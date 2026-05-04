ECOVACS WINBOT W3 OMNI cam silme robotu incelemesiyle karşınızdayız. Daha önce farklı modellerini incelediğimiz WINBOT cam silme robotlarının en gelişmiş ve en yenilikçi modeli ile deyim yerindeyse “El değmeden cam temizliği olur mu?” sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor.

Cam silmek, ev ve ofis temizliğinde fiziksel olarak en çok yoran, aynı zamanda kimsenin görevi üstlenmek istemediği şekilde zaman alan ve kimi zaman güvenlik riskleri barındıran işlerin başında gelir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otonom temizlik cihazları, bu zorlu görevleri üstlenerek hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Piyasada standart cihazlar bulunsa da, daha önce farklı modellerini incelediğimiz WINBOT cam silme robotu serisi her zaman sektöre yön veren yenilikleriyle öne çıkıyor.

Bu serinin en yeni ve gelişmiş üyesi olan ECOVACS WINBOT W3 OMNI, sadece camları silmekle kalmayıp artık kendi kendini temizleyebilen istasyon yapısıyla yeni bir devrim yaratarak tam manasıyla cam temizliği olgusunu el değmeden denilebilecek bambaşka bir boyuta taşıyor.

Sektörde Yeni Bir İlk: Vortex Wash İle Kendi Kendini Temizleme Teknolojisi

Herhangi bir standart cam silme robotu kullandığınızda, kirlenen temizlik pedlerini söküp elde veya makinede yıkamanız gerekir. Ancak yeni nesil ECOVACS WINBOT W3 OMNI modelini rakiplerinden ayıran en büyük ve devrim niteliğindeki özelliği Vortex Wash ile robot artık kendini de temizleyebiliyor.

İstasyonun ön tarafında, mini bir çamaşır makinesini andıran bir yıkama ünitesi bulunuyor. Temizlik sonrası kirli pedi robottan çıkarıp çamaşır makinesine benzer ön bölmeye yerleştirdiğinizde, istasyon sadece 1 dakika içerisinde pedi tamamen yıkayıp sıradaki temizliğe hazır hale getirebiliyor.

Yıkama ünitenin içerisinde 16 adet yüksek basınçlı püskürtme ucu ve 20 kPa gücünde su püskürtmesine ek olarak içindeki 4 adet çitileme ve ovalama diski, 200 RPM hızla dönerek pedi tam manasıyla çitileyebiliyor.

Bu durum W2 Pro Omni’ye benzer istasyonu değiştirerek üzerinde 1.2 litrelik temiz su ve 1.1 litrelik kirli su haznesi eklenmiş. Hatta bu nedenle cam temizleme robotumuz istasyonun arkasına asılıyor.

Fakat, her cam temizliği sonrasında yıkanması gereken pedler, artık bu sistemle kolayca temizleniyor ve hatta camda iz bırakmaması için ideal nem oranında çıkıyor. Böylece temizlik öncesi hafif ıslatmaya da gerek kalmıyor. Sistemde daha lekeli pedler için derinlemesine yıkama özelliği de bulunuyor.

Artık Kenar Temizliği Derdi Yok: TruEdge Teknolojisi

Söz konusu WINBOT cam temizleme robotları olduğunda, örneğin WINBOT W2 Pro Omni’nin de temizlik performansına baktığımızda cihazın, güçlü teknolojiler ve yapay zeka destekli algoritmalar ile donatıldığını görüyoruz.

Yeni ürünümüz WINBOT W3 OMNI ile geliştirilmiş WIN-SLAM 5.0 algoritması ile geliyor ve artık saniyede 16 cm ilerleme hızıyla en hızlı cam temizlik çözümlerinden birini yaparken, buna ek olarak akıllı ve planlı bir rota oluşturarak kusursuza yakın bir deneyim vadediyor.

Cam silme robotlarının en büyük dertlerinden biri de kenar ve köşelere ulaşmak. Çünkü genel temizlik oldukça iyi olsa da fitil kenarları ve köşelerde ufak lekelerin kalabildiğini görebiliyoruz.

Fakat ECOVACS WINBOT W3 OMNI modelinde yer alan TruEdge adındaki köşe ve kenar temizliği sistemi sayesinde robot, cam kenarlarına 1.1 mm hassasiyetle yaklaşarak hiçbir kör nokta bırakmadan temizlik vadediyor. Ürünün iki köşesinde yer alan özel fırça sistemiyle robot kenarlara geldiğinde köşedeki disk devrini özel olarak ayarlayarak köşeleri ekstra temizleyebiliyor.

Tabii cam silmek için gerekli olan temizlik solüsyonu da robotun üzerinde 80 ml kapasiteli dahili bir cam suyu haznesi ile ekleniyor. Buna ek olarak hem önde hem de arkada yer alan ve artık daha geniş açı sunabilen üç nozüllü sprey teknolojisi, solüsyonunu cama sıkarak inatçı ve kurumuş lekeleri tek geçişte çözebilmesini sağlıyor.

Cama tutunmak amacıyla standart bir temizlik esnasında 3300 Pa vakum gücüyle kendini cama sabitleyen cihaz, olası bir risk veya zorlu yüzey algıladığında vakum gücünü 10000 Pa seviyesine kadar yükseltebilir. Bu da hiçbir koşulda düşme, kayma gibi sorunları bertaraf edebiliyor.

