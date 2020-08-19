Segway imzalı çevre dostu yeni alternatif! | SEAT EXS KickScooter

SEAT servis güvencesi, Segway imzalı tasarım ve gündelik yaşamda taşımayı kolaylaştıran 12.5 kg ağırlığıyla EXS KickScooter, yeni şehir içi ulaşım alternatifi olmayı hedefliyor.

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Yeni trend kickscooterlar, son zamanların en çok tercih edilen şehir içi ulaşım yöntemlerinden biri olmaya aday. Bu kadar rağbet görmelerinin önemli sebeplerinden biri, daha az karbon ayak izi bırakmaları. Bu özelliğiyle birlikte, çevre dostu taşıt kategorisinde değerlendirilen scooterler, yakıt ihtiyacını direkt elektrik üzerinden karşıladıkları için kullanıcılara ekonomik çözümler sunabiliyorlar.

İspanya merkezli otomobil üreticisi SEAT, daha kolay ulaşım mottosuyla ilk elektrikli scooter modelini Türkiye’de satışa çıkardı. SEAT EXS KickScooter modeli, toplu taşıma araçlarına ulaşırken kullanıcıların ihtiyaçlarına fazlasıyla yetecek bir cihaz olarak bizi karşılıyor.

Hem hafif, hem de çok şık: SEAT EXS KickScooter!

SEAT EXS KickScooter modeli, elektrikli scooter modelleri içerisinde 12.5 kg’lık ağırlığı, mat kırmızı detaylarla bezenmiş siyah şık gövde tasarımıyla diğer elektrikli scooter modellerinden ayrılıyor. Kısa menziller için daha uygun olan bu cihazlar, araba veya motor gibi hem daha süratli hem de daha cüsseli araçlara kendini belli etmesi gerekiyor.

SEAT EXS’in gidon gövdesi ile ayak pad’lerinin birleşme noktasında, scooter’ı katlamanızı sağlayan “katlama destek ayağı” yer alıyor. Bu kolu, cihazı ilk satın aldığınızda kullanmakta zorlanabilirsiniz. Bulunduğu yer itibarıyla, desteği ayağınızla kendinize doğru çekmeniz ve sertçe bu kola ayağınızla vurmanız gerekiyor. Ardından ayak, katlama noktalarını serbest bırakıyor ve scooter’ınız ikiye ayrılmış oluyor. Scooter’ların birçoğunda kullanılan bu sistem, cihazı güvenle sürmenize yardımcı oluyor.

25 km’ye varan hızlarla, daha keyifli sürüşler gerçekleştirin

Eğer benim gibi İstanbul’da ulaşımı kolaylaştırmak için scooter kullanımına yöneldiyseniz, SEAT’ın EXS modeli sizin için yeterli olacaktır. Firmanın ilettiği bilgilere göre, modelimiz maksimum 25 km hız yapabiliyor. Ayrıca bu hız, sadece asfalt yollar için geçerli değil. Yaptığım testlerde, kaldırım gibi sert ve pürüzlü yüzeylerde bile kullanılabilen 8 inç patlamaz dolgu lastiklerle birlikte, scooter’ın LED gösterge ekranında saatte 20-25 km arası hız rakamlarına erişebilmeniz mümkün

EXS’in 3 adet sürüş modu yer alıyor. Spor Mod’u ile maksimum hız olan 25 km’ye kadar sürüş gerçekleştirebilirken, Normal Mod’da 5 – 15 km arasında, Ekonomik Mod’da ise en fazla 5 km hızlarda cihazı kullanabiliyorsunuz. Sürüş modları arasında geçiş yapmak için LED ekranın üzerinde yer alan güç tuşuna iki kez basmanız yeterli. Ekran üzerinde “beyaz S” simgesi Normal Mod‘u, “kırmızı S” Spor Mod‘unu, hiçbir işaret bulunmuyorsa cihazın, “Ekonomik Mod’da olduğunu ifade ediyor.

