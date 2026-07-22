Oyun ve Üretkenlik İçin Güçlü Masaüstü: Monster Tulpar TD3 V3 Serisi

Monster, masaüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi Tulpar TD3 V3 serisini satışa sundu. Yeni kasa tasarımı, güncel donanım mimarisi ve özelleştirilebilir konfigürasyon seçenekleriyle dikkat çeken seri; rekabetçi oyunlardan içerik üretimine ve yapay zekâ odaklı profesyonel iş yüklerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

Estetik ve Etkili Soğutmayı Birleştiren Akvaryum Kasa

270° Tam Görüş Açısı: Akvaryum formundaki çelik gövdesi ve temperli cam yapısıyla estetik görünüm ile dayanıklılığı bir araya getiriyor.

Gelişmiş Hava Akışı: Mesh yan panelleri ve 4 adet dahili 120 mm ARGB fanı sayesinde sistem yoğun yük altındayken bile optimum soğutma sağlıyor.

Özelleştirilebilir Soğutma Seçenekleri: Kullanıcılar yüksek performanslı hava veya sıvı soğutma çözümlerini tercih edebiliyor. İsteğe bağlı sunulan 4 inç IPS LCD ekrana sahip sıvı soğutucu ise kişiselleştirilebilir yapısıyla öne çıkıyor.

Güçlü Donanım ve Yeni Nesil Ekran Kartları

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ve AMD Radeon ekran kartı seçenekleri sunuluyor.

İşlemci ve Altyapı: Güncel AMD Ryzen ve Intel işlemci seçenekleri, DDR5 bellek altyapısı ve yüksek hızlı NVMe SSD depolama çözümleriyle uzun ömürlü kullanım imkanı tanıyor.

Yükseltilebilir Mimarisi: Gelişmiş soğutma ve esnek bileşen yapısı sayesinde sistem, gelecekteki donanım yükseltmelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Gelişmiş soğutma ve esnek bileşen yapısı sayesinde sistem, gelecekteki donanım yükseltmelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Öğrencilere Özel İndirimler ve Ek Hizmetler

Öğrenci Avantajı: Öğrenci doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar, seçili Tulpar TD3 V3 modellerinde ek indirimlerden faydalanabiliyor.

4 Yıl Garanti Desteği: Belirli koşulların sağlanması durumunda sunulan 4 yıl garanti imkanı, kullanıcıların sistemlerini uzun yıllar güvenle deneyimlemesine olanak tanıyor.

Monster Tulpar TD3 V3 serisi ve öğrenci indirim detaylarına Monster mağazalarından veya resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.