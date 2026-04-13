Apple dünyasında masaüstü bilgisayar tarafında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknoloji devinin çevrimiçi mağazasında bazı Mac Mini ve Mac Studio modelleri için sipariş alımı tamamen durduruldu. Peki, stokların bir anda tükenmesi ve yeni siparişlerin kabul edilmemesi ne anlama geliyor?

Mac Mini ve Mac Studio modellerinde büyük stok sıkıntısı

Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki resmi satış kanalında yapılan son güncellemeler, Mac Mini ve Mac Studio cephesinde işlerin pek de alışılagelmiş şekilde ilerlemediğini gösteriyor. Özellikle yüksek RAM kapasitesine sahip özel yapılandırmaların aniden “temin edilemez” durumuna düşmesi, teknoloji kulislerini hareketlendirdi.

Satıştan kaldırılan modeller arasında, 32 GB veya 64 GB belleğe sahip Mac Mini konfigürasyonları yer alıyor. Benzer şekilde, profesyonellerin tercihi olan 128 GB ve 256 GB RAM kapasiteli Mac Studio modelleri de şu an için sipariş verilemeyen ürünler listesine eklenmiş durumda.

Diğer yandan, hala siparişe açık olan bazı standart Mac Mini modellerinde ise teslimat süreleri 1 ila 3 ay arasına kadar uzadı. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın, Mac Studio için sunduğu en yüksek seçenek olan 512 GB RAM opsiyonunu tamamen listeden çıkarması da bu sürecin bir parçası olarak görülüyor.

RAM tedariğinde küresel kriz mi yaşanıyor?

Bu ani stok kesintisinin arkasında yatan en güçlü senaryolardan biri, dünya genelinde baş gösteren bellek çipi kıtlığı olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka sunucularına olan ilginin patlamasıyla birlikte, devasa bellek kapasiteleri gerektiren bu sistemler piyasadaki RAM stoklarını hızla tüketiyor.

Özellikle Mac Studio gibi yüksek performanslı cihazlarda kullanılan birleşik bellek mimarisi, yüksek hızlarda veri işleme kabiliyeti sunduğu için üretimi oldukça maliyetli ve zahmetli bir süreç gerektiriyor. AI sunucularına öncelik verilmesi, bireysel kullanıcılar için üretilen profesyonel donanımların geri planda kalmasına neden oluyor.

Bir diğer ihtimal ise Apple’ın yeni M5 işlemci ailesine geçiş yapmaya hazırlanması. Teknoloji meraklıları, haziran ayındaki WWDC etkinliğinde M5 Max ve M5 Ultra çiplerine sahip yeni Mac Studio modellerinin duyurulabileceğini düşünüyor. Bu durumda eski nesil stokların eritilmesi veya üretim hatlarının yeni modellere kaydırılması doğal bir süreç gibi görünüyor.

Kullanıcılar için bu durum ne ifade ediyor?

Forumlarda konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılardan enricoclaudio şu ifadeleri kullanıyor: 16 inç M5 Max MacBook Pro modelini 24 Nisan teslimat tarihiyle sipariş edebiliyorum, dolayısıyla bu durum kesinlikle bellek kaynaklı değil; daha çok yaklaşmakta olan M5 Mac Studio ve Mac Mini yenilemesiyle ilgili görünüyor.

Eğer bugünlerde yüksek performanslı bir masaüstü çözümüne ihtiyacınız varsa, Mac Mini veya Mac Studio tarafındaki bu kısıtlamalar planlarınızı ertelemenize neden olabilir. Stoktaki ürünlerin kısıtlı olması, ikinci el piyasasındaki fiyatların da bir miktar yükselmesine yol açabilir.

Şu an için Apple’dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, beklenen M5 işlemci güncellemesi eylül veya ekim aylarında Mac Mini için de gerçekleşebilir. Eğer acil bir işiniz yoksa, Apple’ın bu modelleri yenilemesini beklemek daha mantıklı bir tercih olabilir.

