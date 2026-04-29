iPhone 18 Pro serisiyle ilgili sızıntılar, Apple’ın bir sonraki amiral gemisi modellerinde tasarım ve donanım tarafında bazı önemli değişiklikler planladığını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın özellikle ön yüz tasarımında dikkat çekici bir güncelleme olabilir. Dynamic Island alanının yaklaşık %35 küçülmesi ve ön kameranın ekran altına alınması bekleniyor. Bu değişiklikler gerçekleşirse, iPhone 14 Pro ile başlayan tasarım anlayışında ilk ciddi revizyon yapılmış olacak.

Ekran tarafında iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde LTPO tabanlı 120Hz panellerin kullanılmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak ekran altı kamera için yeniden tasarlanmış bir kesit alanından söz ediliyor. Boyut tarafında ise Pro modelin 6.27 inç, Pro Max modelin ise 6.86 inç ekranla geleceği ifade ediliyor. Bu değerler, önceki nesle oldukça yakın bir deneyimin korunacağını gösteriyor.

Performans tarafında A20 Pro işlemcinin öne çıktığı görülüyor. Sızıntılara göre bu çip, TSMC’nin 2nm üretim sürecinden geçecek. Bu da teoride daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor. Her yıl olduğu gibi yaklaşık %15 performans artışı ve %30 verimlilik iyileştirmesi beklentisi bulunuyor. Ayrıca C2 modem ve yeni nesil bağlantı çipleri ile 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth performansında daha stabil bir yapı hedefleniyor.

Kamera tarafında ise donanımsal değişikliklerin daha belirgin olduğu görülüyor. Değişken diyaframlı ana kamera, 1/1.12 inç sensör boyutu ve geliştirilmiş periskop lens gibi detaylar sızıntılarda yer alıyor. Ultra geniş açı kamerada stabilizasyon iyileştirmeleri yapılması beklenirken, yeni bir Pro kamera uygulaması üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Ancak 200 MP kamera sensörünün bu seride yer almayacağı, daha ileri bir model için planlandığı ifade ediliyor.

Batarya ve diğer özellikler tarafında iPhone 18 Pro Max modelinin 40 saatten fazla kullanım süresi sunabileceği iddia ediliyor. Uydu bağlantısı konusunda da önemli geliştirmeler bekleniyor; mevcut SOS odaklı sistemin ötesine geçilerek internet erişimi ve arama desteği sunulabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte Google Gemini destekli yeni nesil Siri ve iOS 27 ile birlikte gelecek Apple Intelligence özellikleri de gündemde. Tüm bu bilgilerin henüz resmi olmadığını ve lansman tarihine kadar değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

