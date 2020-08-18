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Huawei MateBook X Pro, 19 Ağustos’ta geliyor!
Yaklaşık bir hafta önce Huawei‘nin 19 Ağustos‘ta devrim niteliğinde bir dizüstü bilgisayar tanıtacağı sızıntıları ortaya çıktı. Şimdi ise o bilgisayarın bazı teknik detayları ve tanıtım tarihi görüntülendi. Cihazın öne çıkan özelliği, 3K çözünürlüklü ve çerçevesiz bir ekran ile gelecek olması. Huawei, MateBook X Pro isimli cihazını yarın yani 19 Ağustos‘ta tanıtacağını doğruladı.
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Huawei MateBook X Pro, hangi özelliklere sahip olacak?
Huawei MateBook X Pro hakkında ortaya çıkan teaserda ürünün inceliği ve hafifliği üzerinde duruluyor. Yeni MateBook X Pro‘nun taşınabilirliğinin önceki modelden çok daha iyi olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilere göre cihaz neredeyse tamamen çerçevesiz olacak. Bu tamamen çerçevesiz tasarıma “hareketli tam ekran” adı veriliyor. Eğer bu söylenti gerçekleşirse kullanıcılar açısından çok önemli bir yeniliğe imza atılmış olacak. Günümüz dizüstü bilgisayarları çerçevelerden vazgeçemese de Huawei bu zinciri kıracak gibi görünüyor.
MateBook X Pro, çerçevesiz ekranın yanı sıra 3K çözünürlüğe sahip olacak. Bu da tam ekran deneyimini en iyi şekilde hissetmeye olanak sağlayacak. MateBook X Pro‘nun yanı sıra birde şirketin gündeminde Honor MagicBook SE bulunuyor. Bu ürünün ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Dizüstü bilgisayar sektörü, Huawei‘nin özellikle bu zor günlerinde şirket için oldukça önemli. Şirket, Amerika‘nın kısıtlamalarına karşı ürün portföyünü her geçen gün genişletiyor. Yarın yeni MateBook X Pro hakkındaki detayları öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 800U, resmi olarak duyuruldu!
Bu yıl, 5G ve hızlı şarj teknolojisindeki gelişmeler ön plana çıktı. 5G, yılın ilk yarısında amiral gemileri için olmazsa olmaz haline geldi. Şimdi ise bu teknoloji orta sınıf akıllı telefonlar için yaygınlaşacak gibi görünüyor. MediaTek, Dimensity serisinde orta sınıf 5G yonga seti üretimine başladı. Bu yonga seti MediaTek Dimensity 800U olarak adlandırıldı.
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MediaTek Dimensity 800U hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in Dimensity serisi, 5G ağını üst düzey performansla destekleyerek güçlü bir kullanıcı deneyimi elde etmeyi hedefliyor. MediaTek Dimensity 800U, TSMC‘nin 7 nm FinFet‘i ile enerji verimliliği açısından oldukça dengeli bir yonga seti olacak. Bu yonga seti 8 çekirdekli bir yapıya sahip. 2.4 GHz’e kadar çıkabilen iki adet Cortex-A76 çekirdek ve 2.0 GHz saat hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdek içeriyor. Yonga setinin GPU‘su ise ARM‘ın Mali-G57′si olacak. Dimensity 800U, daha iyi bir AI işleme ve diğer işlemler için APU ile birlikte gelecek.
Dimensity 800U, LPDDR4X RAM kullanımına olanak sağlıyor ve UFS 2.1 depolama birimini kullanabiliyor. Yonga seti, ekran tarafında Full HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Ayrıca HDR10+‘ın yanı sıra MediaTek‘in ek HDR optimizasyonu için geliştirdiği MiraVision motoru mevcut. Kamera olarak ise arka tarafta 64 MP’e kadar dörtlü kamera kurulumu kullanılabiliyor. Bağlantı özellikleri ise Bluetooth 5.1 ve 5G‘yi destekliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2020’nin 3.çeyreğinde Dimensity yonga seti ailesini Çin dışında global pazarlarda göreceğiz.
