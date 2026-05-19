OnePlus, geçen yılın Ekim ayında piyasaya sürdüğü Ace 6 modelinin ardından, serinin bir sonraki üyesi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Weibo üzerindeki teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, OnePlus Ace 7 şu an için mühendislik örneği aşamasında bulunuyor. Peki merakla beklenen OnePlus Ace 7, serinin önceki modellerinden ayrışarak kullanıcılarına neler sunacak?

OnePlus Ace 7donanım detayları

OnePlus Ace 7 sızıntıları, cihazın oldukça iddialı bir performans çizgisiyle geleceğini gösteriyor. İşlemci tarafında Qualcomm’un en güncel yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacağı belirtilen telefon, 6.78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğünde bir ekranla donatılacak. Bu ekran paneli, cihazın görsel akıcılığı konusunda sınırları zorlamayı hedefliyor.

Ekran tarafındaki en çarpıcı detay ise yenileme hızı olarak öne çıkıyor. Henüz nihai kararın verilmediği belirtilse de, panelin en az 185Hz yenileme hızına sahip olacağı, hatta bu değerin 240Hz seviyelerine kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Bu yüksek yenileme hızı, özellikle dinamik içerik tüketiminde ve oyunlarda daha pürüzsüz bir görüntüleme deneyimi anlamına geliyor.

Batarya konusunda ise OnePlus oldukça cömert bir yaklaşım sergiliyor. Sızan bilgiler, cihazın 9.000 mAh kapasiteli bir batarya ile destekleneceğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu büyük kapasiteli bataryanın, hızlı dolum için 100W kablolu şarj desteğiyle beslenmesi planlanıyor. Daha önceki söylentilerde yer alan aktif soğutma fanı seçeneğinin ise hala test aşamasında olduğu ve henüz kesinlik kazanmadığı belirtiliyor.

OnePlus Ace 7teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Gen 5 Ekran: 6.78 inç, 1.5K çözünürlük

Yenileme Hızı: 185Hz – 240Hz arası (beklenen)

Batarya: 9.000 mAh

Şarj: 100W hızlı kablolu şarj

Yenileme hızı nedir?

Yenileme hızı, bir ekranın görüntüyü saniyede kaç kez yenilediğini belirten ve Hz (Hertz) ile ölçülen bir değerdir. Daha yüksek yenileme hızı, özellikle hızlı hareket eden görüntülerin çok daha net ve akıcı görünmesini sağlayarak dijital deneyimi doğrudan iyileştirir.

Önceki nesil modelin Ekim ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, OnePlus Ace 7 için önümüzde daha geniş bir zaman dilimi bulunuyor. Bu süreçte cihazla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 9.000 mAh batarya ve 240Hz ekran sunan bir OnePlus Ace 7, akıllı telefon pazarındaki dengeleri değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: OnePlus Ace 7 özellikleri sızdırıldı! Yeni akıllı telefon donanım tarafında neler sunacak?