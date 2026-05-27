Yeni bütçe dostu 5G akıllı telefon modelleri pazarındaki rekabet giderek kızışırken, Xiaomi cephesinden stratejik adımlar gelmeye devam ediyor. Şirketin yakında tanıtacağı yeni Redmi Turbo 5 modelinin yanına, bütçe dostu segmenti hareketlendirecek Redmi 17 modelini de eklemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Peki devasa bataryasıyla öne çıkacak olan Redmi 17 kullanıcılara neler sunacak?

Redmi 17 devasa bataryası ve bütçe dostu 5G desteğiyle geliyor

Redmi 17 modelinin, 18 Haziran tarihinde Hindistan’da düzenlenecek bir etkinlikte Redmi Turbo 5 ile birlikte resmi olarak görücüye çıkması bekleniyor. Giriş seviyesinde konumlandırılacak olan bu yeni 5G akıllı telefonun, günlük kullanımda kesintisiz bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sızıntılara göre cihazın en çok öne çıkan tarafı, 7.000 mAh kapasitesini aşacağı söylenen devasa bataryası olacak. Bu pil kapasitesi, özellikle yoğun kullanımda dahi iki günü rahatlıkla aşan bir kullanım ömrü anlamına geliyor. Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 4 serisi bir yonga setinden alacağı belirtilen telefonun, yüksek yenileme hızına sahip bir LCD ekranla donatılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Kamera tarafında ise arka bölümde 50 Megapiksellik ana kamera, ön tarafta ise selfieler için 8 Megapiksellik bir lensin yer alacağı söyleniyor. Kutudan Android 16 tabanlı HyperOS arayüzüyle çıkacağı öne sürülen cihaz, yazılım desteği konusunda da güncel kalmayı hedefliyor.

Çin pazarında daha önce tanıtılan Redmi Turbo 5 modelinin teknik özellikleri de bu lansman öncesinde beklentileri artırıyor. Dimensity 8500 Ultra işlemcili bu modelin 7.560 mAh kapasiteli devasa bir batarya taşıması, markanın pil konusundaki yeni stratejisini net şekilde ortaya koyuyor.

Giriş seviyesi telefonlarda genellikle maliyeti düşürmek adına batarya kapasitesinden feragat edilirken, Xiaomi’nin bu modelde 7.000 mAh barajını aşması pazar dengelerini değiştirebilir. Özellikle yoğun güç tüketimi yapmayan Snapdragon 4 serisi işlemciyle bu devasa pil kapasitesinin birleşmesi, şarj aletini unutturacak bir kullanım süresi vaat ediyor.

