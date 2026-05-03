GAP Hassas Yazılımı, Güneydoğu Anadolu’nun bereketli topraklarında geleneksel tarım yöntemlerini dijital bir dönüşüme zorluyor. Uydu teknolojilerini ve gelişmiş görüntüleme sistemlerini tarlaya indiren bu yerli proje, çiftçinin en büyük gider kalemi olan gübre kullanımında ciddi bir tasarruf vadediyor. Peki, bir mobil uygulama tarladaki verimi korurken maliyetleri nasıl bu kadar aşağı çekebiliyor?

GAP Hassas Yazılımı ile akıllı gübreleme dönemi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından yürütülen hassas tarım projesi, bölgedeki çiftçilerin teknolojiyle olan bağını güçlendiriyor. Yazılım, arazinin her noktasına standart miktarda gübre atmak yerine, bitkinin o anki ihtiyacını analiz ederek değişken oranlı uygulama yapılmasına olanak tanıyor. Bu yöntemle gereksiz kullanımın önüne geçilirken, toprağın verimliliği de optimize ediliyor.

Şu ana kadar 3 bin 500’den fazla üreticinin kullanmaya başladığı GAP Hassas Yazılımı, toplamda 250 bin dekarı aşkın bir alanda aktif olarak uygulanıyor. Projenin çıktıları, geleneksel yöntemlere kıyasla maliyet kalemlerinde yüzde 30 civarında bir düşüş sağlandığını gösteriyor. Bazı deneme parsellerinde ise su ve gübre kullanımının yarı yarıya azalmasına rağmen aynı verimin alındığı kaydediliyor.

Sistemin çalışma mantığı, tarlanın kuş bakışı röntgenini çekmek üzerine kurulu. Hiperspektral kameralar ve uydu verileriyle entegre çalışan sistem, akıllı gübreleme süreçlerini doğrudan traktördeki kontrol mekanizmalarına iletiyor. Böylece sürücü, tarlanın hangi bölgesine ne kadar takviye yapması gerektiğini anlık olarak görebiliyor ve uygulama bu verilere göre şekilleniyor.

Hassas tarım ve çevresel sürdürülebilirlik

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, akıllı gübreleme teknolojisinin sadece ekonomik değil, çevresel bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor. Çullu, hatalı azotlu gübre kullanımının yeraltı sularını nitratla kirlettiğini ve atmosferdeki zararlı gaz salınımını artırdığını belirtiyor. Yazılım sayesinde az ihtiyacı olan yere az, çok ihtiyacı olan yere çok gübre verilerek bu kirliliğin minimize edildiği vurgulanıyor.

Teknolojinin sahaya yansımasını değerlendiren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, akıllı sistemlerin yaygınlaşmasının sulama projeleri kadar kritik olduğunu ifade ediyor. Maral’a göre, girdi maliyetlerinin arttığı ve kuraklık riskinin kapıda olduğu bir dönemde, GAP Hassas Yazılımı gibi araçlar üreticinin net gelirini doğrudan artıran bir unsur haline gelmiş durumda.

Çiftçi Ferhat Önal da bu değişimin somut etkilerini bizzat tecrübe edenlerden biri. Eskiden tarlanın her yerine aynı miktarda gübre attıklarını söyleyen Önal, yazılım sayesinde bitki gelişiminin zayıf olduğu bölgelere yoğunlaşarak hem emekten hem de yakıttan tasarruf ettiklerini dile getiriyor. Cep telefonu üzerinden anlık takip imkanı ise çiftçiye tarlaya gitmeden kontrol yetkisi tanıyor.

Hiperspektral kamera nedir?

Işığı çok sayıda dar dalga boyuna bölerek görüntüleyen gelişmiş bir görüntüleme teknolojisidir. Tarımda kullanıldığında, bitkilerin stres seviyelerini, su ihtiyacını ve besin değerlerini insan gözünün göremeyeceği detayda analiz ederek verimlilik haritaları oluşturulmasını sağlar.

İlginizi Çekebilir: Tesla’nın raporu ortaya çıkardı! Şirketler arası 573 milyon dolarlık ağ nasıl işliyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yerli tarım teknolojilerinin yaygınlaşması gıda fiyatlarını ve üretim kalitesini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!