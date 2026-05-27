Samsung’un orta segmentteki popüler ürün ailesine eklemeye hazırlandığı yeni üyesi Samsung Galaxy A27 hakkında merakla beklenen detaylar nihayet gün yüzüne çıktı. Markanın lansman tarihini henüz resmi olarak duyurmadığı ancak 2026 yılının ikinci yarısında gelmesi beklenen cihaz, sızdırılan basın materyalleri sayesinde tüm tasarım detaylarını ve donanımsal yapısını erkenden ele verdi. Yeni renk seçenekleri ve dikkat çeken donanım güncellemeleriyle şekillenen bu model, bütçe dostu kategoride rekabeti yeniden canlandırmayı hedefliyor. Peki Samsung Galaxy A27, yenilenen özellikleri ve güncel tasarımıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarabilecek mi?

Samsung Galaxy A27 tasarımı ve yeni renk seçenekleri

Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre Samsung Galaxy A27, modern tasarım çizgisini korurken kullanıcılara daha canlı ve estetik alternatifler sunacak. Paylaşılan render görselleri cihazın Açık Pembe, Mavi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Bu yeni renk paleti, özellikle güncel estetik trendleri yakalamak isteyen genç kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Gövde boyutları tarafında ise resmi basın materyalleri cihazın 162.4 × 78.2 × 7.8 mm ölçülerine sahip olacağını gösteriyor. Önceki nesil olan Galaxy A26 ile tam olarak aynı ağırlıkta (200 gram) olan telefon, batarya kapasitesi değişmemesine rağmen selefine göre 0.1 mm daha kalın bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Tasarımdaki bu küçük kalınlık artışının donanımsal yerleşim optimizasyonlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Cihazın ekran tarafında ise 6.7 inç boyutunda FullHD+ çözünürlük sunan geniş bir panel yer alacak. Resmi belgelerde ekran paneli türü veya ekran yenileme hızı doğrudan belirtilmese de bir önceki nesilde yer alan 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED teknolojisinin korunacağı tahmin ediliyor.

Snapdragon performansı ve değişen kamera dengesi

Yeni sızdırılan Samsung Galaxy A27 özellikleri arasında en dikkat çeken değişikliklerden biri de cihazın kalbinde yer alacak işlemci birimi oluyor. Telefon gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak ve bu performansı 6GB ile 8GB RAM seçenekleriyle destekleyecek. Depolama kısmında ise kullanıcılara 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı alternatif sunuluyor.

Ancak kullanıcılar için can sıkıcı olabilecek önemli bir değişiklik mevcut. Galaxy A26 modelinde bulunan harici hafıza kartı desteği, Galaxy A27 tasarımı içerisinde kendisine yer bulamıyor. microSD kart yuvasının kaldırılmış olması, gelecekte depolama alanını fiziksel olarak artırmak isteyen kullanıcılar için önemli bir dezavantaj yaratabilir.

Kamera tarafına geçtiğimizde ise arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü bir kurulum bizi karşılıyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış. Önceki nesilde 8 MP ultra geniş açı ve 13 MP selfie kamerası yer aldığı için kağıt üzerinde çözünürlük düşüşü göze çarpıyor. Ancak sızıntılar, yeni 12 MP ön kameranın megapiksel değeri düşse de çok daha kaliteli ve tutarlı fotoğraflar çekeceğini iddia ediyor.

Samsung Galaxy A27 sızdırılan teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç FullHD+ AMOLED (Tahmini 120Hz yenileme hızı)

6.7 inç FullHD+ AMOLED (Tahmini 120Hz yenileme hızı) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Bellek (RAM): 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kart yuvası bulunmuyor)

128 GB / 256 GB (microSD kart yuvası bulunmuyor) Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OIS destekli) + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

50 MP ana kamera (OIS destekli) + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro Ön Kamera: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Batarya: 5.000 mAh kapasite, 25W hızlı şarj desteği

5.000 mAh kapasite, 25W hızlı şarj desteği Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5 işletim sistemi

Android 16 tabanlı One UI 8.5 işletim sistemi Boyutlar ve Ağırlık: 162.4 × 78.2 × 7.8 mm, 200 gram

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 FE sızdırılan kılıf görselleriyle ortaya çıktı! Yeni akıllı telefon nasıl görünecek?

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A27 tasarımı sızıntılarla netleşiyor! Yeni modelde neler değişecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan teknik özellikler ışığında hafıza kartı desteği kaldırılan yeni Samsung Galaxy A27 sizce beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!