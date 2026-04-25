Türkiye’nin demiryolu vizyonunda teknolojik bağımsızlık adına kritik bir eşik daha geride kaldı. TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren, ülkemizin Hızlı Tren ağındaki dışa bağımlılığını bitirecek bir performansa imza attı. Peki, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen bu yeni nesil araç raylarda nasıl bir değişim yaratacak?

Milli Hızlı Tren testlerde 225 kilometre hıza ulaştı

Sakarya’daki tesislerde %75 yerlilik oranıyla hayat bulan Milli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde hedeflenen hıza başarıyla ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mühendislik ve işçilik kalitesinin bu kadar kısa sürede böylesine bir başarıya ulaşmasının teknolojik yetkinliğin en net kanıtı olduğunu belirtti. Bu hız, trenin operasyonel verimliliği ve raylardaki stabilitesi açısından projenin en kritik aşamalarından birini temsil ediyor.

Bakan Uraloğlu, testlerin başarıyla devam ettiğini ifade ederken Türk mühendisliğinin bu alandaki rüştünü ispatladığını dile getirdi. İki gün gibi kısa bir sürede en zorlu aşamaların geçilmesi, seri üretim planlaması için de büyük moral kaynağı oldu. Yerli ve milli imkanlarla tamamlanan proje, Türkiye’nin ağır sanayi ve teknoloji üretimindeki yeni odak noktasını simgeliyor.

Konfor ve teknoloji odaklı iç mekan detayları

Sekiz ayrı araçtan oluşan ve toplamda 577 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan bu Hızlı Tren seti, sadece hızıyla değil iç mekan konforuyla da dikkat çekiyor. Yolculuk sırasında dijital dünyaya entegre kalmak isteyenler için kapı ve bölme duvarlara gömülü hayalet ekran teknolojisi kullanılıyor. Bu ekranlar hem bilgilendirme hem de estetik açıdan yolculuk deneyimini modern bir seviyeye taşıyor.

Teknoloji meraklısı yolcular için kablosuz şarj özellikli katlanır masalar ve Wi-Fi altyapısı standart olarak sunuluyor. Ergonomik deri ve kumaş koltuklar, ferah iç tasarım ile birleşerek uzun mesafeli yolculuklardaki yorgunluğu minimize etmeyi amaçlıyor. Ayrıca engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıran özel asansör sistemleri, aracın kapsayıcı tasarım anlayışını ön plana çıkarıyor.

Milli Hızlı Tren teknik özellikleri

TSI Uygunluğu: TSI LOC&PAS / TSI PRM / TSI NOI / TSI SRT standartları

Kapasite: 8 araçlı set, 577 yolcu

Yerlilik Oranı: %75 seviyesinde üretim

İklimlendirme: -25 °C ile +45 °C arasındaki zorlu hava koşullarında çalışma kabiliyeti

Kavrama Tipi: Otomatik Kavrama (Tip 10)

Envanterde yerli ve milli dönem başlıyor

Halihazırda TCDD envanterinde görev yapan 31 adet tren setine, 2028 yılına kadar toplamda 15 yeni Milli Hızlı Tren seti daha eklenecek. Bu artış, mevcut kapasitenin neredeyse yarısı kadar bir büyüme anlamına geliyor ve raylı sistemlerdeki yerlileşme stratejisinin somut bir meyvesi olarak görülüyor. 2026 yılında prototip versiyonun geniş kapsamlı ray testlerine başlanması, takvimin ne kadar sıkı tutulduğunu gösteriyor.

Elektrikli motorlardan güç alan bu sistemler, karbon emisyonunu düşürme hedefiyle de uyumlu bir profil çiziyor. Türkiye’nin lojistik gücünü artıracak olan bu yerli ve milli projeler, aynı zamanda bakım ve yedek parça maliyetlerinde de büyük tasarruf sağlayacak. Raylı sistemler teknolojisinde kendi kendine yeten bir ülke olma hedefi, bu test sürüşleriyle birlikte artık çok daha yakın görünüyor.

TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi) nedir?

Trenlerin Avrupa demiryolu ağında güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için uyması gereken zorunlu teknik standartlardır. Bir trenin bu sertifikaya sahip olması, onun uluslararası güvenlik ve kalite normlarını karşıladığı anlamına gelir.

Siz bu yerli teknoloji hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şehirler arası yolculuklarda milli tren setlerini tercih etmek seyahat alışkanlıklarınızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!