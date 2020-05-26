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TCL Plex inceleme | Yeni fiyatıyla almaya değer mi?
TCL Plex modeline, bugünkü videomuzda yakından bakıyoruz. Bakalım, neler sunuyor modelimiz bize?
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TCL Plex modeli geçtiğimiz senenin kasım ayında firmanın ülkemize giriş yapmasıyla birlikte tanıtılmış ve çıktığı tarihlerde 3.499TL’lik fiyat etiketiyle eleştirilerin odağı haline gelmişti. Fakat, şimdi bakıyoruz gibi Teknosa gibi alışveriş platformlarında bugünkü tarih olan 20 Mayıs’ta 2.199 TL’ye satın alınabiliyor.
Bakalım bu fiyata göre değerlendirdiğimizde ne kadar başarılı. Hep birlikte incelememize doğru geçelim. Tasarım tarafında TCL PLEX modelinin arka tarafı tamamen cam malzemeden imal edilmiş. Bizim elimizdeki renk firmanın tabiriyle Obsidyen Siyahı. Aynı zamanda Obsidyen Beyazını da tercih edebilirsiniz. O da şu an satışta.
Arka tarafındaki yüzey üzerinde parmak izi kalıyor. Ayrıca bu malzeme açıkçası biraz kaygan. Eliniz terlediğinde çok fazla sorun teşkil etmiyor. Fakat hafif eğimli bir masanın üstüne bıraktığımda telefonun çok kolay kaydığını gözlemledim.
Şu ana kadar 3-4 kere düşürdüm ama kıramadım. Kaliteli bir yapısı var malzeme tarafında ama siz yine de kılıfla kullanın bence. Ekran kısmına geleceğimizde ise burada işler biraz farklılaşıyor. Çünkü TCL, dünyanın en büyük ekram paneli üretici firması olarak da bilinir.
NXTVISION bize neler sağlıyor?
TCL PLEX modelimizde 6.53 inçlik Full HD Plus, IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu panel AMOLED kadar olmasada kendi sınıfı içerisinde oldukça başarılı bir çizgide yer aldığını söylenebilir. 395 ppi inç başına düşen piksel oranı var. Ve tüm bunlara ek olarak firma ekran tarafındaki iddiasını güçlendirmek adına birtakım yazılımlar kullanmış cihazımızda. Telefonun yazılımı içerisinde NXTVISION denen özel bir görsel iyileştirme modu kullanılıyor. Bitti mi? Tabiki bitmedi. Bununla kalmıyor. HDR desteğimiz de bulunuyor.
HDR desteği, ekran deneyimini daha üst basamaklara taşınmış oluyor. HDR modunun cihazda bulunması tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Yazılım firmalarından HDR için özel standart almanız gerekir. Firma tabii ki de iddiasını sürdürmüş ve böylece Netflix ve Youtube’da HDR içeriklere ulaşmanız mümkün hale gelmiş. Gerçekten de seyir zevkini arttıran bir detay olmuş. Hoparlörümüz stereo değil ama son seviyede oldukça yüksek bir ses verebiliyor.
TCL PLEX ses performansı nasıl?
Merak edenler için alttaki ızgaralardan sadece sağdaki hoparlör soldaki mikrofon. Hem iç ortamda hem de dış ortamda temiz ve yüksek ses alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısında, Qualcoom’un apTx teknolojisini destekleniyor. Böylece bluetooth kulaklıklardan da yüksek çıkış alabiliyorsunuz keza Huawei P Smart Pro’nun bluetooth ses seviyesi oldukça düşüktü. Ona nazaran gayet güzel ve önemli diyebileceğimiz bir unsur.
TCL PLEX kamera özellikleri neler?
Plex cihazımızın ön tarafında hiçte alışkın olmadığımız 24 MP’lik bir kameramız var. Bu kamera geniş açı destekli. 1080p/30 fps video kaydı alabiliyor. Arka tarafta ise firmanın imzası niteliğinde yan yana dizilmiş kameralar görüyoruz. 48 MP geniş açılı ana kameramıza 16 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüne eşlik ediyor. Arka taraftaki kameralar ise 4K 30 fps’e kadar video kaydı alabiliyor. Kameraların her iki tarafında da flaşlar yerleştirilmiş. Böyle bir dizaynla ilk defa karşılaşıyorum. Böylece daha güçlü bir ışık verebiliyor karanlık ortamlarda.
