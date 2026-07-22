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Oyun ve Üretkenlik İçin Güçlü Masaüstü: Monster Tulpar TD3 V3 Serisi
Monster, masaüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi Tulpar TD3 V3 serisini satışa sundu. Yeni kasa tasarımı, güncel donanım mimarisi ve özelleştirilebilir konfigürasyon seçenekleriyle dikkat çeken seri; rekabetçi oyunlardan içerik üretimine ve yapay zekâ odaklı profesyonel iş yüklerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.
Estetik ve Etkili Soğutmayı Birleştiren Akvaryum Kasa
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270° Tam Görüş Açısı: Akvaryum formundaki çelik gövdesi ve temperli cam yapısıyla estetik görünüm ile dayanıklılığı bir araya getiriyor.
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Gelişmiş Hava Akışı: Mesh yan panelleri ve 4 adet dahili 120 mm ARGB fanı sayesinde sistem yoğun yük altındayken bile optimum soğutma sağlıyor.
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Özelleştirilebilir Soğutma Seçenekleri: Kullanıcılar yüksek performanslı hava veya sıvı soğutma çözümlerini tercih edebiliyor. İsteğe bağlı sunulan 4 inç IPS LCD ekrana sahip sıvı soğutucu ise kişiselleştirilebilir yapısıyla öne çıkıyor.
Güçlü Donanım ve Yeni Nesil Ekran Kartları
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Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ve AMD Radeon ekran kartı seçenekleri sunuluyor.
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İşlemci ve Altyapı: Güncel AMD Ryzen ve Intel işlemci seçenekleri, DDR5 bellek altyapısı ve yüksek hızlı NVMe SSD depolama çözümleriyle uzun ömürlü kullanım imkanı tanıyor.
- Yükseltilebilir Mimarisi: Gelişmiş soğutma ve esnek bileşen yapısı sayesinde sistem, gelecekteki donanım yükseltmelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.
Öğrencilere Özel İndirimler ve Ek Hizmetler
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Öğrenci Avantajı: Öğrenci doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar, seçili Tulpar TD3 V3 modellerinde ek indirimlerden faydalanabiliyor.
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4 Yıl Garanti Desteği: Belirli koşulların sağlanması durumunda sunulan 4 yıl garanti imkanı, kullanıcıların sistemlerini uzun yıllar güvenle deneyimlemesine olanak tanıyor.
Monster Tulpar TD3 V3 serisi ve öğrenci indirim detaylarına Monster mağazalarından veya resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.