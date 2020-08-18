Huawei MateBook X Pro, 19 Ağustos’ta geliyor!

Yaklaşık bir hafta önce Huawei‘nin 19 Ağustos‘ta devrim niteliğinde bir dizüstü bilgisayar tanıtacağı sızıntıları ortaya çıktı. Şimdi ise o bilgisayarın bazı teknik detayları ve tanıtım tarihi görüntülendi. Cihazın öne çıkan özelliği, 3K çözünürlüklü ve çerçevesiz bir ekran ile gelecek olması. Huawei, MateBook X Pro isimli cihazını yarın yani 19 Ağustos‘ta tanıtacağını doğruladı.

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Huawei MateBook X Pro, hangi özelliklere sahip olacak?

Huawei MateBook X Pro hakkında ortaya çıkan teaserda ürünün inceliği ve hafifliği üzerinde duruluyor. Yeni MateBook X Pro‘nun taşınabilirliğinin önceki modelden çok daha iyi olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilere göre cihaz neredeyse tamamen çerçevesiz olacak. Bu tamamen çerçevesiz tasarıma “hareketli tam ekran” adı veriliyor. Eğer bu söylenti gerçekleşirse kullanıcılar açısından çok önemli bir yeniliğe imza atılmış olacak. Günümüz dizüstü bilgisayarları çerçevelerden vazgeçemese de Huawei bu zinciri kıracak gibi görünüyor.

MateBook X Pro, çerçevesiz ekranın yanı sıra 3K çözünürlüğe sahip olacak. Bu da tam ekran deneyimini en iyi şekilde hissetmeye olanak sağlayacak. MateBook X Pro‘nun yanı sıra birde şirketin gündeminde Honor MagicBook SE bulunuyor. Bu ürünün ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Dizüstü bilgisayar sektörü, Huawei‘nin özellikle bu zor günlerinde şirket için oldukça önemli. Şirket, Amerika‘nın kısıtlamalarına karşı ürün portföyünü her geçen gün genişletiyor. Yarın yeni MateBook X Pro hakkındaki detayları öğreneceğiz.