Snapdragon 675 başarılı mı?
Snapdragon 675’i taşıyan Plex modelinin performansını açıkçası çok merak ettim. Çünkü Snapdragon 675 işlemciye pek orta seviyede raslayamıyoruz.. Orta seviye telefonların büyük bir kısmı 700 sınıfı işlemciler kullandılar geçtiğimiz seneden beri. Merak ettim açıkçası Snapdragon 675 neler başarabiliyor. Keza detaylara baktığımızda grafik birimi olarakta Adreno 612 kullanıyor. C verdi. Snapdragon 665 kullanılan Oppo A9’da bu skor 1018 iken Mi 9T gibi Snapdragon 730 kullanan Mi 9t , iki katı skor vererek 2.198 veriyor. Antutu Benchmarkta işler değişiyor. Sıralamada 178.337’lik rakamla 82. Sıradan listede yer buluyor. Hemen altında Mi A3 üstünde de Redmi Note 7 bulunuyor aynı listede. Yani kısaca , 2020 standartlarındaki cihazlara göre giriş seviyesi bir işlemci cihazda bulunuyor.
Keşke Snapdragon 730 gibi daha güçlü bir işlemci konumlandırılsaymış dedirtti. Oyun tarafında Pubg Black Desert Online Asphalt 9 gibi oyunları full ayarlarda açamasa da orta ayarlarda stabil diyebiliriz. Ama Snapdragon 730 tarafındaki kadar akıcı bir performans yok maalesef. Batarya performansında 3.820 mAh bataryanın çok çok iyi bir performans gösterdiğini söylemek yanlış olur. Aynı fiyat seviyesinde rakibi Note 8 Pro’da 4.500 mAh’lik devasa bir batarya olduğunu düşünürsek daha yüksek kapasiteli bir batarya kullanılabilirmiş. Bir günü çıkarmada bazen zorlanabilirsiniz.
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi 10 inceleme – Karmaşık duygular içindeyiz!
Xiaomi Mi 10 inceleme videomuzda, ülkemizde kısa bir süre önce satışa çıkan amiral gemisi modelini inceliyoruz. Bakalım şirketin ülkemizde şu anda yaklaşık 8200 TL civarında satılan amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 10 bizlere neler sunuyor?
Xiaomi Mi 10 inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Cihazın yeşil, gri ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Modelin önü ver arkası Corning Gorilla Glass 5 cam, yan çerçeveleri ise metal malzemeden üretilmiş. Ön taraftan baktığınızda köşede yer alan ön kamera deliği ve kavisli ekran tasarımı oldukça güzel bir görüntü sağlıyor. Arka tarafta ise Mi Note 10 modeline benzer bir kamera tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonun tasarımsal açıdan en beğendiğimiz noktası stereo hoparlörler oldu. Zira hem üst hem de alt tarafta yer alan hoparlörler, mono hoparlör kullanan cihazlara kıyasla çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Telefonun ekran altına gömülü parmak izi sensörü de oldukça kararlı çalışıyor. Ancak P40 Pro gibi rakiplerine oranla hız anlamında biraz daha yavaş kaldığını belirtelim. Telefonun tasarımsal açıdan göze çarpan iki eksiği var. Bunlardan birincisi suya ve toza dayanıklılık sertifikası olmaması ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinden mahrum olması.
6.67 inç boyutlu Super AMOLED panel kullanan ve 1080p Full HD+ bir çözünürlükle gelen Xiaomi Mi 10 modelinde, 90 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği yer alıyor. Hem yüksek kare hızı, hem de oldukça yüksek bir parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, gerçekten telefonun en başarılı olduğu konulardan biri olmuş.
Performans ne durumda?
Xiaomi Mi 10 modelinde Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB arasında değişen depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Telefonda microSD kart desteği yok ve mevcut dahili depolama UFS 3.0 standartını kullanıyor.
Snapdragon 865 işlemci, şu anda Androdi ekosisteminin en güçlü işlemcisi. Hal böyle olunca telefon performans anlamında şu an alabileceğiniz en iyi modellerden biri.
Kameradaki “Pro” kırpmaları can sıkıyor!
