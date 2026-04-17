Küresel ölçekte Roketsan, Aselsan, Havelsan ve Baykar gibi dev şirketlerle adından söz ettiren yerli teknoloji hamlesi yeni bir döneme giriyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Stratejik projelerle dışa bağımlılığı bitirmeyi amaçlayan bu vizyon, askeri ve sivil alanlarda nasıl bir değişim vaat ediyor?

Türkiye savunma sanayi vizyonuyla tam bağımsızlık yolunda ilerliyor

Türkiye için kritik öneme sahip olan savunma sanayi projeleri, verimlilik odaklı bir yaklaşımla şekilleniyor. Haluk Görgün, fuarın açılışında yaptığı konuşmada akademiden sanayiye kadar tüm paydaşların tek bir ideal çevresinde toplandığını belirtti. Yerli üretim gücünü ve teknolojik kabiliyetleri en üst seviyeye taşımak temel öncelik olarak öne çıkıyor.

Görgün, her alanda verimli projeler üreterek tam bağımsız Türkiye idealine ulaşılabileceğini vurguladı. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalar, sadece askeri gücü değil, ülkenin kalkınma iradesini de temsil ediyor. Stratejik hedeflerle uyumlu bir yetenek yönetimi sistemi kurmak için adımlar atılıyor.

GHOST programı ile geleceğin harekat ortamı şekilleniyor

Geleceğin teknolojilerini sistematik bir şekilde okumayı sağlayan GHOST programı, harekat senaryolarını önceden analiz etmeye imkan tanıyor. Bu yapının ilk aşamasında olası senaryolar masaya yatırılırken, ikinci aşamada kritik teknolojiler belirleniyor ve öncelik sıralaması yapılıyor. Görgün, bu hedeflerin ODAK teknoloji ağlarına taşınarak uzun vadeli yol haritalarının oluşturulduğunu kaydetti.

Karar alma süreçlerinde veri temelli yöntemler kullandıklarını ifade eden Görgün, şu ifadeleri kullandı: “Bu anlayışla yürüttüğümüz GHOST çalışmaları, yani Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler, geleceği sistematik biçimde okumamıza ve hazırlanmamıza imkan sağlıyor. GHOST programının ilk aşamasında geleceğin harekat senaryolarını masaya götürüyoruz.”

Analitik yöntemlerle teknoloji alanları arasındaki etkileşim yapısı çözümleniyor. DEMATEL yöntemiyle etkileşimler değerlendirilirken, AHP metodu ile kriterler ağırlık kazanıyor. TOPSIS yaklaşımı ise alternatifleri önceliklendirme konusunda devreye giriyor. Böylece tüm projeler veriye dayalı ve sonuç odaklı bir temel üzerine inşa ediliyor.

Yapay zeka ve kuantum alanında stratejik adımlar

Teknolojik dönüşümün merkezinde yer alan yapay zeka konusunda ondan fazla yeni proje eş zamanlı olarak yürütülüyor. SAGA çağrıları kapsamında üretken yapay zeka, büyük dil modelleri ve açıklanabilir yapay zeka gibi başlıklar üzerinde duruluyor. Ayrıca kuantum alanında hesaplama, navigasyon ve haberleşme projeleri Türkiye sınırlarını aşan bir vizyonla gelişiyor.

SAGA çağrılarının portföy yapısını anlatan Görgün, projelerin mahiyetine şu sözlerle değindi: “Yapay zeka alanında üretken yapay zeka, çok modlu yapay zeka, büyük dil modelleri, açıklanabilir yapay zeka ve büyük aksiyon modelleri gibi başlıklarla ondan fazla yeni projeyi aynı anda yürütüyoruz. Yine SAGA çağrıları kapsamında kuantum alanında hesaplama, algılama, navigasyon ve haberleşme konularında projeler yürütüyoruz.”

İnsan kaynağının kalitesini bir milletin en büyük gücü olarak tanımlayan Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi projesine dikkat çekti. Sektördeki firmaların yetenek yönetimi sistemlerini geliştirmek ve teknik bilgiyi liderlik anlayışıyla birleştirmek amaçlanıyor. Bu stratejik adım, savunma sanayi ekosisteminin uzun vadeli güvencesini oluşturuyor.

Milli yetkinlik hamlesi ile sektördeki insan kaynağı süreçleri modernize ediliyor. Teknik bilgi, disiplin ve çözüm üretme kabiliyeti bir araya gelerek güçlü bir kurum kültürü oluşturuyor. Türkiye, bu bütüncül yaklaşımla teknoloji alanında dünyadaki varlığını daha da güçlendiriyor.

GHOST programı nedir?

Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST), geleceğin harekat senaryolarını analiz ederek kritik teknolojileri belirleyen bir sistemdir. Bu program, savunma alanında kısa, orta ve uzun vadeli teknoloji yol haritalarının veriye dayalı şekilde oluşturulmasını sağlar.

