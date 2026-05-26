Samsung’un kullanıcılarına amiral gemisi deneyimini daha uygun fiyatla sunmayı amaçlayan popüler Fan Edition serisi, yeni bir üye kazanmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Galaxy S26 FE tasarımı kılıf üreticileri aracılığıyla sızdırılırken, cihazın donanım detayları da şekillenmeye başladı. Peki yeni Galaxy S26 FE, seleflerine kıyasla sunduğu yeniliklerle akıllı telefon pazarında nasıl bir etki yaratacak?

Galaxy S26 FE tasarımı sızdırılan kılıflarla netleşiyor

Sızdırılan üçüncü parti kılıf renderları, yeni Galaxy S26 FE modelinin tasarım hatlarını neredeyse tamamen ortaya koyuyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda, telefonun arka yüzeyinin standart Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleriyle belirgin benzerlikler göstereceğini söyleyebiliriz. Samsung’un bu yeni nesilde yer verdiği dikey hizalı üçlü kamera tasarımı ve modernize edilmiş kamera adası yapısı, yeni FE modelinde de kendini hissettiriyor.

Ön yüzeye geçtiğimizde ise bizleri ekranın üst orta kısmına konumlandırılmış klasik delikli selfie kamerası tasarımı karşılıyor. İnce çerçevelerle desteklenen bu ekran tasarımı şık bir görünüm sunsa da, kılıf üreticilerinin render tasarımlarında her zaman nihai çerçeve kalınlıklarını tam yansıtmadığını belirtmek gerekiyor. Çünkü bu tarz tasarımlar genellikle üreticilere sağlanan ham CAD boyutlarına göre hazırlanıyor ve kesin ekran çerçeve detaylarını tam olarak içermeyebiliyor.

Telefonun donanım tarafında ise daha önce Geekbench veri tabanında karşımıza çıkan bazı önemli teknik detaylar bulunuyor. Test sonuçlarına göre Galaxy S26 FE, gücünü Samsung imzalı Exynos 2500 yonga setinden alacak ve bu işlemciye 8 GB RAM kapasitesi eşlik edecek. Bu donanım tercihi, günlük kullanımda ve zorlayıcı uygulamalarda akıcı bir deneyim sunmayı hedeflerken, yeni nesil yonga setinin getireceği enerji verimliliği sayesinde pil ömrü tarafında da önemli iyileşmeler vaat ediyor.

Kılıf üreticilerinden sızan bilgilere göre yeni model; siyah, gri, beyaz ve mor olmak üzere dört farklı renk alternatifiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Samsung’un bir önceki nesil Galaxy S25 FE modelini 2025 yılının eylül ayının ilk günlerinde tanıttığı biliniyor. Dolayısıyla, bu yeni nesil halefinin de benzer bir takvimi takip ederek bu yılın eylül ayı civarında resmi olarak tanıtılması ve pazardaki yerini alması bekleniyor.

Akıllı telefon pazarındaki bu hareketlilik, Samsung’un FE serisine verdiği önemi net bir şekilde gösteriyor. Şirketin amiral gemisi işlemcileri daha geniş kitlelerle buluşturma stratejisi, bütçesini zorlamadan yüksek performans almak isteyen kullanıcılar için iyi bir alternatif yaratıyor. Exynos 2500 entegrasyonu ile birlikte gelecek olan yapay zeka özellikleri ve optimize edilmiş grafik birimi, bu modeli sınıfındaki en iddialı seçeneklerden biri haline getirebilir.

