Türkiye, savunma sanayisindeki en kritik eşiklerden birini daha geride bırakarak 6.000 kilometre menzile sahip yeni balistik sistemini kamuoyuna duyurdu. SAHA 2026 fuarı kapsamında ilk kez sergilenen YILDIRIMHAN kıtalararası füze, sadece menziliyle değil, ulaştığı hipersonik süratle de küresel ölçekte bir stratejik caydırıcılık unsuru olarak konumlanıyor. Peki, bu devasa sistemin teknik sınırları ve etki alanı Türkiye için ne ifade ediyor?

YILDIRIMHAN kıtalararası füze teknik yetenekleri ve hız limitleri

YILDIRIMHAN kıtalararası füze, sıvı yakıtlı motor mimarisi ve çok kademeli yapısıyla modern balistik teknolojisinin en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sistemin en dikkat çekici tarafı, terminal safha olarak adlandırılan hedefe yönelme aşamasında ulaştığı Mach 25 hız değeri oluyor. Mach 9 seviyesinden başlayarak ses hızının 25 katına kadar çıkabilen bu sürat, füzenin mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Sistemin kalbinde yer alan dört adet roket itki motoru, yüksek itki gücü sağlayarak füzenin atmosfer dışına çıkışını ve ardından balistik yörüngesini tamamlamasını sağlıyor. Yakıt olarak Nitrogen Tetroxide (N₂O₄) tercih edilmesi, sistemin uzun süre depolanabilmesine ve ihtiyaç anında hızla ateşlenmesine olanak tanıyor. Bu teknik tercih, operasyonel hazırlık seviyesini doğrudan artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Gelişmiş navigasyon sistemleriyle donatılan füze, 6.000 kilometrelik mesafeyi katederken yüksek hassasiyetle hedefine yönelebiliyor. Hipersonik sınıfa giren bu Mach 25 hız kapasitesi, reaksiyon süresini saniyelerle kısıtladığı için hasım unsurların erken uyarı sistemlerini işlevsiz bırakabiliyor. Bu durum, Türkiye’nin savunma kapasitesini bölgesel bir güç olmanın ötesine, kıtalararası bir boyuta taşıyor.

6.000 kilometrelik kapsama alanı: Hangi bölgeler dahil?

Açıklanan 6.000 kilometrelik menzil verisi, Türkiye merkez alındığında devasa bir coğrafyayı kapsama alanına alıyor. Bu çemberin içinde Avrupa kıtasının tamamı, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya’nın çok büyük bir bölümü yer alıyor. Ancak stratejik caydırıcılık etkisi bununla da sınırlı kalmıyor; Orta Asya’nın tamamı, Hindistan alt kıtası ve Çin’in batı sınırları da bu menzil içerisinde bulunuyor.

Jeopolitik açıdan bakıldığında, İngiltere’den İskandinavya’ya, Orta Afrika’nın derinliklerinden Asya’nın içlerine kadar uzanan bu geniş etki alanı, savunma doktrininde yeni bir kaldıraç görevi görüyor. Sistemin bu denli geniş bir coğrafyayı hedefleyebilmesi, Türkiye’nin askeri stratejilerinde uzun vadeli ve küresel bir koruma kalkanı oluşturma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan net mesajlar

Lansman sırasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sistemin Türkiye tarihindeki en uzun menzilli balistik yapı olduğunu ifade etti. Bakan Güler’in sistemin kullanım kararlılığına dair verdiği mesajlar, projenin sadece bir teknoloji gösterisi değil, aktif bir savunma politikası unsuru olduğunu kanıtlıyor. Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “YILDIRIMHAN’ı kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız.”

Balistik füzeler, yüksek süratle atmosferin en üst katmanlarına çıkıp belirlenen yörünge üzerinden hedefe düşen sistemler oldukları için durdurulmaları en zor tehditler arasında kabul ediliyor. Bu kapasiteye sahip olmak, ülkeler için askeri dengede doğrudan bir üstünlük ve dengeleyici güç anlamına geliyor. Sistemin başarılı bir şekilde tanıtılması, yerli savunma sanayi ekosisteminin hangi karmaşıklıktaki mühendislik problemlerini çözebildiğini de dünyaya kanıtlamış oldu.

Nitrogen Tetroxide (N₂O₄) nedir?

Roket motorlarında oksitleyici olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Sıvı halde depolanabilmesi sayesinde füzelerin uzun süre fırlatmaya hazır bekletilmesine imkan tanır ve yüksek verimli bir yanma sağlayarak füzenin hipersonik hızlara ulaşmasına yardımcı olur.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin 6.000 km menzilli bir füze kapasitesine ulaşması bölgesel dengeleri nasıl etkiler?