Alman perakendeci Cyberport üzerinde ortaya çıkan yeni bir liste, Samsung‘un premium dizüstü bilgisayar pazarına sunacağı yeni cihazını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Henüz resmi duyurusu yapılmayan Galaxy Book 6 Edge, tasarımı ve teknik donanımıyla üst segmentte konumlanıyor. Peki bu yeni laptop kullanıcılara neler vadediyor?

Samsung Galaxy Book 6 Edge donanım ve tasarım detayları

Yeni Galaxy Book 6 Edge modelinin donanım tarafındaki en büyük yeniliği, kalbinde taşıdığı Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 işlemcisi oluyor. Son dönemde Windows ekosisteminde giderek yaygınlaşan ARM mimarisine sahip bu yapı, performans ve verimlilik dengesini tek bir potada eritiyor. Sızdırılan perakende listesine göre cihaz, düşük güç tüketimi sayesinde kullanıcılara tek şarjla 22 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Cihazın ön yüzünde WQXGA çözünürlük değerine sahip 16 inç büyüklüğünde bir OLED ekran yer alıyor. Panelin desteklediği 120Hz yenileme hızı, günlük ofis işlerinde ve medya tüketiminde kullanıcılara yüksek akıcılık sağlıyor. Toplam 1.55 kg ağırlığa sahip olan gövde, piyasadaki en hafif seçenek olmasa da taşınabilirlik beklentilerini rahatlıkla karşılıyor.

İnce tasarımlı bilgisayarlarda sıkça karşılaşılan bağlantı noktası eksikliği, bu modelin tasarımında aşılmış görünüyor. Cihazın sağ tarafında geleneksel bir USB-A portu, 3.5mm kulaklık girişi ve veri aktarımı için SD kart yuvası bulunuyor. Sol tarafta ise görüntü aktarımı için bir HDMI portu ile güç ve veri transferini üstlenen iki adet USB-C girişi konumlandırılıyor.

Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmadı. Ancak cihazın fiyatı, resmi görselleri ve tüm teknik verileriyle listelenmeye başlaması, tanıtımın oldukça yakın olduğuna işaret ediyor. Mevcut donanım paketi, cihazı doğrudan MacBook Air gibi premium segmentteki ince tasarımlı rakipleriyle karşı karşıya getiriyor.

Galaxy Book 6 Edge teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100

X2E-88-100 Ekran: 16 inç OLED, WQXGA çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

16 inç OLED, WQXGA çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Ağırlık: 1.55 kg

1.55 kg Pil Ömrü: Tek şarjla 22 saate kadar

Tek şarjla 22 saate kadar Sağ Bağlantılar: 1x USB-A, 3.5mm ses jakı, SD kart okuyucu

1x USB-A, 3.5mm ses jakı, SD kart okuyucu Sol Bağlantılar: 1x HDMI, 2x USB-C

Galaxy Book 6 Edge fiyatı

Galaxy Book 6 Edge – Standart Sürüm: 2.199 Euro

WQXGA çözünürlük nedir?

Geniş ekranlı cihazlarda kullanılan, standart Full HD panellere kıyasla daha yüksek piksel yoğunluğu sunan bir ekran formatıdır. Genellikle 2560×1600 piksel değerine sahip olan bu teknoloji, daha net ve detaylı bir çalışma alanı sağlar.

