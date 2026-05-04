Modern harp sahası, tekil araçların ötesinde birbiriyle konuşan ve otonom hareket edebilen sistemlerin hakimiyetine giriyor. Türkiye’nin savunma sanayisindeki mühendislik gücü STM, bu dönüşüme 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek SAHA 2026 fuarı kapsamında yanıt vermeye hazırlanıyor. Şirketin gökyüzü ve denizler için geliştirdiği STM milli insansız sistemler ailesinin yeni üyeleri, insansız-insansız harbine hazırlık vizyonunu temsil ediyor. Peki, bu yeni nesil otonom araçlar operasyonel dengeleri nasıl değiştirecek?

Şirket, STM milli insansız sistemler odağında geliştirdiği teknolojileri sergilemek için Çok Boyutlu Harekat (Multi-Domain Operations) yaklaşımını benimsiyor. Bu strateji, hava, deniz ve su altı platformlarının entegre bir şekilde, sürü zekasıyla çalışmasını hedefliyor. SAHA 2026 fuarı sırasında tanıtılacak olan 6 yeni platform, şirketin derin mühendislik birikimini otonomi ve ileri sensör teknolojileriyle birleştiriyor.

STM, sadece yeni araçlar tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araçların modern savaş alanındaki etkileşimini de kurguluyor. Yerli savunma teknolojileri alanında atılan bu adım, hava savunma radarından komuta merkezlerine kadar kritik hedeflerin otonom imhasını mümkün kılacak bir ekosistem yaratıyor. Fuarda yapılacak lansmanlar, Türkiye’nin otonom sistemlerdeki dışa bağımlılığını azaltma hedefini de destekliyor.

Uzun Menzilli Kamikaze İHA

STM’nin en dikkat çeken yeni platformlarından biri olan bu sistem, stratejik derinlikteki hedefleri otonom olarak etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı. İlk test uçuş görüntüleri paylaşılan İHA, radar unsurları ve hava savunma sistemleri gibi kritik noktaları hedef alabiliyor. Operasyonel menzili sayesinde güvenli bölgeden kontrol edilerek riskli alanlara sızma yeteneği sunuyor.

Uzun Menzilli Kamikaze İHA teknik özellikleri

Menzil: Uzun menzil (Stratejik seviye)

Otonomi: Gelişmiş otonom hedef tanıma ve imha

Görev Tanımı: Kritik altyapı ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme

Kontrol: Yer komuta merkezinden tam entegre yönetim

ALPAGU (Yeni Versiyon)

Türkiye’nin ilk sabit kanatlı kamikaze İHA’larından olan ALPAGU, yerli savunma teknolojileri gelişimine paralel olarak tamamen yenilendi. Yeni versiyon, önceki modele göre daha yüksek faydalı yük kapasitesi ve artırılmış bir uçuş menzili vaat ediyor. Bu güncellemeler, aracın sahada daha ağır mühimmatlarla daha uzun süre kalabilmesine olanak tanıyor.

ALPAGU Yeni Versiyon teknik özellikleri

Faydalı Yük: Artırılmış mühimmat kapasitesi

Menzil: Geliştirilmiş operasyonel yarıçap

Lansman: SAHA 2026’da ilk kez sergilenecek

Yetenek: İleri hedef takip ve sürü operasyon uyumu

Önleyici İHA Sistemi

Hava savunma konseptine yenilikçi bir bakış açısı getiren bu sistem, rakip İHA unsurlarını havada etkisiz hale getirmek için geliştirildi. Otonom yapısı sayesinde düşman dronlarını tespit edip fiziksel veya elektronik müdahalede bulunabiliyor. Özellikle sürü saldırılarına karşı aktif bir koruma kalkanı oluşturması bekleniyor.

Önleyici İHA teknik özellikleri

Görev: Hava savunma ve İHA önleme

Müdahale Tipi: Fiziksel veya yazılımsal etkisizleştirme

Otonomi: Hızlı tepki süreli otomatik angajman

Büyük Sınıf Otonom İnsansız Sualtı Aracı

Denizlerin altındaki stratejik rekabette el yükselten bu platform, STM milli insansız sistemler portföyünün su altındaki en güçlü temsilcilerinden biri olacak. Uzun süreli görev icra edebilen araç, istihbarat toplama ve deniz tabanı haritalama gibi kritik işleri otonom olarak gerçekleştiriyor. Düşük silüeti ve sessiz ilerleme kabiliyetiyle fark edilmeden operasyon yapabiliyor.

Büyük Sınıf Sualtı Aracı teknik özellikleri

Sınıf: Büyük sınıf otonom platform

Görev Süresi: Yüksek batarya ömrü ile uzun süreli su altı kalışı

Sensörler: İleri seviye sonar ve görüntüleme sistemleri

Kullanım: Stratejik keşif ve sismik araştırma

Yeni Nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı

Su üstü harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye odaklanan bu araç, yüksek sürati ve düşük görünürlüğü ile öne çıkıyor. Sürü operasyon kabiliyeti sayesinde birden fazla araçla eş zamanlı saldırı gerçekleştirebiliyor. Bu yetenek, hedef gemilerin savunma sistemlerini aşmayı ve kritik vuruşlar yapmayı kolaylaştırıyor.

Kamikaze İnsansız Deniz Aracı teknik özellikleri

Hız: Yüksek süratli manevra kabiliyeti

Görünürlük: Düşük radar kesit alanı

Operasyon: Sürü zekasıyla koordineli saldırı

Mini Keşif-Gözetleme Sistemi

Taktik seviyede anlık istihbarat ihtiyacını karşılamak için tasarlanan bu sistem, hafif yapısı sayesinde hızla konuşlandırılabiliyor. Gelişmiş veri akış yetenekleriyle sahadaki birliklere kuş bakışı görüntü sağlayarak operasyonel güvenliği artırıyor. Mini boyutlarına rağmen yüksek çözünürlüklü sensörlerle donatılmış durumda.

Mini Keşif Sistemi teknik özellikleri

Boyut: Mini, taşınabilir yapı

Veri Aktarımı: Gerçek zamanlı, güvenli istihbarat akışı

Kullanım: Taktik birlik desteği ve sınır güvenliği

Mavi Vatan ve hava sahasında tam entegrasyon

STM, fuarda sadece yeni nesil araçları değil, sahada rüştünü ispatlamış KARGU, TOGAN ve BOYGA gibi çözümlerini de sergileyecek. Ayrıca Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ve Reis sınıfı denizaltıların ilki olan TCG PİRİREİS, etkinlik süresince liman ziyaretine açık olacak. Şirketin otonom deniz sistemlerindeki vizyonu, STM NETA 300 gibi araçlarla dijital bir bütünlüğe ulaşıyor.

Çok Boyutlu Harekat (Multi-Domain Operations) nedir?

Kara, hava, deniz ve siber alanların tek bir operasyonel ağ altında birleştirilmesidir. Bu yaklaşımda sistemler birbirinden bağımsız değil, ortak bir veri havuzundan beslenerek ve birbirini destekleyerek görev icra eder.

