Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki yeni adımı olan Galaxy Z Fold Wide, sızdırılan görüntülerle teknoloji dünyasının odağı haline geldi. Temmuz ayında tanıtılması beklenen cihaz, geleneksel dikey tasarımın dışına çıkarak kullanıcılara daha geniş bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Peki Galaxy Z Fold Wide, geniş ekran yapısıyla katlanabilir telefon pazarında standartları yeniden belirleyebilir mi?

Galaxy Z Fold Wide maket tasarımı sızdırıldı

İnternete sızdırılan yeni bir videoda, Galaxy Z Fold Wide modeline ait olduğu belirtilen beyaz renkli bir maket ünite sergileniyor. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Sonny Dickson tarafından paylaşılan bu görüntüler, cihazın oldukça ince bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor. Maket üniteler nihai tasarımı her zaman birebir yansıtmasa da cihazın genel estetiği hakkında net ipuçları veriyor.

Son söylentiler, Samsung’un bu yeni cihaz için oldukça farklı bir isimlendirme stratejisi izleyebileceğine işaret ediyor. Sızıntılara göre Galaxy Z Fold Wide, piyasaya doğrudan Galaxy Z Fold 8 ismiyle sürülebilir. Bu senaryoda, Galaxy Z Fold 7 modelinin doğrudan halefi olacak standart dikey katlanabilir model ise Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak adlandırılabilir.

Cihazın teknik detayları tarafında da katlanabilir telefon meraklılarını memnun edecek iddialar mevcut. Modelin arkasında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ile yine 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameranın yer alacağı söyleniyor. Bu kamera kurulumunun, kullanıcılara yüksek çözünürlüklü geniş açılı fotoğraflar çekme imkanı sunması bekleniyor.

Batarya ve ekran tarafında da önemli sızıntılar bulunuyor. Telefonun 4.800 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağı ve iç kısmında 4:3 en boy oranına sahip 7,6 inçlik bir ekran barındıracağı iddia ediliyor. Bu geniş ekran yapısı, özellikle çoklu görevlerde kullanıcılara çok daha işlevsel bir alan sunacaktır.

Geleneksel dikey katlanabilir modellerin dar dış ekranları, pek çok kullanıcı için günlük kullanımda zorluk yaratıyordu. Samsung’un daha geniş bir form faktörüne geçiş yapması, bu eleştirileri doğrudan hedef alan stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor. Geniş ekran sayesinde cihaz kapalıyken de standart bir telefon gibi rahatça kullanılabilecek.

Bu yeni tasarım anlayışı, katlanabilir ekranları sadece bir multimedya aracı olmaktan çıkarıp üretkenlik odaklı birer iş istasyonuna dönüştürebilir. Özellikle ofis belgeleri üzerinde çalışan ve ekranı ikiye bölerek kullanan profesyoneller için 4:3 oranındaki bu ekran büyük bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Markanın bu hamlesi pazar liderliğini koruma adına kritik önem taşıyor.