Scooter’ın menzili yeterli mi? Toplam kaç km yol gitmesi lazım?

Aynı zamanda EXS Scooter, sahip olduğu 187 Wh hacime sahip bataryasıyla, yol koşullarına bağlı olarak 25 km menzile kadar da sürüş imkanı sağlıyor. Batarya dahili olarak scooter’ın gidon gövdesine yerleştirilmiş, gidon gövdesinde bulunan yuvadan batarya 3,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Kullanmış olduğum 4 günlük süre zarfında EXS’i sürekli Spor modunda ve taşlık zeminde deneyimledim. Cihazın 300 W motorunun tüm gücünden yararlandığım halde bile 20 km yol yaptığımı gözlemledim. Peki, gittiği yol ulaşım için yeterli mi?

Ev ile işim arasındaki mesafe, Google Haritalar’dan kontrol ettiğim kadarıyla 13 km. Yani bu istatistiklerle ve benzer kullanım koşullarında eve ulaşım sağlayacağımı düşünürsek, 1 kez eve gidebiliyorum ve üstüne 7 km’lik daha batarya ömrü artıyor. Benzer fiyatlarda ülkemizde satılan ürünlerin menzil değerlerine bakacağımız zaman, Citymate Elite 350W’ın ortalama 30 – 35 km ve Xiaomi Mijia M365 Pr0‘nun 40 – 45 km’ye kadar yol gidebildiği belirtiliyor. Bana kalırsa, bu fiyat seviyesinde biraz daha yüksek kapasiteye sahip bir batarya kullanılabilirmiş. Böylece gün içinde 2 kez scooter’ı şarja takmaktansa 1 kez takardım. Tıpkı telefonlarda olduğu gibi bataryanın kullanım ömrü olduğunu, zamanla bu ömrün kısalacağını ve pil dolum sürelerinin artacağını unutmamak gerek.

Yokuş çıkıyor mu? Dik rampalarda zorlanıyor mu?

Yokuşları çıkarken cihazımız, firmanın açıkladığı değerlere göre maksimum %10 eğimi tırmanabiliyor. Çok yokuşlu bir istikamet içerisinde sürdüğüm içindir, bazen yokuşları çıkamadığını gözlemledim. 100 kg kadar EXS KickScooter modelimiz, yük taşıyabiliyor. Fakat yük ne kadar artarsa, cihazın motorunun torku da düştüğü için benim gibi 70 kg’lık yükü daha rahat taşırken, 100 kg’a yakın yükleri daha zor taşıyor. Çıktığı hızlar da ona göre azalıyor. Bu durumda, eğer 100 kg’a yakın kilonuz varsa, %10 eğimden daha düşük rampaları da çıkamayacağınız anlamına gelebilir. Rakip markalarda açıklanan değerlere göre; Xiaomi Mijia M365 Pro yüzde 20 eğim, Xiaomi Mijia M365, %15 eğim ve yine benzer şekilde Rampage Fly-X Plus %15 eğimli yokuşları çıkacak şekilde tasarlanmış.

Patlamaz dolgu lastikler ile servisler korkulu rüyanız olmasın!

Tepe model scooter’ların büyük bir kısmında, şişme lastikler bulunuyor. Bu lastik türü, her ne kadar yol üzerinde bulunan engebeleri aşmada hayat kurtarıcı gözükse de, kullanıcılar şikayet sitelerinde bu lastiklerin çok çabuk söndüğünden yakınıyorlar. Büyük şehirlerde yaşayanların korkulu rüyası haline gelen lastik değişimi, servis kapsamında çok yüksek maaliyet yaratabiliyor.

SEAT ise %100 elektrikli scooter modeli olan EXS’de “Patlamaz Dolgu Teker” kullanmış. Bundan dolayı, kullanıcılar hiçbir zaman lastik değiştirme derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar.

“Gece sürüşü” için cihazın etrafını saran güçlü LED’ler!

