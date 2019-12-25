Sony, PlayStation 5’te üst düzey SSD kullanacak!

Sony, yeni nesil konsollarını önümüzdeki sene çıkarmayı planlıyor. Next-gen konsol için teknik özellikler ortaya çıkmaya başladı.

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Sony, PlayStation 5 ile grafik kalitesini yeni nesile taşımayı hedefliyor. Her yeni nesil konsolla birlikte ortaya çıkan yapımlar çok daha gerçekçi hale geliyor. PS5’te bulunacak SSD’de haliyle bu performansı kaldıracak donanımda olması gerekiyor.

Firmanın açıklamalarında kullanılacak donanım materyalinin bilgisayarlarda kullanılan disklerden çok daha yüksek performans vereceğini iddia ediyor. NVMe teknolojisinin kullanılacağı bu teknik birimde yüksek hızlı bir depolama imkanı vadediyor. SATA ve HDD’e nazaran %300 daha verimli performans sunan bu yeni teknoloji yapılan işi de daha kaliteli kılabilir.

Sony, PS4’te dönemine göre yine yüksek donanımlı bir cihaz karşımıza çıkarmayı başarmıştı. Fakat zamanla oyunların gelişen grafik özellikleriyle birlikte geride kalmaya başlamıştı. Birçok oyunun yükleme sürelerinden dert yanan kullanıcılar, yeni nesil konsolla birlikte bu dertten kurtulacaklar.

Yazılım odaklı yükleme olarak isimlendirilen sistem, oyunların bölümler arası geçişlerini oldukça kısaltacak. Böylece hiçbir kullanıcının oynama zevki etkilenmeyecek. Marka aslında bu sorunu biraz olsun çözmeyi başarmıştı. Spider-Man’in konsol için üretilen sürümünde geniş bir alana sahip bir harita görmemize rağmen hem geçişler sıkıntısız hem de hikaye içerisindeki bölüm geçişleri oldukça hızlı ilerliyordu.

Yeni nesil konsolu, önümüzdeki ay yaz aylarında raflarda göreceğiz. Türkiye’deki şartlar gereği fiyatlar yüksek tutulacak olsa da para biriktirip almaya değer bir konsolla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.