Küresel yarı iletken pazarı, pazar payını genişletmek isteyen devlerin stratejik hamlelerine sahne oluyor. Son dönemde Samsung çip üretimi operasyonlarını agresif bir şekilde büyüterek sektör lideri TSMC’nin hakimiyetini kırmayı ve MediaTek gibi mobil donanım devlerini müşterisi yapmayı hedefliyor. Peki, Tayvan merkezli rakibinin en büyük müşterilerinden birini gözüne kestiren şirket, Samsung çip üretimi altyapısıyla bu devasa anlaşmayı koparabilecek mi?

Yarı iletken pazarı için kırılma noktası: TSMC cephesindeki çatlak

Güney Koreli devin bu iddialı hedefini tetikleyen ana unsurun, rakip cephede yaşanan ufak çaplı anlaşmazlıklar olduğu düşünülüyor. Yakın dönemde Google’ın 8. nesil TPU yapay zeka birimleri için MediaTek’i seçmesi dengeleri değiştirirken, çıkarım (inference) odaklı versiyonun paketleme işinin Intel’e devredilmesi dikkat çekti. TSMC’nin sadece eğitim odaklı versiyonda kalmasıyla ortaya çıkan bu karmaşık üretim dağılımının, Tayvanlı üretici ile MediaTek arasındaki ilişkilerde pürüzler yarattığı öne sürülüyor.

Yaşanan bu gelişmeler, dökümhane müşteri portföyünü genişletmek isteyen Samsung çip üretimi birimi için önemli bir fırsat penceresi araladı. İddiaların merkezinde ise doğrudan üst yönetimin sahaya indiği gizli bir ziyaret yatıyor. Tayvan yerel basınına yansıyan bilgilere göre, Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong liderliğindeki üst düzey heyet, 21 Mayıs’ta adaya giderek MediaTek CEO’su Cai Lixing ile kapalı kapılar ardında kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeni nesil MediaTek işlemci mimarileri için bellek kozu

Görüşmelerde masaya konulan en büyük argümanın, Güney Koreli şirketin entegre bileşen kapasitesi olduğu belirtiliyor. Yeni nesil MediaTek işlemci serilerini kendi dökümhanelerinde basmak isteyen marka, yüksek performanslı DRAM ve HBM bellek erişimini avantajlı bir paket halinde sunuyor. Entegre bellek çözümlerinin donanım performansına doğrudan etkisi düşünüldüğünde, sadece silikon basımından ziyade bu tip bütünleşik tekliflerin müşteri ikna potansiyeli oldukça yüksek.

Aslında bu çok yönlü ikna stratejisi endüstri için yeni bir adım değil; marka benzer bir taktiği geçmiş yıllarda Qualcomm’u kendi tesislerine çekmek için de kullanmıştı. Yakın zamanda Tesla’nın AI6 silikon siparişini alan ve AMD’yi 2nm süreci için tesislerine davet eden şirket, şimdi de MediaTek işlemci üretimini devralarak dökümhane gücünü kalıcı olarak artırmayı planlıyor.

2nm yarışında üretim verimliliği engeli

Agresif büyüme planlarına rağmen şirketin önünde aşması gereken ciddi mühendislik engelleri bulunuyor. Sektör raporlarına göre tesisler, üretim hattındaki verimlilik (yield), gelişmiş paketleme kalitesi ve müşteri güveni gibi metriklerde halen TSMC’nin gerisinde seyrediyor. Ancak şirketin 2nm mimarisine geçiş sürecinde bu denli agresif müşteri araması, küresel yarı iletken pazarı içindeki mücadelenin önümüzdeki aylarda daha da sertleşeceğini net biçimde gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TSMC'nin pazar hakimiyetine karşı Samsung çip üretimi altyapısı MediaTek'i ikna etmeye yetecek mi?