Gelen Xiaomi Mi 10 inceleme yazımızda, en önemli konulardan biri olan kameraya. Telefonda 108 MP’lik bir ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı bulunuyor. Telefonun ana kamerası, “amiral gemisi” ismine yakışır olsa da Pro modelden ayırmak için kullanılan yardımcı kameralar o “amiral gemisi” sıfatına pek yakışmıyor. Buna rağmen telefon portre fotoğraflarında oldukça başarılı, gece çekimlerinde en iyisi olmasa bile gece modunu da kullandığınızda güzel sonuçlar veriyor. Ancak makro kamera ve geniş açı kamerası cihazın eksi noktalarından sayılabilir. Video tarafında ise 8K 30 FPS, 4K – 30 FPS/60 FPS desteği bulunuyor. OIS sadece 4K 30 FPS ve alt çözünürlüklerde çalışıyor.
Son olarak cihazda 4780 mAh batarya, 30W kablolu ve kablosuz şarj ile 5W tersine şarj desteği bulunuyor. Modeli kullanırken 90 Hz ekranda kullanmamıze rağmen 9 saatlik bir ekran süresi aldık ki, bu değer bir amiral gemisi için gayet iyi.
https://youtu.be/fz3sTzzUslQ
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Xiaomi Redmi Note 9S vs. Mi 9T | Hız Testi
Hız Testi serimizin bugünkü konukları, şu sıralar adından oldukça söz ettiren Redni Note 9S ve yenilmez rakiplerden Mİ 9T modeli olacak. Bakalım serimizin bugünkü rakipleri kimler olacak? Hep birlikte görelim.
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Hız Testi serimizin koşulları neler?
Her zaman olduğu gibi serimizde, telefonları ayrı ayrı kayıt altına alıp telefonlarımızın testi hangi sürelerde bitireceğini karşılaştırıyoruz. Böylece, video esnasındaki adaletsizlikler önlenmiş oluyor.
Xiaomi Mi 9T modelimizin özellikleri neler?
- Ekran Özellikleri:…………………….6.39 inç (AMOLED)
- Ekran Tipi:………………………………Tam ekran (Pop-up)
- Çözünürlük:……………………………1080×2340 piksel
- Yonga seti:……………………………..Snapdragon 730
- İşlemci:…………………………………..8x Kryo mimarisi
- Ekran kartı:…………………………….Adreno 618
- RAM Kapasitesi:……………………..6 GB Dahili
- Depolama:…………………….64 GB
- Batarya Kapasitesi:…………………4000 mAh
- Hızlı Şarj Desteği:……………………Var, 18W
- Parmak İzi Sensörü:………………..Ekran altı
- Ön Kamera:……………………………..20 MP
- Arka Kamera:………………………….48 MP + 8 MP + 13 MP
Redmi Note 9S modelimizin özellikleri neler?
- Ekran Özellikleri:…………………….6.67 inç (IPS LCD)
- Ekran Tipi:………………………………Delikli ekran
- Çözünürlük:……………………………1080×2400 piksel
- Yonga seti:……………………………..Snapdragon 720G
- İşlemci:…………………………………..8x Kryo mimarisi
- Ekran kartı:…………………………….Adreno 618
- RAM Kapasitesi:……………………..6 GB
- Dahili Depolama:…………………….128 GB
- Batarya Kapasitesi:…………………5020 mAh
- Hızlı Şarj Desteği:……………………Var, 18W
- Parmak İzi Sensörü:………………..Güç tuşuna entegre
- Ön Kamera:……………………………..16 MP
- Arka Kamera:………………………….48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Peki kim kazandı?
Bu sorunun cevabını siz değerli izleyicilerimize bırakmayı tercih ediyoruz. Genel performansta hangi telefonun kazandığını, a
Hız Testi Zaman Çizelgesi
01:38 Uygulamaların Sırasıyla Açılması ve Hafızadan Çağrılması
04:54 Cihazların Açılış Hızı Testi
05:38 Geekbench Compute Değerleri
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MIUI 12 ile gelen TÜM değişiklikler! | Türkçe sürümünü kurduk
MIUI 12 Global sürümü, sosyal medya platformları ve Youtube üzerinde yapılan canlı lansmanla birliikte resmen tanıtılmış oldu. Bu videomuzda, MIUI 12 Global sürümünün ne zaman çıkacağı, neler sunacağı, nasıl kurabileceğinizi anlatıyorum.
