Mobil dünyada veri paylaşımı, yıllar içinde Bluetooth ve Wi-Fi tabanlı teknolojilerle büyük bir gelişim gösterdi. Google’ın kendi ekosisteminde sunduğu Quick Share hizmeti, Apple’ın AirDrop çözümüne güçlü bir rakip olsa da, daha pratik bir yönteme ihtiyaç duyuluyordu. Sektörden gelen son sızıntılar, cihazları fiziksel olarak birbirine yaklaştırarak bilgi aktarmayı sağlayan Android tabanlı yeni bir sistemin yolda olduğunu gösteriyor. Peki, uzun süredir konuşulan bu dokunarak paylaşma arayüzü kullanıcılara neler sunacak?

Android dokunarak paylaşma arayüzü ilk kez görüntülendi

Güvenilir kaynaklar ve teknoloji dünyasındaki sızıntılarıyla tanınan AssembleDebug, Google’ın üzerinde çalıştığı yeni paylaşım menüsünü gün yüzüne çıkardı. Android işletim sisteminin gelecekteki sürümlerinde, muhtemelen Android 17 ile birlikte göreceğimiz bu özellik, tasarım diliyle modern bir çizgi sunuyor. Görüntülenen yeni alt menüde, kullanıcıların hangi bilgileri paylaşmak istediklerini seçebilecekleri kutucuklar yer alıyor. Bu sade tasarımın, dokunarak paylaşma işlemini oldukça hızlandırması bekleniyor.

Sızdırılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar; kişisel fotoğraflarını, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bu yöntemle karşı tarafa aktarabilecek. İddialar arasında, özellikle Android kullanıcıları için kişiselleştirilmiş profil kartlarının bu sistemin merkezinde yer alacağı söyleniyor. Bu durum, rehbere numara kaydetme zahmetini tamamen ortadan kaldırabilir. Ayrıca arayüzdeki yuvarlatılmış köşeler ve yazı tipi tercihleri, Android 17 için öngörülen estetik yapıyla tam uyum sağlıyor.

NFC teknolojisi ve cihazları üst üste getirme mantığı

Google’ın hazırladığı rehberlerde, kullanıcılara cihazlarını nasıl konumlandıracaklarına dair görsel yönlendirmeler de bulunuyor. Bu sistemde telefonların sadece yan yana getirilmesi değil, birbiriyle “örtüşmesi” yani hafifçe üst üste gelmesi isteniyor. Teknik olarak bu zorunluluğun sebebi, farklı akıllı telefon üreticilerinin NFC çiplerini farklı noktalara yerleştirmesi olabilir. Örneğin Galaxy S26 gibi modellerde anten yerleşimi daha üst kısımlardayken, diğer cihazlarda orta kısımlar tercih edilebiliyor.

Teknik bir perspektifle baktığımızda, NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisinin burada sadece bir el sıkışma görevi gördüğünü söyleyebiliriz. NFC, düşük veri aktarım hızına sahip olsa da, iki cihazı güvenli bir şekilde eşleştirmek için ideal bir yöntemdir. Eşleşme sağlandıktan sonra, yüksek boyutlu verilerin Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden aktarılacağı tahmin ediliyor. Bu hibrit yapı, dokunarak paylaşma özelliğinin hem güvenli hem de hızlı çalışmasını sağlıyor.

Sızıntılardaki en dikkat çekici detaylardan biri de görsel geri bildirim mekanizması. İddia edilene göre, paylaşım tamamlandığında ekranın üst ve yan kısımlarında renkli bir parlama animasyonu belirecek. Bu parlamanın, aktarımın başarıyla gerçekleştiğini kullanıcıya hissettirmesi amaçlanıyor. Google’ın bu hamlesiyle, Android ekosistemindeki kullanıcı deneyimini daha bütünleşik ve eğlenceli hale getirmeyi hedeflediği söylenebilir.

Bu özelliğin resmi olarak ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmiş değil. Ancak Google’ın bu kadar detaylı bir arayüz üzerinde çalışıyor olması, özelliğin geliştirme aşamasının sonlarına gelindiğini düşündürüyor. Android 17 ile birlikte sunulacak bu yenilik, özellikle iş dünyasındaki ağ kurma süreçlerini ve sosyal hayatı derinden etkileme potansiyeline sahip. Görünüşe göre, numara istemek yerine telefonları tokuşturduğumuz bir dönem çok yakın.

