Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki öncü konumunu koruyan Samsung, şimdi de Samsung rollable telefon teknolojisi üzerine yoğunlaşmış görünüyor. Yeni keşfedilen bir patent başvurusu, şirketin ekranı genişletildiğinde beraberinde hareket eden bir kamera modülü tasarladığını ortaya koyuyor. Peki, bu yenilikçi tasarım mobil cihaz kullanıcılarının deneyimini nasıl dönüştürebilir?

Hareketli kamera sistemiyle dikkat çeken Samsung rollable telefon tasarımı

WearView tarafından paylaşılan patent detayları, Samsung rollable telefon konseptinin yan tarafa doğru açılan bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın arka panelinde, ekran genişledikçe kamera modülünün de onunla birlikte kaymasını sağlayan özel bir boşluk yer alıyor. Bu mekanik yapı, cihazın farklı boyutlarda kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Ekran gövdeye tamamen tıkalıyken cihaz, Galaxy S26 Ultra gibi geleneksel bir telefon formunu koruyor. Ancak ekran tamamen açıldığında form faktörü, Galaxy Z Fold 7 serisine benzer geniş bir yapıya dönüşüyor. Bu durum, kullanıcılara taşınabilirlik ile geniş ekran deneyimi arasında pratik bir denge sunmayı hedefliyor.

Patent, cihazın sadece fiziksel genişlemesini değil, aynı zamanda ekran boyutundaki değişimleri algılayan sensörleri de içeriyor. Bu sensörler; kamera ve anten konumlarındaki kaymaları, ekranın genişlemesine bağlı olarak oluşan donanımsal ayarlamaları yönetmek için kullanılıyor. Samsung’un bu yöndeki çalışmaları, 2023 yılında sergilediği rollable OLED ekran prototipleriyle de paralellik gösteriyor.

Teknik beklentiler ve pazar durumu

Ekran yapısı: Yan tarafa doğru genişleyen esnek ekran tasarımı.

Kamera modülü: Ekran hareketiyle senkronize, panel üzerinde yer değiştiren kamera sistemi.

Sensör altyapısı: Ekran boyutu değişimini ve donanımsal konumları algılayan entegre sistemler.

Tasarım formu: Kapalı durumda Galaxy S26 Ultra, açık durumda Galaxy Z Fold 7 benzeri form faktörü.

Şirketin daha önce 2021 yılında hem katlanabilen hem de yuvarlanabilen bir ekran için patent başvurusu yaptığı biliniyor. Henüz bu konseptin pazara sunulacağına dair kesin bir kanıt bulunmasa da Samsung, Moto Rizr ve Tecno Phantom Ultimate gibi örneklere benzer şekilde Samsung rollable telefon konseptini geliştirmeye devam ediyor. Patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise zamanla netleşecek.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17T serisi küresel lansman tarihi sızdırıldı! Yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung rollable telefon konsepti, günümüzdeki katlanabilir telefonların yerini alabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!