Sony’nin en üst düzey abonelik katmanı, oyuncuların bütçesini rahatlatacak yeni bir indirimle gündeme geldi. Şirket, küresel fiyat artışlarının ardından Days of Play kapsamında Türkiye’deki abonelerine özel bir fırsat sunuyor. Peki 12 aylık PlayStation Plus Deluxe üyeliği için sunulan bu yeni fırsat oyuncuları ikna edebilecek mi?

Sony’nin resmi platformlarında paylaşılan bilgilere göre, 12 aylık PlayStation Plus Deluxe paketi kampanya süresince 4.266 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Şirket, bu indirim oranının kullanıcının mevcut abonelik durumuna ve bölgesine göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Bu nedenle her oyuncunun PlayStation Store mağazasında göreceği fiyat aynı olmayabilir.

Hatırlanacağı üzere teknoloji devi, kısa süre önce giriş seviyesindeki PlayStation Plus Essential paketinin aylık ücretini 10 dolardan 11 dolara, üç aylık seçeneğini ise 25 dolardan 28 dolara yükseltmişti. Yıllık paketlerin sabit tutulduğu bu zam dalgasında Türkiye, başlangıçta kapsam dışı bırakılan bölgeler arasında yer alıyordu. Deluxe katmanı ise geniş oyun kütüphanesi, klasik yapımlar, bulut yayını özellikleri ve deneme sürümleri gibi ek avantajlar sunuyor.

Kampanyanın ne kadar süreceğine dair resmi bir bitiş tarihi paylaşılmadı. Bu belirsizlik nedeniyle, indirimden yararlanmak isteyen konsol sahiplerinin PlayStation Store üzerinden kendi hesaplarına giriş yaparak güncel fiyatları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Türkiye’deki konsol oyuncuları için abonelik fiyatlarının ulaştığı seviyeler göz önüne alındığında, bu tarz indirimler kütüphaneyi genişletmek adına önemli fırsatlar yaratıyor. Ancak indirimlerin kişiye özel dinamik yapıda sunulması, tüm topluluğun aynı avantajdan yararlanmasını zorlaştırıyor.