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Xiaomi Mi Note 10 cihazıyla kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz MIUI sürümü, Xiaomi.EU tarafından paylaşıldı. Yani, Türkçe dahil olmak üzere, dünya çapında birçok dil desteğine sahip. Aynı zamanda, içerisinde Google Play Servisleri de yüklü vaziyette geliyor. 22 Mayıs tarihi itibarıyla en son sürümü kullandığımız arayüzde “Super Walpaper” yer almıyor. Muhtemelen firma, ilerleyen sürümlerde bu desteği de cihaza dahil edecektir.
Kurulum aşamasında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Yapılan işlemlerden HWP.com.tr adresi mesul tutulamaz!
Super Walpaper destekleyen cihazlar:
Mi 10, Mi 10 Pro, POCO F2 Pro, Mi 10 Lite, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3
Snap Gesture özelliği ve animasyonlu ikonları destekleyen cihazlar:
Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, POCO F2 Pro, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, POCO X2, Redmi K20, Mi Note 10, Redmi Note 7 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Mi 8, POCOPHONE F1, POCO F1, Mi MIX 3, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S, MI MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi 7, Mi 8 SE.
MIUI 12 yükleme aşamaları? Nasıl kurabiliriz?
Xiaomi Mi Note 10’a kurulumunu gerçekleştirdiğimiz MIUI 12 sürümünü isterseniz Xiaomi.EU adresindeki diğer cihazlara da kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerde herhangi bir fark yoktur.
- Öncelikle cihazımızın kilidini açmamız gerekiyor. Xiaomi’nin resmi olarak destek verdiği Xiaomi Unlock Tool’u indirip işlemleri sırasıyla yapın ve verilen süreyi bekleyin. Süre bittiğinde kurulum aşamalarına devam edebilirsiniz.
- Ömer Şanlı’nın bizim için özel hazırladığı HWP Tool’u buradaki linkten indirin.
- Driver yükle kısmından bilgisayar için ADB sürücülerimizi yükleyelim.
- Telefonumuzu “Ses kısma + güç” tuşu vasıtasıyla açalım.
- Bilgisayara kablo yordamıyla bağlantısını gerçekleştirelim.
- Bu esnada eğer bağlantı hatası alırsanız, görev yöneticisinde “ADB Interface” seçeneğine sağ tıklayarak “Sürücü güncelleştir” demeniz gerekiyor.
- HWP Tool üzerinde “Recovery yükle” kısmına tıklıyoruz. Recovery’imiz güncelleniyor ve TWRP’miz cihaza yükleniyor.
- Ses açma + güç tuşu ile işlemlerimize devam ediyoruz. Bu esnada “TWRP”mizin cihazda açılması gerekiyor. Eğer karşınıza TWRP çıkmadıysa, “Ses kısma ve güç” tuşuna tekrar basarak, HWP Tool içerisindeki VBMeta yükle seçeneğine dokunmalısınız. Daha sonra işlemlere devam edebilirsiniz.
- Cihazımız, kurtarma menüsüne girişi tamamladı. Şimdi buradan ilk yapmamız gereken, “Wipe” sekmesi altındaki “Format Data” seçeneğine dokunup, “yes” yazmak olacak. Böylece, şifrelenmiş veriler, tamamen silinmiş olacak.
- Daha sonra ise vermiş olduğum buradaki linkten indirdiğiniz dosyayı, telefonunuzu bilgisayara tekrar takarak, cihazınızın hafızasına göndereceksiniz.
- Install kısmından, ilgili “ZIP” dosyasını bularak yükleme işlemine geçebilirsiniz. (Temiz kurulum her zaman daha verimli sonuç verir. Lütfen önce MIUI 11, Stock ROM yükleyin.)
- Cihazı “Reboot System” seçeneğine basarak tekrar başlatalım. (Yükleme animasyonunu geçmezse cihazınız, TWRP Wipe menüsü üzerindeki “cache ve data” seçeneklerini işaretleyerek formatlayıp tekrardan ROM’u yüklemeyi deneyin.)
- Ve yeni MIUI animasyonuyla MIUI 12 karşınızda!