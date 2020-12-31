STALKER 2 oyununun yeni bir fragmanı yayınlandı

Yakın zamanda farklı farklı klavyeler piyasaya çıkmaya devam ediyor. Ancak bu seferki daha da farklı gibi gözüküyor. Küp şeklinde olan bu klavyenin, kullanıcılara başka sürprizleri de var.

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Son zamanlarda birçok ergonomik ve farklı şekillere sahip klavyeler kullanıcılarla buluştu. Ancak Super Cuber X7 klavyesinin amacı ergonomi ve rahatlık değil. Daha çok bir cihazda birden fazla şeyi sunabilmeyi amaçlıyor. Bluetooth destekli bir klavye olan X7, aynı zamanda bir fare işlevi de görebiliyor. Ayrıca kablosuz bir hoparlör de olabiliyor. Ve bir çalar saat de. Yani sadece bir klavye demek oldukça az kalır gibi.

Cihazın en garip yanı tabii ki klavye özelliği. Küp şeklindeki cihaz klavyeyi iki ayrı parçada ve iki ayrı yüzde sunuyor. Tuşlar ise aynı yerlerinde durdukları için onları bulmak pek de kolay değil gibi gözüküyor. Ancak üreticiler, bunun en büyük avantajının seksen yedi tuştan oluşan bütün bir klavyeyi çok daha küçük bir alanda elde edebilmek olduğunu söylüyor.

Tuşların büyük olması nedeniyle alışıldığı taktirde daha rahat yazı yazılabileceğini tahmin ediyoruz. Ama yazılar iki el ile tutup yazılabileceği gibi telefondakine benzer şekilde tek elle de yazılabiliyor. Dolayısıyla bu da kişiyi oldukça yavaşlatacağından, çalışmak veya ders için değil de daha çok kısa yazılar için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Super Cuber X7, başka birçok işlev daha sunuyor

Cihazın diğer işlevlerine gelecek olursak, paylaşılan videoda her yüzünde farklı bir işlevi olduğu görülebiliyor. Klavye, ya da direkt X7 diyelim, Bluetooth 5.0 ile başka bir cihaza bağlanabiliyor. Ardından bir dokunmatik alan görülebilen yüzü bir fare işlevi görebiliyor. Aynı zamanda küp şeklinden faydalanarak 5W’lık bir kablosuz hoparlör de sunuluyor. Çalar saat veya radyo gibi kullanılmaya imkan veren bir ekrana da sahip olan cihaz, harici bir bataryaya sahip. Pilin kapasitesi ise 1800mAh. Ki bu da, ne şaşırtıcıdır ki, bir güç bankası olarak kullanılabiliyor.

Görüldüğü üzere çok yönlü, oldukça ilginç ve garip diyebileceğimiz, muhtemelen herkese hitap etmeyecek bir cihaz ile karşı karşıyayız. Diğer yandan ise ev dışarısında telefon veya bilgisayar kullanan birçok insanın ihtiyaç duyabileceği özellikleri de barındırabilir gibi gözüküyor.

Super Cuber X7, Indiogogo’daki kampanyasında 48 Euroluk bir fiyata sahipti. Ancak şu anda satıştaymış gibi görülmüyor. Yine de tanıtımı yapılmaya devam edilen cihaz hakkında yakın zamanda gelişmeler olabilmesi muhtemel.