Haber
TikTok uygulamasını satın almak isteyen firmalara Oracle da katıldı
TikTok uygulamasını bünyesine katmak isteyen firmalar arasına Oracle da katıldı. Financial Times‘ın bildirdiğine göre yazılım şirketi Oracle, TikTok’u satın almak için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok’a savaş açtığı günden beri, ülkede adeta yılan hikayesine dönen bir kriz yaşanıyor. Öyle ki Başkan Trump, krizin çözülmesi için açıkça TikTok’un ABD’li bir şirket tarafından satın alınması gerektiğini bile ifade etti. Bunu takiben, ilk olarak Microsoft’un TikTok’u ABD’de bünyesine katmak için harekete geçtiğini; bir süre sonra ise Twitter’ın da benzer bir atılım yaptığı yönündeki söylentileri haberlerimizde aktarmıştık.
TikTok, Oracle bünyesine geçebilir
Şimdi ise TikTok uygulamasını satın almak isteyen şirketler arasına yazılım şirketi Oracle’ın da katıldığı söyleniyor. Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Oracle, TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki faaliyetlerini kendi bünyesine katmak istiyor. Üstelik yazılım devi, TikTok‘un sahibi ByteDance şirketinde hissesi olan bazı Amerikalı yatırımcılarla bile masaya oturmuş durumda.
Söylentilere ilişkin Oracle tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Donald Trump’ın TikTok için 45 gün süre verdiğini de unutmamak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Trump, TikTok’un satın alınması için 45 gün süre tanımıştı ve bu süre içerisinde satın alınmazsa uygulamayı yasaklayacağını söylemişti.
Microsoft, Twitter, Oracle veya hangi şirket olursa olsun, gün geçtikçe zamanları daralıyor. Eğer herhangi bir şirket TikTok’u satın almayı başarırsa, Amerikalılar hala uygulamayı kullanmaya devam edecekler. Ancak işler beklendiği gibi gitmezse, TikTok’un ABD’de yasaklanacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi lansmanını, 50 milyondan fazla insan canlı olarak izledi
Geçtiğimiz pazar günü Xiaomi, firmanın kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından düzenlenen online bir lansman gerçekleştirdi. Lansman sırasında Lei Jun, Mi 10 Ultra da dahil olmak üzere birçok ürünü tanıttı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca yapay zeka teknolojilerine ve IOT yani nesnelerin internetine odaklanacak.
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Xiaomi, ilerleyen zamanlarda birçok sürpriz ile karşımızda olabilir
Firma kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Douyin üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile 50 milyon izleyiciye ulaşabilmeyi başardı. Ayrıca lansman sırasında Xiaomi’nin, 30 milyon Dolar’lık bir satış gerçekleştirebilmeyi de başardığı duyuruldu. Bu başarı üstüne Lei Jun, Weibo hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ulaşılan 2 rakamın da rekor düzeyde bir başarı olduğunu söyledi.
Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Xiaomi ürünlerinin lansmanını yapan Jun, çok beklenen Mi TV LUX Transparent Edition‘ı da tanıttı. Ayrıca, çok beklenen yeni amiral gemisi Mi 10 Ultra modelini de lansmanda görme fırsatı yakaladık. Mi 10 Ultra, 8K video çekim desteğine sahip ve cihazın Çin’deki satış fiyatı da 5,299 Yuan olarak belirlendi.
Ayrıca geçtiğimiz pazar günü Xiaomi tarafından yayınlanan mektupta ortaya çıkan şirketin gelecek planları da; Xiaomi’nin ilerleyen zamanlarda yapay zeka destekli IOT yani nesnelerin interneti odaklı olacağı yönünde. Hatta Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde bu teknolojilere önümüzdeki 5 yıl için en az 1.5 milyar Dolar’lık yatırım yapacağını da açıklamıştı. Şuanda dünyanın 4. en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Xiaomi, Mart döneminde de beklenenin çok üstünde bir finansal performans göstererek; 30.3 milyar Yuan’lık ciro yakalayabildi. Nesnelerin interneti, ekosistem ürünleri, akıllı TV’ler ve modemlerle beraber Xiaomi bu ürünlerde 13 milyar Yuan’lık ciro elde edebildi. Hatta Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde akıllı telefon satışları dünya genelinde %14 düşmüş olsa bile; Xiaomi’nin, satışlarını %10.1 oranında artırmayı başarabildiği ortaya çıktı.
Peki ya siz, Xiaomi’nin yeni ürünleri ve markanın gelecek planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!