Gece sürüşleri için ideal olan EXS KickScooter’ın, ön ve arka tarafında bulunan LED’ler oldukça güçlü. Taşıtlara, “ben buradayım sinyalini” verebileceğiniz güçlü LED’ler sayesinde, görüş mesafeniz genişliyor. Bununla birlikte, cihazın gösterge panelinin altında bulunan tuşa bir kez bastığınız zaman, ön taraftaki LED’leri açabildiğiniz gibi, Segway-NineBot uygulamasının özellikler sekmesinden de aynı işlevleri yerine getirebiliyorsunuz.

Segway işbirliğinin meyvesi olan uygulamadan, aynı zamanda scooter’ın alt yüzeyinde bulunan özelleştirilebilir RGB LED’leri de kontrol edebilmeniz mümkün. 9 adet renk seçenek içerisinden en beğendiğiniz ışık modunu seçerek, EXS’i tarzınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Segway – Ninebot uygulaması içerisinde belirttiklerime ek olarak, cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla kitleyebilir, sürüşünüz esnasında kaç km yol gittiğinize bakabilir ve sürüşünüzü kayıt altına alabilirsiniz. Anlık batarya durumunu kontrol edebilir ve ilk kullanımdan itibaren gidilen toplam yolu görüntüleyebilirsiniz. Uygulama üzerinde hız sabitleme ve bataryayı yokuş aşağı şarj etmek için enerji dönüşüm seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Seat güvencesiyle 2 yıl garanti, kullanıcılara neler sağlıyor?

1950’li yıllardan beri araba üreten SEAT, yılların vermiş olduğu deneyim ve uzmanlıkla birlikte scooter işine girmiş oldu. SEAT EXS KickScooter’ı satın aldığınızda, belirtmiş olduğum artılara da sahip oluyorsunuz. Almış olduğunuz scooter’da herhangi bir arıza oluştuğunda “444 73 28” numaralı müşteri hizmetlerini arayabiliyorsunuz. Arızanın tespiti ve onarımı için müşteri hizmetleri, hangi ilde bulunuyorsanız, SEAT’ın EXS KickScooter modeliyle ilgilenen servisine yönlendiriyor. Açıkçası, bir araba markasının servis kapsamında ürünü olması, bana daha fazla güven veriyor desem, pek de yanlış olmaz.

SEAT EXS KickScooter’ın artıları neler? eksileri neler?

Seat EXS KickScooter artıları:

2 yıl SEAT servis güvencesi.

güvencesi. IP54 sertifikasıyla , toz ve su sıçratmalarına karşı dayanıklılık.

, toz ve su sıçratmalarına karşı dayanıklılık. Kısa şarj dolum süresi: 3,5 saat .

. 12,5 kg ağırlığıyla , taşıması ve nakliyesi kolay.

, taşıması ve nakliyesi kolay. Sarsıntıları absorbe eden, ön ve arkada olmak üzere çift amortisör.

ve olmak üzere çift amortisör. Segway işbirliğiyle “Segway-Ninebot” mobil uygulama desteği.

Seat EXS KickScooter eksileri:

25 km menzil (Fiyatına göre, daha yüksek menzil sunan modeller mevcut.)

(Fiyatına göre, daha yüksek menzil sunan modeller mevcut.) %10 maksimum eğim . (Muadillerine nazaran eğim çıkış performansı biraz daha düşük.)

. (Muadillerine nazaran biraz daha düşük.) Elektronik fren sistemi: Her ne kadar çamurluk freni mekanik de olsa, dik yokuşlarda ikisine birlikte yüklenseniz bile ani fren yapamıyorsunuz.

SEAT EXS KickScooter’ı kaç paraya satın alabiliriz? Nerede satılıyor?

SEAT EXS KickScooter modelini “n11’com”da yer alan yetkili SEAT Türkiye mağazasından (19.08.2020 tarihi itibarıyla) peşin fiyatına 5.500 TL’ye satın alabileceğiniz gibi, ayrıyeten SEAT Showroom’larında ürünü test ederek de edinebiliyorsunuz.