Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve teknoloji dünyasının merakla beklediği ilk katlanabilir telefonuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son raporlara göre cihazın üretim takviminde bazı güncellemeler yapıldı. Peki, teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği iPhone Fold üretimi neden ertelendi?

iPhone Fold üretim sürecinde yaşanan gecikmeler

DigiTimes tarafından paylaşılan yeni verilere göre iPhone Fold modelinin seri üretim aşaması başlangıçta planlanan takvimin biraz gerisinde kaldı. Normal şartlarda 2026 yılının Haziran ayında başlaması beklenen üretimin yaklaşık bir ya da iki ay sarktığı belirtiliyor. Bu durumun arkasında, cihazın şu an içinde bulunduğu mühendislik doğrulama testlerinde yaşanan bazı teknik zorlukların olabileceği düşünülüyor.

Üretim takvimindeki sarkma çıkış tarihini etkiler mi?

Her ne kadar üretim bandında bir gecikme yaşansa da Apple’ın 2026 yılının sonbahar aylarını hedeflemeye devam ettiği görülüyor. Bloomberg’den Mark Gurman, cihazın iPhone 18 Pro modelleriyle eş zamanlı veya hemen sonrasında tanıtılacağını öngörüyor. Yani Apple’ın takvimi biraz sıkışmış olsa da henüz resmi bir lansman ertelemesinin tedarikçilere iletilmediğini söyleyebiliriz.

Teknik açıdan baktığımızda bir akıllı telefonun seri üretime geçmeden önce Mühendislik Doğrulama Testi (EVT), Tasarım Doğrulama Testi (DVT) ve Üretim Doğrulama Testi (PVT) gibi kritik aşamalardan geçmesi gerekiyor. Katlanabilir iPhone şu anda bu aşamalardan birinde takılmış olsa da Apple, seri üretim aşamasında vites artırarak bu arayı kapatmayı planlıyor olabilir.

Beklenen ekran özellikleri ve fiyat etiketi

Sızdırılan detaylara göre katlanabilir iPhone kapalıyken 5,5 inçlik kompakt bir ekran sunarken, açıldığında 7,8 inçlik geniş bir panel deneyimi yaşatacak. Bu hibrit yapı, kullanıcıların hem bir telefon hem de küçük bir tablet deneyimini tek bir cihazda bulmasını sağlayacak. Ancak bu gelişmiş teknolojinin bedeli de bir o kadar yüksek olacak gibi görünüyor.

iPhone Fold modelinin 2 bin dolar ile 2 bin 500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat segmenti, cihazın standart modellerden ziyade daha lüks ve niş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini gösteriyor. Üstelik üretimdeki kısıtlar nedeniyle cihazın ilk etapta stok sorunlarıyla karşılaşması ve ön siparişlerin dakikalar içinde tükenmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Teknoloji dünyasında bu tarz sızıntılar genellikle cihazın lansmanına yaklaşıldıkça daha sık gündeme gelir. Şu anki veriler, Apple’ın katlanabilir ekranlı telefon pazarında Samsung gibi rakiplerine karşı geç ama iddialı bir giriş yapacağını kanıtlıyor. Özellikle ekranın orta kısmındaki katlanma izinin nasıl minimize edileceği, kullanıcıların en çok merak ettiği teknik detaylar arasında yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın katlanabilir bir telefon için bu kadar yüksek bir fiyat belirlemesi satışları nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

Konuyla ilgili videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: