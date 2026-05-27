Honor, geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına sunduğu yeni serisini Çin’de yeni bir ara modelle genişletiyor. Standart versiyonların ardından sahneye çıkan yeni cihaz, hem pil kapasitesi hem de değişen arka tasarımıyla serinin diğer üyelerinden ayrışıyor. Pazar payını artırmayı hedefleyen marka, bu kez tasarım dilinde radikal bir sadeleşmeye gitmiş. Peki Honor 600 Super Edition, devasa bataryası ve yeni görünümüyle orta-üst segmentte dengeleri değiştirebilir mi?

Honor 600 Super Edition tasarımı ve öne çıkan yenilikleri

Honor 600 Super Edition, özellikle inceltilmiş kamera modülüyle görsel açıdan Apple’ın sızıntılarıyla bilinen ince tasarımlı yeni modelini andırıyor. Şirket, önceki modellerdeki geniş kamera alanını daraltarak daha dikey ve minimalist bir çizgiye geçiş yapmış. Bu tasarım daha önce de söylediğimiz gibi, Apple iPhone Air modeline oldukça benziyor.

Cihazın teknik taraftaki en büyük sıçraması ise pil kapasitesinde karşımıza çıkıyor. Önceki 7.000 mAh’lik sınır, bu modelde tam 8.600 mAh seviyesine çıkarılırken, 80W hızlı şarj desteği ise korunuyor. Bu batarya boyutu, günlerce şarj ihtiyacı duymadan yoğun kullanım senaryolarını destekleyecek nitelikte.

Ekran tarafında ise 0.98 mm kalınlığındaki siyah çerçevelerle çevrili 6.57 inçlik AMOLED panel kullanılıyor. 8.000 nite varan rekor parlaklık sunan bu ekran, güneş ışığı altında dahi yüksek görünürlük vaat ediyor.

Performans ise Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 4 yonga setine emanet edilmiş. 12GB RAM ile desteklenen bu işlemci, günlük kullanımda yeterli bir performans sunacaktır. Bu işlemci Motorola ve Nothing gibi bazı popüler markaların, yeni modellerinde de yer alyor.

Kamera tarafında ise, 200 MP f/1.9 (Ana) + 12 MP f/2.2 (Ultra Geniş Açı) kamerasına yer verilmiş. Özellikle ana kameranın iddialı olduğunu söyleyelim.

Honor 600 Super Edition özellikleri

Ekran: 6.57 inç, 2728×1264 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (5 adet ARM Cortex-A720, 3 adet Cortex-A520)

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB

Arka Kamera: 200 MP f/1.9 (Ana) + 12 MP f/2.2 (Ultra Geniş Açı)

Ön Kamera: 50 MP f/2.0

Batarya: 8600 mAh, 80W SuperCharge

Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0

Diğer: IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikaları, Ekran içi optik parmak izi okuyucu, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Boyut ve Ağırlık: 156 x 74.95 mm; 201 gram

Honor 600 Super Edition fiyatı ne kadar?

Honor 600 Super Edition – 12GB RAM / 256GB Depolama: 3299 Yuan (Yaklaşık 485 Dolar)

Honor 600 Super Edition – 12GB RAM / 512GB Depolama: 3699 Yuan (Yaklaşık 544 Dolar)

Honor 600 ve 600 Pro modellerinin halihazırda Türkiye’de satışta olması, bu özel sürümün de önümüzdeki dönemde ülkemize ithal edilme ihtimalini güçlendiriyor. Ancak yüksek vergi dilimleri ve döviz kuru düşünüldüğünde, bu batarya canavarının bütçe dostu sınırların üzerinde konumlanması kaçınılmaz olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor 600 Super Edition özellikleri ve devasa bataryasıyla Türkiye pazarında başarılı olabilir mi?