Genel
Yongadan yongaya kuantum ışınlanması yapıldı!
Kuantum fiziği yasalarına dayanarak bilgi işleyebilen teknolojilerin gelişiminin, modern toplum üzerinde derin etkilerinin olacağı su götürmez bir gerçek. Örneğin günümüzdeki en güçlü süper bilgisayarlar için dahi çok karmaşık olan sorunları kuantum bilgisayarlar rahatlıkla çözebiliyor. Hatta kuantum internet, dünya üzerindeki tüm sanal ortam bilgilerini, kötü niyetli siber saldırılardan, olabilecek en üst düzeyde koruma sağlayabilecek.
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Kuantum teknolojilerin temelinde neler var?
Bütün bu işlerin merkezinde kontrol etmesi ve ölçmesi çok zor olan tekli kuantum parçacıkları üzerine kodlanan “kuantum bilgi” yer alıyor. Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi‘nin işbirliğiyle geliştirilen nano boyutlarda, içerisinde ışık yardımıyla bilgi taşıyan devreler kullanarak yeni yongalar geliştirdiler. Bu yongalar ışık aracılığıyla “kuantum bilgi” işlemeyi yüksek verimlilikle yaparken ve daha az gürültü ortaya çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki, kuantum bilgisayarlar ve iletişimde daha karmaşık sistemlerin üretilmesi kuvvetle muhtemel.
Ayrıca, Nature Physics isimli yayında yer alan çalışmaları ile de bazı canlandırmalara ev sahipliği yaptılar. Çığır açan deneylerden birinde ise Bristol Üniversitesi’nin Kuantum Mühendisliği Teknoloji Laboratuarları’ndaki araştırmacılar, ilk kez iki yonga arasındaki bilgilerin kuantum ışınlanmasını gösteriyorlar. Bunun kuantum iletişim ve kuantum bilgisayarların gelişimindeki temel taşlarından biri olacağını söylediler.
Kuantum ışınlanma olayı nedir?
Kuantum ışınlanma, bir kuantum parçacığının dolaşıklık (kuantumda kullanılan bir terim) kullanarak, bir yerden başka bir yere kuantum hal transferi olmasıdır. Başka bir deyişle, söz konusu kuantum parçacığı karşı tarafa fiziksel olarak gitmiyor, karşı tarafta bulunan bir kuantum parçacığının halini kendi haline benzeterek, sanki karşı tarafta bulunuyor gibi bir koşul oluşturuyor. Yani tam anlamıyla, filmlerde gördüğümüz şekildeki gibi bir ışınlanma henüz söz konusu değil. Zaten Bristol Üniversitesi’nin Kuantum Mühendisliği Teknoloji Laboratuarları’ndaki çalışmalarda da iki yonga arasında, birbirine dolanmış bir bağlantı kurmanın oldukça zor olduğu doğrulandı.
Bristol yetkililerinden Dan Llewellyn ” Laboratuarda iki yonga arasında, her iki yongadaki fotonların tek bir kuantum durumunu paylaştığı, yüksek kaliteli bir dolaşıklık bağlantısını görüntüledik. Daha sonra her yonga, dolaşıklığı kullanan bir dizi canlandırma için tamamen programlandı. Esas canlandırma ise bir parçacığın, kuantum ölçümü yapıldıktan sonra iki yonga arasında iletildiği, iki yongalı bir ışınlanma denemesiydi. Bu ölçüm, aynı zamanda dolaşma bağlantısını daraltan ve parçacığın durumunu alıcı yongada başka bir parçacığa aktaran kuantum fiziğinin garip davranışını temel alıyor.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Bristol‘daki diğer bir yetkili olan Dr. Imad Faruque ise ” Yongalar üzerindeki yüksek kaliteli foton kaynakları üzerine olan önceki çalışmalarımızı temel alarak, dört kaynağı kapsayan daha karmaşık bir devre sistemi kurduk. Bu kaynakların tümü test edildi ve dolaşıklı değişim gerçekleştirilen bu deneylerde önemli bir kriter olan neredeyse aynı olan fotonları yaydılar.” şeklinde ekledi.
Kuantum ışınlanmasında %91 oranında isabet!
Sonuçlar son derece yüksek doğrulukta, %91 seviyesinde başarıyla ışınlanma gerçekleştirildi. Buna ek olarak araştırmacılar dolaşıklı değişim (kuantum tekrarlayıcılar ve kuantum ağları için gerekli) ve dört fotonun frekans durumu (kuantum hesaplama ve kuantum internette gerekli) gibi tasarımlarının diğer bazı önemli işlevlerini gösterebildiler.
Danimarka Teknik Üniversitesi‘ndeki (DTU) yetkililerden Dr. Yunhong Ding “Düşük kayıp, yüksek stabilite ve mükemmel kontrol edilebilirlik, entegre kuantum fotonikler için son derece önemlidir. Bu deney, DTU‘da yüksek kaliteli üretime dayanan, son teknoloji düşük kayıplı silikon fotonik teknolojisi sayesinde mümkün oldu.” şeklinde yorumda bulundu
Ayrıca baş sorumlu Dr. Jianwei Wang, Pekin Üniversitesi‘nden yaptığı açıklamada “Gelecekte, kuantum fotonik cihazların ve klasik elektronik kontrollerin tek bir Si-çip entegrasyonu, yonga tabanlı CMOS (bütünleyici metal oksit yarı iletken) uyumlu kuantum iletişim ve bilgi işlemenin kapılarını açacak.” dedi.
