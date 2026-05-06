Günümüzde sosyal ağlardan haber platformlarına kadar pek çok alanda dikey video mantığı öne çıkmaya devam ediyor. Bu tüketim akımına katılan son platform olan Samsung News uygulaması, Galaxy akıllı telefonlar için önemli bir güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Peki, yeni güncellemeyle birlikte okuyucuları tam olarak ne gibi yenilikler bekliyor?

Samsung News uygulaması kısa video akışına geçiş yapıyor

Samsung News uygulaması, son güncellemeyle birlikte bünyesine TikTok benzeri bir dikey video alanı ekledi. Şirketin resmi açıklamasına göre, yeni eklenen bu menü kullanıcılara günlük olarak izlenmesi gereken içeriklerin hızlı bir özetini sunacak. Uygulama içerisindeki bu klipler; haber, finans, spor, yaşam tarzı ve eğlence gibi farklı kategorilere ayrılacak.

Başlangıç aşamasında içerik tedariki için PEOPLE, ABC News, Food & Wine ve Travel + Leisure gibi yayıncılarla ortaklık kuruldu. Platformda yayınlanacak olan kısa video formatı içerikleri, doğrudan Samsung bünyesinde çalışan editoryal ekip tarafından filtrelenerek seçilecek. Böylece sistemde yalnızca şirketin onayından geçen doğrulanmış klipler yer alacak.

Diğer platformlara benzer şekilde, kullanıcılar izledikleri klipleri beğenebilecek ve ilgilerini çeken konu başlıklarını takip edebilecek. Bu etkileşimler sayesinde, sistemin öneri algoritması zamanla kişiselleştirilerek bireysel ilgi alanlarına daha uygun içerikler sunmaya başlayacak. Bu hamle, habere görsel bir formatta hızlı ulaşmak isteyen kullanıcı kitlesini hedefliyor.

Yeni makale kaynakları ve cihaz uyumluluğu

Video yeniliklerinin yanı sıra Samsung News uygulaması, metin tabanlı haber ağını da genişletiyor. Platforma USA TODAY, The Washington Post, ABC News ve PEOPLE gibi kuruluşların hazırladığı daha kapsamlı makaleler de dahil edildi. Bu sayede cihaz sahipleri, tek arayüz üzerinden derinlemesine haber okuma deneyimine erişebilecek.

Yeni özelliklerin dağıtımı şu an için yalnızca ABD ve Kanada bölgelerinde başladı. Güncellemeden faydalanabilmek için 2023 veya sonrasında piyasaya sürülen cihazları kullanmak ve uygulama dilini İngilizce olarak ayarlamak gerekiyor. Şirket, önümüzdeki aylarda bu servisi daha fazla pazara ve farklı dil seçeneklerine genişleteceğini paylaştı.

Pazar rekabetine bakıldığında, Apple News ve Google News platformlarında henüz doğrudan entegre edilmiş bir kısa video akışı bulunmuyor. Google bu tarz içerikleri Arama ve Discover sekmelerinde gösterse de, kendi haber uygulamasına yerleştirmiş değil. Öte yandan bazı kullanıcılar, klasik okuma deneyimini tercih ettikleri için bu yeni menüyü devre dışı bırakacak bir seçenek talep ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haber okuma uygulamalarında dikey video içerikleri görmek hoşunuza gidiyor mu, yoksa yalnızca metin tabanlı bir deneyimi mi tercih edersiniz?