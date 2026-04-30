Türkiye’nin gökyüzündeki en iddialı projesi olan Milli Muharip Uçak için kritik bir eşik daha aşılıyor. Uçağın ana ateş gücünü oluşturacak yerli silah sistemleri, mühendislik aşamalarından fiziksel gösterim aşamasına geçiş yapıyor. Peki, gökyüzünün yeni muhafızı KAAN hangi yerli imkanlarla donatılıyor?

Milli Muharip Uçak İçin Geliştirilen 6 Namlulu Top Sistemi

Milli Muharip Uçak projesinin en stratejik bileşenlerinden biri olan 6 namlulu 20 mm top sistemi, ilk kez geniş katılımlı bir platformda sergilenecek. TUSAŞ ve Sarsılmaz ortaklığıyla kurulan TR Mekatronik, geliştirdiği bu gelişmiş silah sistemini SAHA 2026 fuarında kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek etkinlik, yerli mühendisliğin ulaştığı son noktayı temsil edecek.

Bu yeni sistem, yalnızca bir ateşli silah olmanın ötesinde tamamen bağımsız bir teknolojik altyapıyı temsil ediyor. Tasarımından üretimine kadar her aşamada yerli imkanların kullanılması, savunma sanayii projelerindeki dışa bağımlılığı minimize etme hedefini destekliyor. Elektronik bileşenlerde dahi ihracat kısıtı oluşturmayacak parçaların seçilmesi, KAAN uçağının gelecekteki olası satış operasyonlarını da güvence altına alıyor.

Sistemin genelinde sağlanan yerlilik oranı %95’in üzerine çıkmış durumda. TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, sistemin elektromekanik parçalarından kontrol ünitelerine kadar her detayda özgün tasarımlar yapıldığını ifade ediyor. Bu durum, Türkiye’nin orta kalibre silah sistemlerinde kalifiye bir mühendislik gücüne sahip olduğunun en somut kanıtı olarak görülüyor.

6 Namlulu Sistem Neler Vaat Ediyor?

Sistem, teknik kabiliyetleri ve operasyonel hızıyla Milli Muharip Uçak platformunun ihtiyaçlarına göre optimize edildi. Havada saniyeler içinde binlerce mermi atabilme kapasitesi, uçağın yakın hava desteği ve hava-hava muharebesindeki etkinliğini doğrudan artıracak.

Kalibre: 20 mm

Namlu Sayısı: 6

Atım Hızı: Dakikada 2.000 atım (Hava platformu hedefi)

Hava Savunma Hedefi: Dakikada 3.000 atım kapasitesi üzerine çalışmalar sürüyor.

Yerlilik Oranı: %95 ve üzeri

ATAK Tecrübesi KAAN Platformuna Taşınıyor

TR Mekatronik tarafından yürütülen bu çalışma, aslında sıfırdan başlayan bir süreç değil. Daha önce ATAK helikopterlerinde başarıyla kullanılan 3 namlulu sistemden elde edilen tecrübe, KAAN için geliştirilen 6 namlulu versiyonun temelini oluşturuyor. 3 namlulu sistemin seri üretim aşamasına geçmesi ve bazı sistemlerin yurt dışına ihraç edilmesi, bu alandaki teknolojik olgunluğun kanıtı niteliğinde.

Şu anda 10 adet ATAK helikopterinde yerli burun topları aktif olarak kullanılıyor. Savunma sanayii alanında kazanılan bu birikim, 6 namlulu yüksek atımlı versiyonun test süreçlerini de hızlandırıyor. Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile yapılan sözleşme kapsamında, silahın platformla bütünleşik testleri de takvime uygun şekilde ilerliyor.

Geliştirilen bu top sistemi sadece KAAN ile sınırlı kalmayacak. Farklı kara ve deniz platformlarına entegrasyonu için de ön çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Özellikle dakikada 3.000 atım yapabilecek versiyonun, yakın hava savunma sistemlerinde Türkiye’nin elini oldukça güçlendirmesi bekleniyor.

Kalifikasyon nedir?

Bir ürünün veya sistemin, belirlenen askeri veya endüstriyel standartlara, operasyonel şartlara ve güvenlik protokollerine tam uyum sağladığının resmi olarak test edilip onaylanması sürecidir. Savunma sanayii projelerinde bir sistemin kalifiye olması, onun her türlü zorlu koşulda sorunsuz çalışacağının garanti edilmesi anlamına gelir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yerli üretim silah sistemlerinin KAAN'ın stratejik gücüne etkisi sizce nasıl olacak?