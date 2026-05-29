Maranello merkezli otomobil devi Ferrari, tarihinin ilk tamamen elektrikli modeliyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tanıtım sonrasında hem tasarımıyla sert eleştirilen hem de şirketin borsada değer kaybetmesine yol açan araç, buna rağmen şaşırtıcı bir talep görüyor. Peki sıra dışı hatlarıyla dikkat çeken Ferrari Luce, geleneksel markanın sadık hayran kitlesini elektrikli geleceğe ikna edebilecek mi?

Ferrari Luce tasarım tartışmalarına rağmen sipariş topluyor

Şirketin tepe yöneticisi Benedetto Vigna, 640 bin dolar değerindeki Ferrari Luce modelinin hem eski hem de yeni müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü doğruladı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre, lüks elektrikli otomobil için şimdiden 2027 yılının sonuna kadar uzanan bir sipariş defteri oluşmuş durumda. Bu durum, tanıtım sonrası yaşanan dalgalanmanın ardından yönetim kurulunun derin bir nefes almasını sağlıyor.

Roma’daki lansmanın hemen ardından şirketin hisseleri yüzde 6’ya varan bir düşüş yaşamış ve milyarlarca dolarlık piyasa değeri silinmişti. İnternet dünyası aracı bir Japon sedanına veya lüks bir ekmek kızartma makinesine benzetirken, eski Ferrari patronu Luca di Montezemolo bile İtalyan medyasına şahlanan at logosunun araçtan sökülmesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Ancak hisselerin daha sonra yüzde 3’ün üzerinde toparlanması, ilk dalganın geçici olduğunu gösteriyor.

Süper spor sınıfta elektrik gücü ve üstün teknoloji

Beş koltuklu ve dört kapılı bu elektrikli canavar, gücünü her bir tekerleğe konumlandırılmış dört motordan alıyor. Toplamda 1.050 beygir güç üreten bu sistem, F80 hiper otomobilinden türetilen özel motor teknolojisine dayanıyor. Bağımsız tork yönlendirme sistemi ve viraj denge çubukları bulunmayan aktif süspansiyon sistemi, sürüş dinamiklerini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Gelişmiş elektrikli platform sayesinde aracın ağırlık merkezi, markanın SUV modeli Purosangue’ye kıyasla tam 95 mm daha aşağıda konumlanıyor. 800V elektrik mimarisiyle donatılan Ferrari Luce, WLTP standartlarına göre tek bir şarjla 530 kilometre menzil sunabiliyor. Markanın iddiasına göre, bu ileri düzey sürüş yeteneklerini tam olarak kavramak için kağıt üzerindeki verilerden ziyade direksiyon başına geçmek gerekiyor.

Koleksiyoner ekosistemi siparişleri nasıl etkiliyor?

Maranello’nun sadık müşterileri arasında yazılı olmayan kurallardan biri, markanın özel sınırlı üretim modellerine erişebilmek için yeni çıkan her modeli satın alma gerekliliğidir. Çok seçici olan bu kota sisteminde, sıra dışı veya tartışmalı modelleri satın alan sadık alıcılara öncelik tanınıyor. Dolayısıyla, bazı Ferrari Luce siparişlerinin arkasında elektrikli araç tutkusundan ziyade, gelecekteki özel hiper otomobiller için sırada kalma stratejisi yatıyor olabilir.

Porsche ve Lamborghini gibi rakiplerin elektrikleşme planlarında frene bastığı bir dönemde, bu sipariş hareketliliği Vigna’nın elektrikli vizyonunu sürdürmesi için kritik bir destek sunuyor. Zaman içinde direksiyon başına geçecek olan varlıklı şüphecilerin, motor sesini taklit eden özel sistemler ve yüksek performans eşliğinde fikirlerini değiştirip değiştirmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferrari Luce, sahip olduğu yenilikçi teknolojilerle elektrikli süper otomobil pazarında başarılı olabilecek mi?