Benim deneyimim sırasında WINBOT W2 Pro OMNI ve Mini modellerinin basınç uyarısı vererek sabit kaldığı noktalarda WINBOT W3 OMNI hiçbir sorun yaratmadan aralıksız temizlik sunabildi. Balkondaki ve camlardaki kenarlar ise gerçekten sorunsuz bir şekilde temizlenebildi.

Batarya, İstasyon ve Esnek Kullanım

ECOVACS WINBOT W3 OMNI, istasyonlu yapısı sayesinde diğer ürünlerden farklı olarak prize bağlı kalmadan çalışabilmesiyle dikkat çekiyor. İstasyonun içerisine 9000 mAh kapasiteli bir dahili batarya bulunuyor. Hatta bu sefer batarya çıkarılabilir bir formda geliyor. Yani dilerseniz fazladan bu bataryadan alarak toplam süreyi uzatabilir, ya da olası bir batarya probleminde kolayca değiştirebilirsiniz.

Bu dahili batarya ile robot, tek şarjla 110 dakikaya kadar aralıksız çalışabilme özelliği kazanıyor bu da yaklaşık 120 metrekarelik devasa bir cam alanını priz aramadan temizlenebilmesi anlamına geliyor. Ancak prize yakın bir alanda temizlik yaparken prize takarsanız kesintisiz bir deneyim de sunabiliyor elbette.

Cihazın istasyonu oldukça şık tasarlanmış olsa da su hazneleri doluyken toplamda 10 kg gibi bir ağırlığa ulaşıyor. Bu da cihazın taşınmasını biraz ağır hissettirse de açıkcası çok da zorluk teşkil etmiyor.

Dev Camlarda Sorunsuz Üst Düzey Güvenlik Deneyimi

Yüksek pencereler için tam ideal bir cihaz olan ECOVACS WINBOT W3 OMNI, otonom olarak çalışırken “Acaba başına birşey gelir mi?” diye güvenlik endişesi yaratabilir, Özellikle yüksek binaların pencere ve balkon camları temizliği sırasında WINBOT W3 OMNI cam silme robotu bu durumu 12 katmanlı koruma ve 8 katmanlı düşme engelleme sistemleri sayesinde tamamen ortadan kaldırıyor.

Ürünün yine kablo karmaşasını tamamen ortadan kaldıran sistemi bir diğer yandan güvenlik halatı görevi de görüyor. 3 katmanlı kompozit kablo sisteminde hem güç kablosu hem de bu koruma halatı sistemi entegre edilmiş durumda.

Hiçbir yere bağlamanıza gerek kalmadan toplamda 100 kg’lık bir çekme kuvveti uygulayabilen WINBOT W3 OMNI, olası düşmelerde de cam temizleme robotunu sabit tutabiliyor. Ayrıca 10 kg ağırlığındaki istasyon, çalışma sırasında tabanında 800N emiş gücü üreterek kendini sabitleyerek ekstra bir güvenlik sağlıyor. Ama bunlar da yeterli gelmezse, ürünün arkasında yer alan ekstra 1 metrelik güvenlik ipi de kullanarak tüm kötü ihtimalleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Ama biraz önce söylediğim gibi söz konusu ECOVACS WINBOT W3 OMNI, gelişmiş güvenlik sistemiyle beraber tam manasıyla sorunsuz temizlik vadediyor. Robotun içerisinde yer alan yerçekimi ivme sensörü ve 0,02 saniye gibi olağanüstü bir tepki hızına sahip optokuplör sensörü sayesinde cihaz, cam kenarlarını ve olası kaymaları da anında tespit ederek dengesini koruyabiliyor. Hatta cihazın şarjı bitmesi hatta güç kesilme anlarında bile, robot kendini 30 dakikadan uzun bir süre daha cama vakumla tutunmaya devam ederek güvenli bir kullanım vadediyor.

Türkçe Destek

Cihaz, yeni versiyonuyla beraber hem istasyonun üzerindeki gelişmiş kontrol paneli hem de ECOVACS HOME mobil uygulaması ile kullanım imkanı sunuyor. Bunu Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden kolayca bağlanan uygulama sayesinde; Hızlı Temizlik, Derinlemesine Temizlik, Kapsamlı Temizlik, Kenar Temizliği, Nokta Temizliği ve Uzaktan Kumandalı Temizlik olmak üzere 8 farklı temizlik modu arasından seçim imkanı sağlayabilirken en güzel artısı ise Türkçe ses ve arayüz desteği sunması. Hem sesli hem de menülerde Türkçe arayüze sahip olmasıyla durum güncellemelerini de anlık olarak Türkçe bildirebiliyor.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

ECOVACS WINBOT W3 OMNI, evinde geniş cam yüzeyleri, dev pencereleri veya cam balkonları bulunan kullanıcılar için tartışmasız olarak pazardaki en gelişmiş cam silme robotu olabilir. Otonom özellikleri ve eller serbest deneyimiyle standart bir cam silme robotu konseptinin çok daha ötesine geçen WINBOT W3 OMNI, cam silmek için harcadığınız saatleri kendinize ayırmak istiyorsanız, yüksek fiyatına rağmen sizi büyük bir dertten kurtarmaya aday konumunda.