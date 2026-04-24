Sanal gerçeklik dünyasının dikkat çeken donanımlarından biri olan Samsung Galaxy XR, son dönemde can sıkıcı bir yazılım problemiyle gündemde. Kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği bu sorun, özellikle cihazın bellek sızıntısı yaşamasıyla donanımın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açıyor. Nisan ayında yayınlanan bir güncellemenin ardından başlayan bu teknik aksaklık, cihazın potansiyelini ciddi şekilde kısıtlıyor. Peki teknoloji devi Google bu krizi çözmek için nasıl bir yol haritası izleyecek?

Samsung Galaxy XR için kabus dolu anlar

Resmi olarak doğrulanan verilere göre Samsung Galaxy XR, kullanımın yirminci dakikasından itibaren cihazın hafızasını tamamen dolduran bir sistem hatası barındırıyor. Reddit üzerinde LoansharkerShop isimli bir kullanıcının başlattığı tartışma, sorunun ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşılan deneyimlere göre, başlığın bellek kullanımı yavaş yavaş tırmanarak toplam kapasiteyi aşıyor. Bu durum, cihazın kilitlenmesine ve akıcı olması beklenen görüntülerin adeta bir slayt gösterisine dönüşmesine neden oluyor.

Başlangıçta sadece PC VR oyunları oynanırken ortaya çıktığı düşünülen bu hatanın, zaman ilerledikçe cihazın tüm işlevlerini olumsuz etkilediği anlaşıldı. Başka bir platform kullanıcısı, sadece oyun oynarken değil, standart arayüz gezinmelerinde bile cihazın tepki vermeyi kestiğini belirtti. Hatta bu kişi, sanal gerçeklik başlığını kullanabilmek için her otuz dakikada bir manuel olarak yeniden başlatmak zorunda kaldığını ifade etti. Nisan ayında yayınlanan güncellemeden bu yana devam eden hata, gelişmiş sensörlere sahip donanımın yazılımsal engellere takıldığını net bir şekilde kanıtlıyor.

Google acil düzeltme yaması için devrede

Kullanıcı topluluğunda giderek büyüyen tepkilerin ardından, Samsung Galaxy XR ekosisteminin yazılım tarafını üstlenen Google nihayet sessizliğini bozdu. Google topluluk ekibinden Grace isimli bir yetkili, hatanın varlığını resmen kabul ederek bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını paylaştı. Yetkili, bu sorunun çözümünün şu anda mutlak en yüksek öncelik olduğunu vurguladı. Net bir yayınlanma tarihi verilmese de, problemin resmi olarak kabul edilmesi çözüm sürecinin ilk ve en önemli adımı olarak değerlendiriliyor.

Donanım dünyasında üst düzey konforu ve teknik yetenekleriyle övgü toplayan bu sanal gerçeklik başlığı, yazılım optimizasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ne kadar güçlü işlemciler ya da yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanırsanız kullanın, altyapıdaki tek bir sızıntı tüm deneyimi çökertebiliyor. Android XR tabanlı bu amiral gemisi cihazın itibarını kurtarmak için Google cephesinden gelecek acil yamanın kısa süre içinde dağıtıma çıkması bekleniyor.

Bellek Sızıntısı (Memory Leak) nedir?

Bir yazılımın, işini bitirdikten sonra kullandığı sistem belleğini serbest bırakmayı başaramaması durumudur. Zamanla kullanılabilir bellek tükenir, bu da cihazın yavaşlamasına, anlık takılmalar yaşamasına ve en sonunda tamamen kilitlenmesine yol açar.

