Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarını güncelledi ve özellikle üst segment cihazlarda dikkat çeken artışlara gitti. Yeni fiyat listesi incelendiğinde, sadece akıllı telefonlar değil; kulaklık ve akıllı saat kategorilerinde de yukarı yönlü ciddi bir hareket olduğu görülüyor. Peki yeni iPhone ve Apple aksesuar fiyatları ne oldu?

Apple Türkiye fiyatlarına zam: iPhone 17 serisi başta olmak üzere geniş kapsamlı artış

Özellikle iPhone 17 serisi tarafında çift haneli zam oranlarına yaklaşan artışlar dikkat çekerken, benzer bir eğilim AirPods ve Apple Watch modellerinde de kendini gösteriyor. Apple’ın fiyat politikasındaki bu güncelleme, hem döviz kuru hem de global maliyet baskılarının yerel pazara doğrudan yansıması olarak değerlendirilebilir.

iPhone 17 Serisi

iPhone 17e: 54.999 TL → 59.999 TL

iPhone 17: 77.999 TL → 84.999 TL

iPhone 17 Pro: 107.999 TL → 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL → 132.999 TL

iPhone Air: 97.999 TL → 107.999 TL

AirPods (Ses Ürünleri)

AirPods 4: 7.999 TL → 8.999 TL

AirPods Pro 3: 13.999 TL → 15.499 TL

Apple Watch (Akıllı Saat)

Apple Watch Ultra 3: 59.999 TL → 65.999 TL

Apple Watch Series 11: 21.999 TL → 23.999 TL

Apple Watch SE 3: 13.999 TL → 15.499 TL

Detaylı fiyat karşılaştırma tablosu

Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL 59.999 TL iPhone 17e (512 GB) 66.999 TL 73.999 TL iPhone 17 (256 GB) 77.999 TL 84.999 TL iPhone 17 (512 GB) 89.999 TL 98.999 TL iPhone 17 Pro (256 GB) 107.999 TL 119.999 TL iPhone 17 Pro (512 GB) 119.999 TL 133.999 TL iPhone 17 Pro (1 TB) 131.999 TL 147.999 TL iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119.999 TL 132.999 TL iPhone 17 Pro Max (512 GB) 131.999 TL 146.999 TL iPhone 17 Pro Max (1 TB) 143.999 TL 160.999 TL iPhone 17 Pro Max (2 TB) 168.999 TL 188.999 TL iPhone Air (256 GB) 97.999 TL 107.999 TL iPhone Air (512 GB) 109.999 TL 121.999 TL iPhone Air (1 TB) 121.999 TL 135.999 TL AirPods 4 7.999 TL 8.999 TL AirPods Pro 3 13.999 TL 15.499 TL Apple Watch Ultra 3 59.999 TL 65.999 TL Apple Watch Series 11 21.999 TL 23.999 TL Apple Watch SE 3 13.999 TL 15.499 TL

Fiyat artışları ne anlama geliyor?

Yeni fiyatlandırma tablosu, Apple ürünlerinin Türkiye’de artık daha net şekilde premium segmentte konumlandığını gösteriyor. Özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerindeki artışlar, üst segment kullanıcıların bile satın alma kararlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

AirPods ve Apple Watch tarafındaki artışlar ise Apple ekosistemine giriş maliyetini yükseltiyor. Bu durum, kullanıcıları alternatif markalara yönlendirebileceği gibi ikinci el ve yenilenmiş cihaz pazarını da hareketlendirebilir.

Önümüzdeki süreçte kur hareketleri ve global üretim maliyetleri belirleyici olmaya devam edecek. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, Apple ürünlerinin Türkiye’de artık daha seçici bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği açık şekilde görülüyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone fiyatı zamlanabilir! Donald Trump Apple’ı tehdit etti!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple fiyatları sonrası bir cihaz satın almayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!