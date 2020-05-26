TCL Plex inceleme | Yeni fiyatıyla almaya değer mi?

TCL Plex modeline, bugünkü videomuzda yakından bakıyoruz. Bakalım, neler sunuyor modelimiz bize?

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TCL Plex modeli geçtiğimiz senenin kasım ayında firmanın ülkemize giriş yapmasıyla birlikte tanıtılmış ve çıktığı tarihlerde 3.499TL’lik fiyat etiketiyle eleştirilerin odağı haline gelmişti. Fakat, şimdi bakıyoruz gibi Teknosa gibi alışveriş platformlarında bugünkü tarih olan 20 Mayıs’ta 2.199 TL’ye satın alınabiliyor.

Bakalım bu fiyata göre değerlendirdiğimizde ne kadar başarılı. Hep birlikte incelememize doğru geçelim. Tasarım tarafında TCL PLEX modelinin arka tarafı tamamen cam malzemeden imal edilmiş. Bizim elimizdeki renk firmanın tabiriyle Obsidyen Siyahı. Aynı zamanda Obsidyen Beyazını da tercih edebilirsiniz. O da şu an satışta.

Arka tarafındaki yüzey üzerinde parmak izi kalıyor. Ayrıca bu malzeme açıkçası biraz kaygan. Eliniz terlediğinde çok fazla sorun teşkil etmiyor. Fakat hafif eğimli bir masanın üstüne bıraktığımda telefonun çok kolay kaydığını gözlemledim.

Şu ana kadar 3-4 kere düşürdüm ama kıramadım. Kaliteli bir yapısı var malzeme tarafında ama siz yine de kılıfla kullanın bence. Ekran kısmına geleceğimizde ise burada işler biraz farklılaşıyor. Çünkü TCL, dünyanın en büyük ekram paneli üretici firması olarak da bilinir.

NXTVISION bize neler sağlıyor?

TCL PLEX modelimizde 6.53 inçlik Full HD Plus, IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu panel AMOLED kadar olmasada kendi sınıfı içerisinde oldukça başarılı bir çizgide yer aldığını söylenebilir. 395 ppi inç başına düşen piksel oranı var. Ve tüm bunlara ek olarak firma ekran tarafındaki iddiasını güçlendirmek adına birtakım yazılımlar kullanmış cihazımızda. Telefonun yazılımı içerisinde NXTVISION denen özel bir görsel iyileştirme modu kullanılıyor. Bitti mi? Tabiki bitmedi. Bununla kalmıyor. HDR desteğimiz de bulunuyor.

HDR desteği, ekran deneyimini daha üst basamaklara taşınmış oluyor. HDR modunun cihazda bulunması tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Yazılım firmalarından HDR için özel standart almanız gerekir. Firma tabii ki de iddiasını sürdürmüş ve böylece Netflix ve Youtube’da HDR içeriklere ulaşmanız mümkün hale gelmiş. Gerçekten de seyir zevkini arttıran bir detay olmuş. Hoparlörümüz stereo değil ama son seviyede oldukça yüksek bir ses verebiliyor.

TCL PLEX ses performansı nasıl?

Merak edenler için alttaki ızgaralardan sadece sağdaki hoparlör soldaki mikrofon. Hem iç ortamda hem de dış ortamda temiz ve yüksek ses alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısında, Qualcoom’un apTx teknolojisini destekleniyor. Böylece bluetooth kulaklıklardan da yüksek çıkış alabiliyorsunuz keza Huawei P Smart Pro’nun bluetooth ses seviyesi oldukça düşüktü. Ona nazaran gayet güzel ve önemli diyebileceğimiz bir unsur.

TCL PLEX kamera özellikleri neler?

Plex cihazımızın ön tarafında hiçte alışkın olmadığımız 24 MP’lik bir kameramız var. Bu kamera geniş açı destekli. 1080p/30 fps video kaydı alabiliyor. Arka tarafta ise firmanın imzası niteliğinde yan yana dizilmiş kameralar görüyoruz. 48 MP geniş açılı ana kameramıza 16 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüne eşlik ediyor. Arka taraftaki kameralar ise 4K 30 fps’e kadar video kaydı alabiliyor. Kameraların her iki tarafında da flaşlar yerleştirilmiş. Böyle bir dizaynla ilk defa karşılaşıyorum. Böylece daha güçlü bir ışık verebiliyor karanlık ortamlarda.

Snapdragon 675 başarılı mı?

Snapdragon 675’i taşıyan Plex modelinin performansını açıkçası çok merak ettim. Çünkü Snapdragon 675 işlemciye pek orta seviyede raslayamıyoruz.. Orta seviye telefonların büyük bir kısmı 700 sınıfı işlemciler kullandılar geçtiğimiz seneden beri. Merak ettim açıkçası Snapdragon 675 neler başarabiliyor. Keza detaylara baktığımızda grafik birimi olarakta Adreno 612 kullanıyor. C verdi. Snapdragon 665 kullanılan Oppo A9’da bu skor 1018 iken Mi 9T gibi Snapdragon 730 kullanan Mi 9t , iki katı skor vererek 2.198 veriyor. Antutu Benchmarkta işler değişiyor. Sıralamada 178.337’lik rakamla 82. Sıradan listede yer buluyor. Hemen altında Mi A3 üstünde de Redmi Note 7 bulunuyor aynı listede. Yani kısaca , 2020 standartlarındaki cihazlara göre giriş seviyesi bir işlemci cihazda bulunuyor.

Keşke Snapdragon 730 gibi daha güçlü bir işlemci konumlandırılsaymış dedirtti. Oyun tarafında Pubg Black Desert Online Asphalt 9 gibi oyunları full ayarlarda açamasa da orta ayarlarda stabil diyebiliriz. Ama Snapdragon 730 tarafındaki kadar akıcı bir performans yok maalesef. Batarya performansında 3.820 mAh bataryanın çok çok iyi bir performans gösterdiğini söylemek yanlış olur. Aynı fiyat seviyesinde rakibi Note 8 Pro’da 4.500 mAh’lik devasa bir batarya olduğunu düşünürsek daha yüksek kapasiteli bir batarya kullanılabilirmiş. Bir günü çıkarmada bazen zorlanabilirsiniz.