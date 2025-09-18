RTÜK, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. RTÜK, Türk aile yapısını tehlikeye attığı, çocukları uygunsuz görüntülere maruz bıraktığı, millî-manevi değerlere aykırı olduğunu düşündüğü yapımlarla mücadele etmeye devam ediyor. Peki RTÜK hangi platformlara ceza verdi?

RTÜK’ten 5 dijital platforma üst sınırdan ceza

Son dönemde popüler diziler ve filmler üzerinden yürütülen incelemelerin ardından RTÜK, 5 farklı dijital yayın platformuna “üst sınırdan” para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Kurumun açıklamasına göre cezaların gerekçesi, “aile değerlerini zedeleyen, genel ahlakı ihlal eden ve toplumun ortak değerleriyle çatışan” içerikler oldu.

Ceza alan platformlar ise şöyle:

Disney+

Prime Video

Netflix

HBO Max

MUBI

Disney+

RTÜK, Disney+’ta yayınlanan “All of Us Strangers” adlı filmde aile değerleriyle çatışan sahneler bulunduğunu belirtti. Bu nedenle platforma %3 idari para cezası ve ilgili yapımın katalogdan çıkarılması kararı verildi.

Prime Video

“Those About To Die” dizisinde şiddet ve infaz sahnelerinin yanı sıra aile yapısına aykırı içerikler olduğu gerekçesiyle Prime Video’ya %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Netflix

Netflix’teki “Kobalt Mavisi” adlı filmde toplumun değerleriyle çelişen sahnelerin bulunduğu tespit edildi. RTÜK, platforma %3 idari para cezası ve söz konusu yapımın katalogdan kaldırılması kararını aldı.

HBO Max

“Looking: The Movie” filminde müstehcen içeriklerin yoğunluğu nedeniyle HBO Max’a da %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

MUBI

MUBI’de yayınlanan “Benedetta” filmi, RTÜK tarafından genel ahlak ve inançlara aykırılık gerekçesiyle değerlendirildi. Bu yapım nedeniyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

