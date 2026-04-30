Samsung, kendi yazılım ekosistemini daha kontrollü bir yapıya kavuşturmak adına radikal bir adım atıyor. Bugüne kadar mağaza üzerinden sunulan pek çok içeriğe erişim için opsiyonel bırakılan oturum açma işlemi, artık temel bir gereklilik haline dönüşüyor. Peki bu zorunluluk Galaxy Store kullanıcılarını ve özellikle güç kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Galaxy Store üzerinde Samsung hesabı dönemi başlıyor

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Store platformu üzerinden uygulama indirme ve mevcut uygulamaları güncelleme süreçlerinde yeni bir döneme geçtiğini açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, mağazadaki servislerden tam kapasiteyle yararlanabilmek için aktif bir Samsung hesabı ile giriş yapılması artık mecburi tutulacak. Bu hamle, Samsung’un kullanıcılarını kendi bulut ve servis ekosistemine daha sıkı bağlama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Özellikle Android dünyasında cihazlarını kişiselleştirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan Good Lock ve bağlı modülleri, bu yeni kuraldan en çok etkilenecek yazılımlar arasında yer alıyor. Sadece Galaxy Store aracılığıyla dağıtılan bu tür özel araçlar, artık arka planda bir kullanıcı oturumu açık olmadığı sürece güncellenemeyecek. Bu durum, cihazını hiçbir hesap tanımlamadan “yalın” bir şekilde kullanmayı tercih eden kısıtlı bir kullanıcı grubunun alışkanlıklarını değiştirmesine neden olacak.

Samsung hesabı zorunluluğunun şu an için tüm bölgelerde mi yoksa kademeli olarak mı devreye alındığına dair kesin bir veri bulunmuyor. Ancak teknoloji devinin, One UI arayüzüyle sunduğu özgün deneyimi korumak ve uygulama güvenliğini doğrulanmış kullanıcılar üzerinden yönetmek istediği anlaşılıyor. Eğer cihazınızda oturum açmadıysanız, uygulama mağazasından gelecek kritik güncellemeleri kaçırmamak adına giriş yapmanız gerekiyor.

Kullanıcı deneyimine etkisi ve ekosistem stratejisi

Samsung’un bu kararı, Apple’ın App Store modeline benzer bir kapalı döngü yaratma çabası olarak nitelendirilebilir. Galaxy Store üzerinden sunulan hizmetlerin bir kimliğe bürünmesi, şirketin kullanıcı tercihlerini daha iyi analiz etmesine ve servislerini buna göre optimize etmesine olanak tanıyor. Özellikle Good Lock gibi doğrudan sistem arayüzüne müdahale eden hassas araçların güncel tutulması, cihazın genel performansı ve güvenliği açısından önem taşıyor.

Yeni politika kapsamında, kullanıcıların mağazaya girdiklerinde bir uyarı mesajıyla karşılaşmaları bekleniyor. Bu aşamada bir Samsung hesabı oluşturmak ya da mevcut hesaba giriş yapmak, mağaza işlevlerini tekrar aktif hale getirecek. Halihazırda cihazında Samsung ekosistemine dahil olan kullanıcılar için bu durum bir değişiklik yaratmasa da, hesap kullanmayanların hızlıca bir profil oluşturması şart koşuluyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Galaxy Store servislerinin cihazdaki sistem dosyalarıyla entegrasyonu, bu tür bir kimlik doğrulama adımını kaçınılmaz kılıyordu. Özellikle ödeme sistemleri ve bulut senkronizasyonu gerektiren diğer Samsung servisleriyle mağazanın tam uyumlu çalışması hedefleniyor. Bu kararın Türkiye’deki kullanıcılar için de kısa süre içerisinde standart bir prosedür haline gelmesi bekleniyor.

Good Lock nedir?

Samsung tarafından geliştirilen, Galaxy cihazların arayüzünü, bildirim panelini, kilit ekranını ve çoklu görev özelliklerini derinlemesine özelleştirmeye yarayan bir uygulama paketidir. Modüler bir yapıya sahip olan yazılım, kullanıcılara standart One UI deneyiminin ötesinde geniş bir kişiselleştirme alanı sunar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulama indirmek için bir üretici hesabı açmak sizin için bir gizlilik sorunu mu yoksa ekosistem gerekliliği mi?