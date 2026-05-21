Android 17 QPR1 Beta 3, Google’ın I/O 2026 sırasında sessizce dağıttığı en yeni önizleme sürümü olarak Pixel kullanıcılarının karşısına çıktı. Güncelleme, büyük bir özellik listesi sunmuyor; buna karşın arayüz tarafında daha yumuşak geçişler, yeni görsel efektler ve günlük kullanımı kolaylaştıran küçük düzeltmeler getiriyor. Android 17 QPR1 Beta 3 ile birlikte gelecek Pixel Feature Drop değişiklikleri de şimdiden görünür hale geliyor. Peki bu sürüm, Pixel deneyimini hangi noktalarda değiştiriyor?

Android 17 QPR1 Beta 3 ile arayüzde neler değişti?

Android 17 QPR1 Beta 3, Google’ın Quarterly Platform Release programı kapsamında yayımladığı ara sürümlerden biri. Bu yapılar genellikle yaklaşan Pixel Feature Drop güncellemelerinin ön izlemesi oluyor ve bu nedenle burada görülen bazı yeniliklerin yılın ilerleyen dönemlerinde kararlı sürüme taşınması bekleniyor. Bu özel derlemenin de desteklenen cihazlar için eylül Feature Drop’unu şekillendirmesi öngörülüyor.

Sürümde öne çıkan ilk değişiklik, arayüzün daha mat ve cam hissi veren bir yapıya kayması. Mishaal Rahman’ın X üzerinden paylaştığı bilgilere göre Google, bulanıklık ve saydamlık efektlerini Quick Settings ile güç menüsünün daha fazla bölümüne taşıdı. Böylece Android, Material 3 Expressive çizgisinde daha yumuşak bir görünüm kazanıyor.

Görsel tarafın bir diğer dikkat çeken ayrıntısı ise Quick Settings içinde eklenen yeni “bounce-back” animasyonu. Bildirim perdesi aşağı çekildiğinde görülen bu hareket, lastik benzeri geri tepme hissi veriyor ve iPhone kullanıcılarının uzun süredir alışık olduğu bir arayüz davranışını anımsatıyor. Bu tür değişiklikler, telefonda günlük geçişleri daha akıcı hissettirdiği için doğrudan kullanım deneyimine dokunuyor.

Android 17 QPR1 Beta 3 teknik yenilikleri

Quick Settings ve güç menüsünde genişletilmiş blur ve translucency efektleri

Yeni bounce-back Quick Settings animasyonu

Screen recorder için önceki uygulama seçimini koruyan varsayılan davranış

Çeşitli sistem davranışı, log spam ve kararlılık düzeltmeleri

Pixel 6 serisi ve daha yeni modeller için Android Beta Programı üzerinden dağıtım

Google’ın burada özellikle yapay zekâ yerine gündelik kullanım ayrıntılarına odaklanması da dikkat çekiyor. Screen recorder artık her açılışta tercihi sıfırlatmıyor ve son seçilen uygulamayı varsayılan olarak hatırlıyor. Özellikle içerik üreticileri, oyuncular ve eğitim videosu çeken kullanıcılar için bu, küçük ama zaman kazandıran bir değişiklik.

Beta 3 ayrıca hata düzeltmeleri ve stabilite tarafında da ilerleme içeriyor. Google, sistem davranışını etkileyen, log kalabalığı yaratan ve genel güvenilirliği düşüren bazı bilinen sorunları giderdi. Önceki beta sürümleri platformu zaten kararlılık aşamasına taşımıştı; bu nedenle şirket şimdi büyük değişikliklerden çok ince ayarlara odaklanıyor.

Buna karşın Android 17’de Gemini merkezli deneyimlerin öne çıkacağı da daha önce netleşmişti. Google, cihaz içi zekâ, bağlama duyarlı yardım ve daha akıllı kişiselleştirme araçları etrafında şekillenen özellikler üzerinde çalışıyor. Yani bu beta sürümünde ağır basan taraf görsel düzenleme ve hata ayıklama olsa da, daha büyük yapay zekâ geçişi arkada ilerlemeye devam ediyor.

Android 17 QPR1 nedir?

Android 17 QPR1, Google’ın ana Android sürümü içinde yaptığı üç aylık platform güncellemelerinden biri. Bu yapılar, doğrudan büyük bir sıçrama yerine kararlı sürümden önce arayüz, sistem davranışı ve bazı özelliklerde son rötuşları gösteriyor.

Bu yüzden QPR1 beta sürümleri, Pixel kullanıcıları için yaklaşan Feature Drop içeriğini erken görmek açısından önem taşıyor. Kararlı sürüm gelmeden önce küçük ama etkili değişiklikleri test etmek isteyenler için bu kanal, en erken erişim noktalarından biri oluyor.

Android 17 QPR1 Beta 3, şu anda Pixel 6 serisi ve daha yeni modellere, Android Beta Programı’na kayıtlı kullanıcılar için dağıtılıyor. Eğer daha önceki QPR beta sürümlerini kullanıyorsanız, güncelleme cihazınıza kablosuz olarak otomatik ulaşacak.

Peki siz Android 17 QPR1 Beta 3 ile gelen bu küçük ama kullanışlı değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Pixel Feature Drop ön izlemesinde sizi en çok Quick Settings tarafındaki yenilikler mi ilgilendiriyor?