Genel
Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere, ek vergi getirildi!
Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere bir ücret zammı daha geldi. Bildiğiniz gibi; dün pasaport harçlarına, toplamda %200’den fazla zam getirilmişti. Şimdi ise TRT bandrol haklarında bir değişikliğe gidildi.
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Yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutularına ek bandrol ücreti yasası Resmi Gazete’de yayınlandı. Ticari olmayan amaçlarla yurt dışından cep telefonu getirenden sadece 2020 yılı için 20 euro bandrol ücreti alınacak.
Yanında bilgisayar getiren 10 euro bandrol ücreti ödeyecek. Ülkemizde çok satışı bulunmayan ama içerisinde radyo bulunduran vantilatörler bile 10 Avro ile ücretlendirilecek.
TRT kanunundan, yurt dışından getirilen televizyonlar da nasibini aldı!
Yeni yasa ışığında, 20 inçten başlamak üzere televizyonlara getirilen yaptırım aşağıdaki gibi belirlendi;
20 inç 10 avro
21-27 inç arası 16 avro
27-33 inç arası 22 avro
33 inç-45 inç arası 33 avro
46 inç-58 inç arası 40 avro
58 inç ve yukarısı 89 avro
Vantilatördür; saattir fark etmez, radyo varsa ücret alınacak!
Radyo kısmında ise mobil olanlar 1 avro, saatli radyo ve radyolu saatler, herhangi bir müzik aletinin üzerindeki radyolar hatta ve hatta oyuncaklar üzerindeki radyolar da dahil olmak üzere 1 avro, oto teyplerden 1 avro, radyo alıcılarından 2 avro ve video cihazlarında 18 avro olarak ücret belirlendi.
Getirilen düzenlemede ayrıca, şu an mevcutta bulunan cihazlardan alınan TRT Bandrol ücretlerinin de devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Yasa içerisine akıllı kol saatleri bile dahil edilmiş. Açıkçası hiç şaşırmadık. Giyilebilir cihazlardan da ürünün toplam bedeli üzerinden %8 komisyon alınacak.
Zamlar bitmiyor, bitmek bilmiyor. Önümüzdeki günlerde yeni zam haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Durum hiç iç açıcı gözükmüyor. Böyle giderse, ülkemizde tüketici elektroniği tamamen lüks haline gelecek.
Diğer
MediaMarkt’ta “en uzun gece” kampanyası başladı!
MediaMarkt mağazaları ve MediaMarkt.com.tr web sitesinde “en uzun gece” kampanyası başladı. Küçük ev aletlerinden televizyona, beyaz eşyadan cep telefonuna tüm kategorilerde indirim sunan kampanya, 20-21 Aralık tarihlerinde geçerli.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır
Kampanya detayları neler?
MediaMarkt.com.tr adresinde, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde sadece 2 saat geçerli olan özel teklifler sunuluyor. Bu teklifler; 20 Aralık için 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 saatlerinde, 21 Aralık içinse 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 saatlerinde MediaMarkt.com.tr ile birlikte şirketin Instagram ve Facebook hesaplarında duyurulacak.
MediaMarkt Instagram hesabına için tıklayın
MediaMarkt Facebook hesabı için tıklayın
MediaMarkt mağazaları özel indirimlerle, özel saatlerde açılıyor!
Kampanya kapsamında birçok MediaMarkt mağazası, saat 22:30’da ekstra ve özel indirimlerle kapılarını açacak. Bu saatte açık olacak mağazaları bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Genel
YouTube başta olmak üzere Google Servisleri ve Spotify’a erişilemiyor! [GÜNCELLENDİ]
Birkaç dakika önce yaşanan soruna göre Google’ın kendi arama motoru ve Google Drive, YouTube, Google Takvim ve Google sunucularına erişim sorunu yaşanıyor.
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Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar devam ederken dün itibariyle Google ile MOBİSAD arasında bir görüşme yaşanmıştı. Google’ın Rekabet Kurumu’ndan aldığı ceza süreci sırasında bugün itibariyle Google’ın servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Google, YouTube, GMail, Google Drive, Analitics Google Developer, Google Calendar gibi tüm Google servislerine erişim sağlanamıyor.
Sorun Doğu Avrupa ve Japonya’da da yaşanıyor!
Yaşanan sorunun Türkiye’ye özel olmadığı, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk gibi Doğu Avrupa ülkeleri ve Japonya’da da yaşandığı görülüyor. Sorunun Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorun olmadığı böylece kesinleşmiş oldu. Google’a erişim engeli bulunmadığını belirtmiş olalım.
Spotify’a da erişilemiyor!
Google servislerinin yanı sıra Spotify’a da erişilemediği görülüyor. Hata kodu 4 ile erişim sorunu veren Spotify’ın bu problemi neden yaşadığı ise açıklanmadı.
[GÜNCELLEME] Sorun düzelmiş olabilir
Şu anda Google servisleri ve Spotify’a erişim tekrar sağlanabilir durumda. Görünüşe göre sorun ne ise düzeltilmiş olabilir. Ancak Google kanadından yaşanan sorun hakkında bir bilgi halen paylaşılmadı.
Konu hakkında haberimizi güncellemeye devam edeceğiz…