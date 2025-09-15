Apple’ın 2025’te duyurduğu iPadOS 26 yazılımı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki iPadOS 26 neden bu kadar konuşuluyor? iPadOS 26 özellikleri hangi yeniliklerle iPad deneyimini değiştirecek? Türkiye’de kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri olan iPadOS 26 nasıl yüklenir konusuna geçmeden önce bu güncellemenin neler getirdiğine bakalım.

iPadOS 26 özellikleri neler?

iPadOS 26 özellikleri arasında en dikkat çeken değişiklik yeni “Liquid Glass” tasarım dili. Bu tasarım gerçek cam gibi ışığı kırıyor, yansıtıyor ve uygulamalar arasında daha şeffaf bir görünüm oluşturuyor. Menü çubukları, ikonlar, widget’lar ve bildirimler artık neredeyse tamamen saydam. Türkiye’de genç kullanıcıların ilgisini çekecek 3D efektli duvar kâğıtları ve canlı kilit ekranı sahneleri de bu yeniliğin bir parçası.

Uygulamaların arayüzleri baştan aşağı yenilenmiş durumda. Kamera uygulamasında artık daha sade bir düzen var; fotoğraf ve video modları tek dokunuşla değiştirilebiliyor. Fotoğraflar uygulamasına geri getirilen “Kütüphane” ve “Koleksiyonlar” sekmeleri ise görselleri daha kolay düzenlemeyi sağlıyor. Ayrıca, her fotoğrafa 3D derinlik veren “Spatial Scene” özelliği sosyal medyada içerik paylaşımını daha da ilgi çekici kılıyor.

Safari de iPadOS 26 özellikleri kapsamında büyük bir değişim geçirdi. Yuvarlatılmış Liquid Glass butonlar daha modern bir görünüm sunuyor. Ayarların alt kısımdan kaldırılmasıyla ekran daha ferah hale gelirken, isteyen kullanıcılar kayan sekme çubuğunu geri getirebiliyor.

Apple Music, Podcasts ve News uygulamaları da şeffaf üst sekmelerle daha işlevsel bir hâle gelmiş durumda. Türkiye’de öğrencilerin ve gençlerin sıklıkla kullandığı bu uygulamalarda daha az yer kaplayan menüler, içerik tüketimini kolaylaştırıyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 26 resmen çıktı! Özellikleri neler, nasıl yüklenir?

Multitasking tarafında iPadOS 26 özellikleri iPad’i Mac’e daha da yaklaştırıyor. Artık birden fazla pencereyi aynı anda açmak, boyutlandırmak ve yan yana yerleştirmek mümkün. Slide Over ve Split View kaldırılmış olsa da Stage Manager ve yeni Exposé görünümü çok daha verimli bir kullanım sağlıyor.

Harici monitör desteğiyle aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmak Türkiye’de iş dünyası için önemli bir avantaj olacak. Ayrıca yeni fare imleci ve Magic Keyboard desteği sayesinde iPad kullanımı Mac deneyimine daha çok benziyor.

Apple Intelligence da iPadOS 26 özellikleri içinde genişletildi. Mesajlar ve FaceTime’da anlık çeviri özelliği, farklı dillerde iletişimi kolaylaştırıyor. Kısayollar uygulaması artık metin özetleme, görsel oluşturma gibi zekâ temelli görevler üstlenebiliyor. Hatırlatıcılar ise e-postalardan otomatik görev önerileri çıkarabiliyor. Türkiye’de özellikle öğrenciler ve yoğun iş temposundaki kullanıcılar için bu entegrasyonlar ciddi zaman kazandıracak.

Apple, iPad’e ilk kez Telefon uygulamasını getirdi. iPhone’a bağlı çalışarak Wi-Fi üzerinden arama yapılmasını sağlayan bu özellik, iPadOS 26 ile birlikte geliyor. Gelen aramalar için “Call Screening” özelliği tanımadığınız kişilerin kimlik bilgilerini istemeden iletmiyor. “Hold Assist” ise çağrı merkezinde beklerken sizin yerinize hatta kalıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 ön siparişleri başladı!

Müzik tarafında da iPadOS 26 özellikleri dikkat çekiyor. Apple Music şarkı sözlerini farklı dillere çevirebiliyor ve doğru telaffuz desteği sunuyor. AutoMix özelliği ile şarkılar arasındaki geçişler profesyonel bir DJ miksine benziyor.

Oyunseverler için geliştirilen Apple Games uygulaması ise oyun keşfetme, arkadaşlarla rekabet ve skor tabloları gibi yeni işlevler içeriyor. Türkiye’de mobil oyunculuk hızla büyürken, bu uygulama büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

iPadOS 26 nasıl yüklenir?

iPadOS 26 nasıl yüklenir sorusu, güncellemenin duyurulmasından hemen sonra Türkiye’de en çok aranan konular arasına girdi. Güncelleme çıktığında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne girmeniz yeterli.

Ancak Apple güncellemeleri aşamalı dağıttığı için iPadOS her kullanıcıya aynı anda ulaşmayabilir. Kurulum öncesi iCloud üzerinden yedek almak ve cihazın pil seviyesinin %50’nin üzerinde olmasına dikkat etmek önemli.

İlginizi Çekebilir: Yeni Apple Watch modelleri geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPadOS ile gelen yenilikler Apple ekosistemini sizce nasıl etkileyecek? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!