Epic Games günün ücretsiz oyunu: Torchlight 2

Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 31 TL değerindeki Torchlight 2 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu.

Torchlight 2, pek çok RPG ve Hack’n Slash severin gözünde iyi bir yere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda seçebileceğimiz dört farklı sınıf bulunuyor. Oynayış tarzınıza göre aynı sınıftaki ve benzer ekipmanlara sahip karakterlerin bile oldukça farklı olabilmesini sağlıyor.

Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunda, Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyunda savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor. Ayrıca söz konusu oyunda internet üzerinden arkadaşlarınızla birlikte maceralara atılabiliyorsunuz.

Torchlight 2 oyunu için minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7

İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı

RAM: 1 GB

Depolama: 1,7 GB

Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek

DirectX®: 9.0c

Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.

Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Torchlight 2 oyununu henüz indirmediyseniz 31.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.