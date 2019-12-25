Oyun Konsolu
Sony, PlayStation 5’te üst düzey SSD kullanacak!
Sony, yeni nesil konsollarını önümüzdeki sene çıkarmayı planlıyor. Next-gen konsol için teknik özellikler ortaya çıkmaya başladı.
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Sony, PlayStation 5 ile grafik kalitesini yeni nesile taşımayı hedefliyor. Her yeni nesil konsolla birlikte ortaya çıkan yapımlar çok daha gerçekçi hale geliyor. PS5’te bulunacak SSD’de haliyle bu performansı kaldıracak donanımda olması gerekiyor.
Firmanın açıklamalarında kullanılacak donanım materyalinin bilgisayarlarda kullanılan disklerden çok daha yüksek performans vereceğini iddia ediyor. NVMe teknolojisinin kullanılacağı bu teknik birimde yüksek hızlı bir depolama imkanı vadediyor. SATA ve HDD’e nazaran %300 daha verimli performans sunan bu yeni teknoloji yapılan işi de daha kaliteli kılabilir.
Sony, PS4’te dönemine göre yine yüksek donanımlı bir cihaz karşımıza çıkarmayı başarmıştı. Fakat zamanla oyunların gelişen grafik özellikleriyle birlikte geride kalmaya başlamıştı. Birçok oyunun yükleme sürelerinden dert yanan kullanıcılar, yeni nesil konsolla birlikte bu dertten kurtulacaklar.
Yazılım odaklı yükleme olarak isimlendirilen sistem, oyunların bölümler arası geçişlerini oldukça kısaltacak. Böylece hiçbir kullanıcının oynama zevki etkilenmeyecek. Marka aslında bu sorunu biraz olsun çözmeyi başarmıştı. Spider-Man’in konsol için üretilen sürümünde geniş bir alana sahip bir harita görmemize rağmen hem geçişler sıkıntısız hem de hikaye içerisindeki bölüm geçişleri oldukça hızlı ilerliyordu.
Yeni nesil konsolu, önümüzdeki ay yaz aylarında raflarda göreceğiz. Türkiye’deki şartlar gereği fiyatlar yüksek tutulacak olsa da para biriktirip almaya değer bir konsolla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı!
PlayStation 5, çıkış tarihi yaklaşmaya devam ediyor. Tarih yaklaştıkça yeni jenerasyon oyunculuk için kapıların açılmasını bekleyen oyuncu kesimini mutlu edecek haberler gelmeye başlıyor.
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PS5 ile ilgili birçok sızdırılmış bilgi ve proje haberleri gelmeye başladı. Bu detayların içinde, dahili hafızanın ne kadar olacağı da yer alıyor. Daha önceleri yeni nesil oyun konsolunun kontrollerinin patentlerinin ortaya çıktığını görmüştük. Oyun konsolunun hali hazırda oyun geliştirici firmalara dağıtımının sağlandığını biliyoruz. Sony her yeni oyun konsolu modelini piyasaya sürmeden önce geliştiriciler için tedarik ediyor.
Böylece cihaz için hem exclusive oyunlar hem de üçüncü parti oyunlar olabildiğince sıkıntısız şekilde çıkışını gerçekleştirebiliyor. Twitter iddiacısı PSErebus, çıkacak konsolla ilgili çıkış tarihini ve fiyatını keşfettiğini iddia etti. İddiacı daha önce PS4 için çıkacak The Last of Us Part 2’nin çıkış tarihini doğru tespit etmişti.
Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH
— PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019
Yer alan tespit, Sony Interactive’in 2020’nin tatil sezonunda öncelikle Amerika olmak üzere birkaç ülkede PS5’i satışa sunacağını belirtiyor. Net tarihte veren @PSErebus,20Kasım2020’de Kuzey Amerika’da 499 dolar fiyat etiketiyle raflarda olacağını ekledi. Oldukça şaşırtıcı bilgi veren iddiacının bu verileri nereden aldığıysa bilinmiyor. Sonraki twitlerinde ise kullanıcı PS5’in PS4, PS3, PS2 ve PS1 oyunlarını emülatör sistemi kullanarak çalıştırabileceğini belirtiyor.
Başka sızdırılan haberlerden anladığımız cihazın 4 Aralık 2020 yılında satışta olacağını iddia ediyordu. Keza PlayStation markasının 2 Aralık’taki 26. yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen bir lansmanla bu durumun taçlandırılması bekleniyor.
GameInformer’a göre, Sony’nin bu yılki E3 oyun fuarında PS5 ile ilgili bir detay verilmeyeceğini iddia etti. Bu da 2020’de konsolun geleceğini doğrular nitelikte üç ayrı kaynak oluşturmuş oluyor. PS4, 15 Kasım 2013 tarihinde E3 konferasında yapılan bir lansman eşliğinde gerçekleşmişti. Üzerinden altı koskoca yıl geçen konsolun yeni versiyonun geleceği haberleri iki senedir ortalıkta dolanmaya devam ediyordu.
Oyun
Kablosuz Google Stadia deneyimi zorlaşıyor!
İnternet tabanlı oyun servisi Google Stadia, 19 Kasım’da resmen kullanılabilir durumda olacak. Oyun fanatiklerinin büyük beklentiler içerisinde olduğu servis ile ilgili gelen son bilgiler ise kablosuz kontrolcü kullanmak isteyenleri biraz üzebilir.
