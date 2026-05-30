Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncülerinden Samsung, yeni nesil cihazları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son dönemde sızıntılarıyla dikkat çeken Galaxy Z Fold 8 serisi, ekran teknolojisi ve isimlendirme tarafında önemli yeniliklerle gelebilir. Peki Galaxy Z Fold 8 serisi, ekran kalitesi ve yenilenen tasarımıyla kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi?

İçindekiler Galaxy Z Fold 8 ekranı katlanma izini neredeyse tamamen yok edebilir

Galaxy Z Fold 8 ekranı katlanma izini neredeyse tamamen yok edebilir

Galaxy Z Fold 8, sızıntı dünyasının tanınan isimlerinden Ice Universe’ün paylaştığı bilgilere göre, ekran katlanma izi konusunda OPPO Find N6 kadar başarılı bir performans sergileyecek. Kaynak, daha önceki test sürümlerine dayanarak yaptığı olumsuz yorumları güncelleyerek, son üretim prototiplerinde katlanma izinin son derece başarılı bir şekilde kontrol altına alındığını belirtti. Bu gelişme, katlanabilir ekranlardaki en büyük kullanıcı şikayetlerinden birinin daha çözüleceğini gösteriyor.

Yılın başlarında paylaşılan raporlar da Samsung’un yeni bir ekran teknolojisi kullanarak katlanma izi görünürlüğünü yaklaşık yüzde 20 oranında azaltacağını iddia ediyordu. Çinli rakiplerinin katlanma izini gizleme konusundaki başarısını yakalamak isteyen şirket, bu hamleyle pazardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ekrandaki izin azalması, özellikle multimedya tüketimi ve kalem kullanımında kullanıcılara çok daha pürüzsüz bir deneyim sunacaktır.

İsimlendirme tarafında da radikal değişiklikler kapıda görünüyor. Sızıntılara göre Samsung, başlangıçta planlanan orijinal modeli Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak yeniden adlandırma kararı aldı. Daha geniş ekranlı olarak geliştirilen Galaxy Z Fold 8 Wide modelinin ise doğrudan standart Galaxy Z Fold 8 tasarımı ve adıyla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu yeni stratejinin, ürün gamını daha anlaşılır kılmak adına yakın zamanda kararlaştırıldığı belirtiliyor.

Ayrıca yeni serinin, S26 Ultra modelinde yer alması beklenen gizlilik ekranı özelliğine sahip olmayacağı ancak S Pen desteğini koruyacağı söyleniyor. Cihazların kesin özellikleri ve sunduğu teknolojiler, 22 Temmuz tarihinde yapılması beklenen resmi tanıtım etkinliğinde netlik kazanacak. Samsung’un bu yeni modellerle katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti nasıl şekillendireceğini hep birlikte göreceğiz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Z Fold 8 ismi kesinleşti! Samsung yeni katlanabilir telefon serisinde adlandırmayı nasıl değiştirecek?

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A27 sızdırıldı! Yeni orta segment telefon neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Fold 8 serisindeki ekran katlanma izinin azaltılması katlanabilir telefon tercihlerinizi etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!