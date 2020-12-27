Epic Games Launcher, bazı işlemcilerde ısınma sorununa yol açıyor

Epic Games, özellikle son zamanlardaki kampanyalarıyla birlikte oyunculara yaptığı yatırımlara devam etse de; şirketin başka şeylerle de adı anılacak gibi.

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Videocardz’tan gelen bilgilere göre bazı oyuncular Windows’ta oyun indirme ve yüklemek için kullanılan Epic Games Launcher sunucusuyla sorunlar yaşıyorlar. Görünüşe göre uygulama, AMD Ryzen ve Intel işlemcilerinin bazılarında fazla ısınmaya neden oluyor. Ayrıca bu sıcaklık artışı sadece bir oyun açıldığında değil, Launcher uygulaması açıkken de gözlemlenebiliyor. Üstelik uygulama aktif olduğu sürece pencerenin açık olması, arka planda olması hatta küçültülmüş olması bile durumda değişikliğe neden olmuyor.

Şu anlık bu sorunun nedeni tam olarak bilinmese de; Launcher uygulamasının arka planda devamlı olarak bazı işlemler yapması ve bunun da işlemciye fazladan yük olması ihtimali yüksek. Ki bahsettiğimiz sıcaklık artışı oldukça yüksek. Reddit üzerinden yaptığı paylaşıma göre bir kullanıcı, AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin pasif sıcaklığında Launcher uygulamasını kapatmasıyla birlikte 50°C’den 37°C’ye kadar gerileme gördü. Bu da pasif kullanımda yaklaşık %25’lik bir düşüş anlamına geliyor. Diğer kullanıcılardan gelen yorumlara göre ise yine uygulamanın kapatılmasıyla yaklaşık 20°C’ye kadar bir fark gözlemlenebiliyor.

Epic Games Launcher üzerindeki deneyler işlem fazlalığını doğruluyor

Konuyla alakalı Hot Hardware tarafından yapılan bazı denemelerde ise oldukça ilginç sonuçlar görülüyor. Açıkladıkları bilgilere göre, farklı bir bilgisayar üzerinde yaptıkları denemelerde Epic Games Launcher uygulamasının aynı anda beş farklı işlem yaptığı görüldü. Daha detaylı inceleme için ağ trafiğini göstermeye yarayan Glasswire ile yaptıkları testte ise; uygulamanın belirli aralıklarla yirmi iki farklı sunucuyla bilgi alışverişinde bulunduğu bilgisine ulaştılar. Bu durumların ise uygulamanın açık, ikinci planda veya küçültülmüş olmasından bağımsız halde gerçekleştiğini de not düşüyorlar.

Bu problemin görülmesinin ardından sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Steam veya GoG gibi diğer servislerde de buna benzer bir durum olup olmadığını kontrol ettikleri, ancak hiçbirinde benzer bir sıcaklık yükselmesi görülmediği de belirtilenler arasında.

Yine de bu sorunun genel bir sorun olmadığını ve diğer Epic Games Launcher kullanıcılarının böyle bir sorun yaşamadığını da belirtmemiz gerekiyor.