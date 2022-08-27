OnePlus 10T’nin dayanıklılık testinden sonra, akıllı telefonlarda dayanıklılık konusu yeniden gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı. Bu ayın başında tanıtılan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modelleri ile katlanabilir telefonlarda yeni bir sayfa açan Samsung, bu cihazların dayanıklılığı hakkında da iddialı açıklamalar yapmıştı.

Firma, şimdi de yeni katlanabilir telefon modellerinin üretim hattından bir video paylaştı. Videoda, firmanın üretim hattında cihazlara uygulanan dayanıklılık testleri de yer alıyor!

Özel Odalarda Detaylı Testler Yapılıyor!

Firmanın yayımladığı video, Galaxy Z Fold 4’ün üretim aşamasıyla başlıyor. İlk olarak bir robotun, Galaxy Z Fold 4’ün arka kapağını yerleştirdiğini görüyoruz.

Bunu takiben, cihazların fonksiyon testleri başlıyor. Bu testlerde, cihazın dokunmatik hassasiyeti, yakınlık sensörleri, S Pen işlevi ve temassız ödeme özelliği kontrol ediliyor. Ardından cihazın kamera ve kablosuz bağlantı özellikleri detaylı olarak test ediliyor.

Bu testlerin oldukça detaylı olduğunu ve üretimde ortaya çıkan sorunları nokta atışı kesinlikle tespit edebilecek düzeyde olduğunu söylemeliyiz. Cihazın fonksiyon testleri başarıyla tamamlandıktan sonra, cihazların fiziksel dayanıklılık testleri başlıyor.

İlk dayanıklılık testi, cihazın suya dayanıklılığını test ediyor. Özel bir odada gerçekleşen bu testten sonra, robotlar yardımıyla cihazın katlanma yerindeki mekanizmanın dayanıklılığı test ediliyor. Başka bir robot ise cihazların üzerinde bulunan tuşları, sürekli olarak tuşlara basarak test ediyor. Dayanıklılık testi, yeniden suya dayanıklılık testi ile sona geliyor.

Bu suya dayanıklılık testinde de cihaz katlanmamış şekildeyken farklı açılardan basınçlı su sıkılıyor. Son olarak cihaz suya daldırılıyor ve dayanıklılık testleri sonlandırılıyor.

Samsung’un dayanıklılık testinde eksik olan tek noktanın cihazın dış kuvvetlere karşı tepkisi olduğu söylenebilir. Zira OnePlus cephesi, cihazlara farklı noktalarda kuvvet uyguladığını ve cihazın bükülmeye karşı olan direncini test ettiklerini belirtmişti. Ancak Samsung’un testlerinde böyle bir şey yer almıyor.

Videoda Galaxy Z Flip 4’ün üretim hattı gösterilmese de, birebir aynı testlerin Galaxy Z Flip 4 için de uygulandığını söyleyelim. Galaxy Z Flip 4, videoda yalnızca son dayanıklılık testinde kısa bir süre için görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un dayanıklılık testlerini yeterli buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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