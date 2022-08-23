Geçtiğimiz günlerde sizlerle OnePlus 10T’nin dayanıklılık testinde sınıfta kaldığı haberini paylaşmıştık. Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything’de test edilen cihaz, YouTube yayıncısının çıplak elleriyle uyguladığı kuvvet sonucu ikiye bölünmüştü.

Videonun ardından cihazlarında dayanıklılık konusuna önem vermediği gerekçesiyle eleştirilen OnePlus, sonunda sessizliğini bozdu ve bir açıklama yaptı. Firma, açıklamasında OnePlus 10T’nin günlük hayatta olabilecek kazalara karşı dirençli olduğunu iddia ediyor!

“OnePlus’ın Laboratuvarında Test Ediliyor”

Yaptığı açıklamada, “OnePlus 10T, dayanıklılık testlerimizden başarıyla geçmiştir. Bu testlere, cihazın orta kısmına kuvvet uygulanması da dahildir. OnePlus 10T’nin sağlamlaştırılmış yapısı, OnePlus’ın laboratuvarlarında yapılan testte 45 kilogramın üzerinde kuvvete dayanabilmiştir.” ifadelerine yer veren OnePlus’ın, 10T modelinin dayanıklılığına güvendiğini söylemek mümkün.

Her ne kadar JerryRigEverything kanalındaki dayanıklılık testi günlük hayat sınırlarının ötesinde olsa da, daha uygun fiyatlı cihazların bile bu testi başarıyla geçtiği düşünüldüğünde, OnePlus’ın bu konuda daha fazla özen göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz.

“OnePlus cihazlarının tasarımı, mühendisliği ve üretimi sırasında cihazların hoş ve göz alıcı göründüğünden emin olmanın yanında, günlük kullanıma dayanıklı bir yapıya sahip olduklarından da emin oluyoruz.”

Yine de firmanın açıklamasında yer alan diğer ifadeler, OnePlus’ın bu konuda herhangi bir çalışması olmadığını gösteriyor.

Firmanın oldukça yüksek umutlar beslediği modelin satışları, bu testten etiklenebilir. Ancak bu konuda yorum yapmak için henüz erken.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bir sonraki cihazında dayanıklılık konusuna daha fazla önem göstermeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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