Teksas eyaletinden California’ya seyahat eden Daniel Moreno-Gama, teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Sam Altman‘ı hedef alan eylemleri nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya. 10 Nisan tarihinde gerçekleştiği belirtilen olaylar silsilesinde, şüphelinin hem OpenAI genel merkezine hem de ünlü yöneticinin evine saldırdığı ifade ediliyor. Peki, Silikon Vadisi’nde büyük yankı uyandıran bu saldırının perde arkasında hangi motivasyonlar yatıyor?

Daniel Moreno-Gama ve Sam Altman saldırısının kan donduran detayları

Federal savcıların hazırladığı iddianameye göre Daniel Moreno-Gama, Texas’tan yola çıkarak Sam Altman hayatına kastetmek amacıyla yola çıktı. 10 Nisan günü önce OpenAI CEO koltuğunda oturan Altman’ın evine giden şüphelinin, buraya molotofkokteyli fırlattığı bildiriliyor. Bu saldırının ardından hızını kesmeyen şüpheli, şirketin genel merkez binasına yönelerek şiddet eylemlerini sürdürdü.

Şirket genel merkezinde cam kapıları bir sandalyeyle kırmaya çalışan Daniel Moreno-Gama, bu esnada çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Görgü tanıklarının ve savcıların ifadelerine göre saldırgan, binayı yakmak ve içerideki herkesi öldürmek amacıyla geldiğini açıkça bağırarak dile getirdi. OpenAI güvenliği ve yerel emniyet güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, kısa sürede gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından yöneltilen suçlamalar arasında patlayıcı kullanarak mülke zarar verme girişimi ve kayıtsız ateşli silah bulundurma suçları öne çıkıyor. Bu suçların yasal karşılığı olarak şüphelinin sırasıyla 20 yıl ve 10 yıl hapis cezası alabileceği öngörülüyor. Aramalarda ele geçirilen yanıcı cihazlar ve gazyağı dolu kaplar, Sam Altman hedefli saldırının planlı yapısını kanıtlar nitelikte duruyor.

Polis ekipleri, saldırganın üzerinden çıkan “Son Uyarınız” başlıklı bir belgeye ulaştı. Bu doküman, şüphelinin yapay zeka teknolojilerine karşı derin bir nefret beslediğini ve bu alandaki yöneticilere karşı şiddet uygulanmasını savunduğunu gösteriyor. Moreno-Gama manifestosunda, “Eğer başkalarını öldürmeye ve suç işlemeye teşvik edeceksem, o zaman örnek teşkil etmeli ve mesajımda tamamen samimi olduğumu göstermeliyim” ifadelerini kullanıyor.

Manifestonun diğer bölümlerinde ise yapay zeka sistemlerinin insanlığın sonunu getireceği iddia ediliyor. Şüpheli, sadece Sam Altman değil, aynı zamanda OpenAI ve diğer teknoloji şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ile yatırımcılarının isimlerini de bir hedef listesine eklemiş. Bu durum, teknoloji dünyasındaki üst düzey yöneticiler için güvenlik risklerinin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını işaret ediyor.

Daniel Moreno-Gama, kurbanı olarak seçtiği kişiye hitaben yazdığı notta ise oldukça sanrısal bir dil tercih ediyor. Altman’a hitaben, “Eğer bir mucize eseri hayatta kalırsan, bunu kendini kurtarmak için ilahi bir işaret olarak kabul etmelisin” yazan şüpheli, eyleminin kutsal bir amaca hizmet ettiğine inanıyor. CEO düzeyindeki isimlerin korunması için alınan tedbirler, bu olay sonrası tekrar gözden geçiriliyor.

Olay günü şüphelinin Teksas’taki eski üniversitesine de benzer içerikli e-postalar gönderdiği tespit edildi. Söz konusu dijital izler, saldırganın haftalar öncesinden bu eylemi kurguladığını ortaya koyuyor. Hukuki süreç devam ederken, teknoloji dünyası bu radikal anti-yapay zeka hareketlerinin fiziksel şiddete dönüşmesinden büyük endişe duyuyor.