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Google Stadia kontrolcüsü her platformda kablosuz çalışmayacak!
Sanal sunucular üzerinden çalışacak Google Stadia, minimum gecikme değeri ile 4K çözünürlüğe kadar akıcı oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternete erişebilen her cihazda kullanılabilen servis, kablosuz özelliği ile doğrudan sunucuya bağlanabilen Stadia oyun kontrolcüsü ile adeta Playstation ve Xbox etkisi yapabilecek. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, bu kontrolcünün çok da işlevsel olmayacağını gösteriyor.
Bir Reddit kullanıcısı, kontrolcüde yer alan kablosuz kullanım özelliğinin yalnızca Chromecast Ultra’da aktif olacağını iddia etti. Kısa süre içerisinde yayılan bu iddia, bir süre sonra Google cephesinden de doğrulandı. Buna göre; Stadia’nın oyun kontrolcüsünü telefon, tablet ya da bilgisayarda kullanmak isterseniz ürünü USB-C çıkışı ile aygıta bağlamanız gerekecek. Bu da oyun kolunun doğrudan sunucuya bağlanma avantajının ortadan kalkacağını gösteriyor.
Kullanıcılar Bluetooth özelliği bulunan herhangi bir kablosuz oyun kolunu eşleştirerek de benzer kullanım şeklini sağlayabiliyor. Ancak Google Stadia ile sunulan oyun kolu temel olarak gecikme artışını önlediği için oyunlarda bir miktar tepkime gecikmesi yaşanacaktır. Oyun severleri mutsuz eden kısıtlamanın önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir güncellemeyle ortadan kalkıp kalkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5, SSD ile geliyor!
Japon teknoloji devi Sony, ismi PlayStation 5 olması beklenen yeni nesil konsolunun birkaç özelliğini açıkladı. PlayStation 5’in SSD ve ray tracing(ışın izleme) desteği ile gelmesi bekleniyor. PlayStation 5’in en büyük rakibi, Microsoft’un satışa sunacağı Xbox One X‘in özellikleri ise, PlayStation 5’in aksine henüz duyurulmadı.
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PlayStation 5 özellikleri
PlayStation 5, PlayStation 4 Pro dahil Sony firmasının şu ana kadar çıkardığı tüm oyun konsollarından çok daha güçlü olacak. PlayStation 5, Radeon Navi tabanlı özel yapım bir GPU(Grafik İşlemci Birimi) ve 8 çekirdekli 7 nm Zen 2 mikromimarili AMD’nin 3. nesil Ryzen tabanlı bir işlemcisini bulunduracak. Amerikalı video oyunu tasarımcısı Mark Cerny‘nin iddiasına göre, grafik işlemci birimi, ışığın 3 boyutlu ortamlarla nasıl etkileşime girdiğini modelleyen ray tracing teknolojisine sahip olacak. Bu lüks teknoloji şu an için hiçbir oyun konsolunda bulunmuyor.
Sony’nin yeni konsolu, gelecekte evlerimizde yaygın olarak kullanacağımız fütüristik sayılabilecek 8K çözünürlüğü destekleyecek. Böylece uzun yıllar boyunca yenilenme gereksinimi duyulmadan kullanılabilecek. Şu anlık kaç FPS destekleyeceği bilinmemekle birlikte minimum standardın 60 FPS olması öngörülüyor.
PlayStation 5, eski HDD teknolojisinden bu modelinde kurtulmuş olacak. SSD ile gelecek konsol, yükleme ekranlarında dakikalarca bekleme olayını tarihe gömecek gibi görünüyor. Sony bu girişimiyle fedakarlık yaparak, PlayStation‘larına sürekli SSD yükseltmesi yapan hayranlarına kıyak geçmiş olacak ve hayranlarını uğraşmaktan kurtaracak. HDD ve SSD farklarına gelecek olursak; sabit diskler, içinde bilgiyi okumak ve yazmak için hareketli parçalar bulundururken, SSD‘ler hiçbir hareketli parçaya sahip değiller ve veriyi flash bellek yongalarında depolarlar. Bu sebeplerle, HDD‘ler mekanik olduğundan veriye erişmek SSD‘lere göre çok daha yavaştır.
PlayStation 4, 299 Dolar’a, PlayStation 4 Pro ise 399 Dolar’a Amerika’da alıcı buluyor fakat PlayStation 5‘in fiyatı henüz bilinmiyor. PlayStation 5’in diğer özelliklerine gelecek olursak, selefi gibi PlayStation VR teknolojisine sahip olacak. Fiziksel boyutları henüz açıklanmayan konsolun Wi-Fi özellikleri, güç tüketimi ve depolama kapasitesi bilinmiyor. Ayrıca optik ses ve AV ses-görüntü çıkışı bulundurup bulundurmayacağı, kaç GB belleğe sahip olacağı, kaç adet USB portuna ve hangi standarda sahip olacağı da bilinmiyor.
Şu ana kadar Sony‘den gelen bilgiler bu yöndeydi. Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni konsolun birçok özelliği henüz net durumda değil. Lansmanının ne zaman yapılacağı da şu an için belli değil. Sony‘nin PlayStation 5 hakkındaki açıklamalarını merakla takip edip, size bildiriyor olacağız.