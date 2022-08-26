Güney Koreli dev Samsung, uzun zamanlardır işlemci piyasasında adından söz ettirenler listesinde başı çekenlerden. Son olarak geçen yıl şirketin 5nm teknolojisi ile ürettiği Tensor adlı işlemcisi Google Pixel 6 serisi için kullanıldı. Kullanıcıların beğenisini toplayan çiçeği burnunda işlemci modelinin geleceği merak konusuydu. Öte yandan son senelerde pazar payı sürekli küçülen Exynos işlemci modeli için Samsung’un yeni bir model çıkaracağı belirsizliğini korumaktaydı. Son çıkan iddialara göre Asya’nın elektronik devi iki işlemci serisi için yoğun çalışma temposu içinde.

Samsung Tensor 2 Üzerinde Çalışıyor

GalaxyClub tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, yeni bir Tensor yonga setini test ediyor. İddialar, S5P9865 model numaralı yonga setinin Pixel 8 serisine güç verecek üçüncü nesil Google Tensor yonga seti olduğu söylüyor. Sertifika ve diğer aşamalar adına yonga setinin geliştirme kartının kod adı ‘Ripcurrent’. Şirket çipin kendisi için ‘Zuma’ ismini tercih etmiş gibi gözüküyor. Aynı zamanda birinci nesil Tensor işlemcisi de benzer bir model numarasına (S5P9845) sahipti. Bu durum bahsedilen yonga setinin Samsung tarafından üretilen bir teknoloji olduğunu destekliyor. Son olarak sızıntılar, Tensor 2’nin “Cloudripper” adlı bir geliştirici kartında geliştirileceğini öne sürdü.

Yeni Exynos 1380, Samsung Tarafından Üretilebilir

Son söylentilere göre Exynos 1380 SoC’nin, bu yıl Nisan ayında piyasaya sürülen Exynos 1280 SoC’nin halefi olması bekleniyor. Son işlemcinin S5E8835 ürün kodu altında Galaxy A53’te bulunması, yeni çıkabilecek işlemcinin Galaxy A54 cihazına güç verebileceği iddialarını doğruluyor. Exynos işelmci hakkında bu kadar az bilgi olması kullanıcıları aslında Tensor 2 adlı işlemcinin Exynos modeli altında üretileceği düşüncesine itti.

Teknoloji devi Samsung henüz yeni işlemcilerinin geliştirilmesiyle ilgili herhangi bir ayrıntıyı doğrulamadı. Yukarıdaki bilgiler çeşitli spekülasyonlara dayanmaktadır. Önümüzdeki günlerde hep beraber daha fazla ayrıntı öğrenmeyi umuyoruz.

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