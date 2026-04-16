Küresel teknoloji pazarında donanım bileşenlerine yönelik artan talep, nihayet etiketlere yansımaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD pazarındaki birçok mobil cihazının satış rakamlarını sessizce güncelledi. Özellikle bellek ve depolama birimlerinde yaşanan küresel kıtlık, bu zam kararlarının arkasındaki temel itici güç olarak öne çıkıyor. Sektördeki bu fiyat dalgalanması, kullanıcıların yeni bir cihaz alırken bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olacak mı?

Artan maliyetler ve telefon fiyatları üzerindeki etkisi

Dünya genelinde telefon fiyatları üzerinde belirleyici olan üretim maliyetleri, yapay zeka teknolojilerine olan ilginin artmasıyla yeni bir boyuta ulaştı. Veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı yongalara duyulan ihtiyaç, tüketici elektroniği için ayrılan üretim kapasitesini kısıtlıyor. Bu durum, Samsung telefon modellerinden tabletlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde fiyat artışını beraberinde getiriyor.

Samsung, ABD’de gerçekleştirdiği son güncelleme ile 512 GB depolama kapasitesine sahip Galaxy Z Flip modelinin fiyatını 1.219 dolardan 1.299 dolara çıkardı. Benzer şekilde Galaxy S25 Edge modeli 80 dolarlık bir artış görürken, Galaxy S25 FE modelinin fiyatı ise 40 dolarlık bir yükseliş kaydetti. Şirket, geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 7 serisinin yüksek depolama seçeneklerinde de benzer bir fiyat düzenlemesine gitmişti.

Tablet tarafında ise Galaxy Tab S11 serisi zamlardan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Serinin standart modeli 900 dolara yükselirken, Galaxy Tab S11 Ultra modelinin başlangıç fiyatı 1.299 dolar seviyesine ulaştı. En dikkat çekici artış ise 1 TB depolama sunan S11 Ultra modelinde yaşandı; cihazın fiyatı 280 dolarlık bir sıçrama ile 1.899 dolara ulaştı. Bu tablo, telefon fiyatları konusundaki artış eğiliminin sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmadığını kanıtlıyor.

iPhone modelleri ve Apple cephesinde son durum

Samsung tarafından atılan bu adımlar, benzer donanım bileşenlerini kullanan Apple için de bir uyarı niteliği taşıyor. Şirketin yakında tanıtacağı yeni iPhone serisinin, donanım kıtlığı nedeniyle beklenen fiyat seviyelerinin üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Apple, halihazırda MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde depolama kapasitesini artırarak bu fiyat artışlarını bir ölçüde dengelemeye çalışıyor.

Mac Studio modellerinde sunulan RAM yükseltme seçenekleri için istenen ek ücretler, maliyet baskısını net bir şekilde hissettiriyor. Apple, 256 GB RAM yükseltmesi için talep ettiği rakamı 400 dolar artırırken, bazı yüksek bellekli konfigürasyonlar için sipariş almayı durdurdu. Stokta bulunan makineler için ise teslimat sürelerinin olağan dışı seviyelere çıktığı görülüyor. Bu durum, telefon fiyatları kadar bilgisayar dünyasının da çıkmazda olduğunu gösteriyor.

Apple CEO’su Tim Cook, ocak ayındaki kazanç toplantısında bellek maliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cook, “Bellek maliyetleri yılın ilk mali çeyreğinde brüt marjımızı etkilemedi ancak ikinci mali çeyrekte biraz daha fazla etki yaratmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. Şirketin 30 Nisan tarihinde yapacağı yeni kazanç çağrısı, telefon fiyatları ve donanım maliyetleri konusundaki stratejilerini daha net ortaya koyacak.

Yapay zeka ve donanım tedarik zinciri krizi

Samsung, TSMC ve SK Hynix gibi dev yarı iletken üreticileri, tam kapasite çalışmasına rağmen talebe yetişmekte zorlanıyor. Yapay zeka veri merkezleri için üretilen yongaların kâr marjı, son kullanıcıya hitap eden çiplerden çok daha yüksek. Bu nedenle üreticiler önceliği büyük veri merkezi sözleşmelerine veriyor. Bu tercih, telefon fiyatları üzerinde doğrudan yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.

Apple tarafında ise gelecek nesil cihazlar için hazırlıklar sürüyor. Şirketin iPhone 17 üretimi için Samsung’a LPDDR5X bellek yongaları için iki kat daha fazla ödeme yapmayı kabul ettiği iddia ediliyor. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone 18 serisinde giriş fiyatlarını sabit tutmak için kâr marjından feragat edebileceğini ve bu açığı hizmet gelirleriyle kapatabileceğini öngörüyor. Ancak 2.000 doları aşması beklenen yeni katlanabilir iPhone modeli, markanın ortalama satış fiyatını dengeleyebilir.

Tedarik zincirindeki bu aksamalar, M5 işlemcili yeni Mac Studio ve Mac mini planlarını da belirsizliğe sürüklüyor. Donanım üreticileri maliyet artışlarını ya doğrudan etiketlere yansıtmak ya da donanım özelliklerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalıyor. Görünen o ki, önümüzdeki dönemde telefon fiyatları kullanıcılar için en belirleyici satın alma kriteri olmaya devam edecek.

Bellek Kıtlığı nedir?

Akıllı telefon, bilgisayar ve sunucularda veri depolama ile işleme süreçlerinde kullanılan RAM ve NAND yongalarının üretiminin talebi karşılayamaması durumudur. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üretim kapasitesinin bu alana kaydırılması, tüketici elektroniği ürünlerinde parça bulunabilirliğini zorlaştırmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Telefon fiyatlarına zam kapıda! Xiaomi CEO’sundan kara haber geldi

