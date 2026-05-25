Bir Ford Kuga II Selective kullanıcısının sosyal medyada yaptığı paylaşım, markanın 1.5 ve 1.6 EcoBoost motorlarıyla ilgili uzun süredir tartışılan dayanıklılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcı, 2023 Mayıs ayında “full yetkili servis bakımlı” olarak satın aldığını belirttiği 2016 model Ford Kuga aracının, tüm bakımlarına rağmen seyir halindeyken motor arızası verdiğini ve yetkili servis tarafından kendisine 719.000 TL’lik onarım bedeli çıkarıldığını öne sürdü. Peki kullanıcı ile Ford arasında neler yaşandı?

Ford Kuga sahibinden 719 bin TL’lik motor masrafı iddiası: EcoBoost motor tartışması yeniden gündemde

Paylaşımda en dikkat çeken nokta, arızanın kullanıcıya göre ani şekilde ortaya çıkması ve servis tarafında “motor değişimi” dışında anlamlı bir çözüm sunulmadığı iddiası oldu. Kullanıcı, aracın piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon TL seviyesinde olduğunu, buna karşılık istenen motor onarım bedelinin 719.000 TL’ye ulaştığını belirterek ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Bu iddia, tek başına tüm Ford Kuga veya tüm EcoBoost motorların sorunlu olduğu anlamına gelmiyor. Ancak uluslararası kaynaklarda, özellikle bazı Ford 1.5 EcoBoost ve 1.6 EcoBoost motorlarda soğutma sıvısı kaybı, silindire su/antifriz girişi, aşırı ısınma ve buna bağlı ağır motor hasarı iddialarının daha önce de gündeme geldiği görülüyor.

Kullanıcının yaşadığı olay nasıl gelişti?

Sosyal medya paylaşımına göre araç sahibi, 2016 model Ford Kuga II Selective aracını 2023 Mayıs ayında satın aldı. Kullanıcı, aracı alır almaz yeniden yetkili servise götürdüğünü ve çeşitli masraflar yaptığını belirtiyor. Ayrıca aracın tüm bakımlarının eksiksiz yapıldığını, 7 Mayıs’ta yaklaşık 50.000 TL ödeyerek yeni lastik aldığını, ancak bundan yalnızca 6 gün sonra düz yolda ilerlerken motor arıza ışığı yandığını ve araçta aşırı titreme başladığını aktarıyor.

Kullanıcının ifadesine göre olay Otokoç Ford servisine çok yakın bir noktada yaşandı ve araç hemen servise götürüldü. Ancak servis tarafında, iddiaya göre motorun tamirinden ziyade komple motor değişimi gündeme geldi. Kullanıcı, daha önce bu motorların tamir edilmeye çalışıldığını ancak başarılı olunamadığı için artık komple motor değişimi önerildiğini öğrendiğini öne sürdü.

Kullanıcının aktardığı başlıca problemler

2016 model Ford Kuga II Selective aracın 2023 Mayıs ayında yetkili servis bakımlı olarak satın alındığı belirtiliyor.

Araç satın alındıktan sonra yeniden yetkili servise götürüldüğü ve ek masraflar yapıldığı ifade ediliyor.

Kullanıcı, tüm bakımların eksiksiz şekilde yapıldığını belirtiyor.

7 Mayıs’ta yaklaşık 50.000 TL ödenerek yeni lastik alındığı aktarılıyor.

Lastik alımından 6 gün sonra düz yolda ilerlerken motor arıza ışığının yandığı ve araçta aşırı titreme başladığı belirtiliyor.

Aracın Otokoç Ford servisine götürüldüğü, servis tarafında ise “yapacak bir şey yok” anlamına gelen bir yaklaşım sergilendiği iddia ediliyor.

Kullanıcıya motor değişimi önerildiği ve bu işlem için 719.000 TL bedel çıkarıldığı belirtiliyor.

Aracın yaklaşık piyasa değerinin 1.500.000 TL civarında olduğu, bu nedenle onarım bedelinin araç değerine kıyasla çok yüksek kaldığı ifade ediliyor.

Kullanıcı, aracı mecburen 685.000 TL’ye sattığını ve toplam zararının yaklaşık 700.000 TL olduğunu öne sürüyor.

Paylaşımda, 1.5 ve 1.6 EcoBoost motorlarda benzer sorunların geçmişte de yaşandığı ve bazı araçlarda garanti kapsamında motor değişimi yapıldığı iddia ediliyor.

EcoBoost motorlarda tartışılan sorun ne?

Ford’un 1.5 ve 1.6 EcoBoost motorları, kompakt SUV ve binek modellerde uzun yıllar yaygın şekilde kullanıldı. Bu motorlar performans ve yakıt ekonomisi dengesiyle öne çıksa da, bazı pazarlarda soğutma sistemi ve motor bloğu kaynaklı iddialarla gündeme geldi.

ABD’de NHTSA kayıtlarına yansıyan bazı Ford teknik servis bültenlerinde, belirli 1.5 EcoBoost motorlu Escape ve Fusion modellerinde düşük soğutma sıvısı seviyesi, beyaz egzoz dumanı, motor arıza ışığı ve silindirlere soğutma sıvısı girişi gibi belirtiler yer alıyor. Bu dokümanlarda, belirli koşullarda kısa blok ve silindir kapak contası değişimi gibi ağır motor işlemlerinin gündeme gelebildiği görülüyor.

Ford’un ABD’deki Customer Satisfaction Program 21N12 dokümanında ise belirli 2017-2019 model yılı Fusion ve Escape araçlarda 1.5L GTDI motor için “coolant intrusion” yani soğutma sıvısının silindir cidarlarına girmesi durumunda bir defaya mahsus ücretsiz kısa blok onarımı sağlandığı ifade ediliyor. Ancak bu programın belirli yıl, kilometre ve süre sınırlarına bağlı olduğu görülüyor.

1.6 EcoBoost tarafında da geçmişte bazı pazarlarda aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle geri çağırmalar yapıldı. Ford Güney Afrika’nın 2017 tarihli açıklamasında, Kuga 1.6 modellerinde soğutma dolaşımı eksikliğinin silindir kapağında çatlağa, bunun da yağ kaçağına ve sıcak yüzeyle temas halinde yangın riskine yol açabileceği belirtilmişti.

Bu nedenle kullanıcının yaşadığı olay doğrudan bu teknik belgelerle birebir aynı araç grubuna giriyor demek için aracın motor kodu, üretim tarihi, servis kayıtları ve arıza tespit raporu incelenmeli. Ancak dünya genelindeki kayıtlar, EcoBoost motor ailesinde bazı yıllar ve bazı motor tipleri için benzer şikayetlerin daha önce teknik ve hukuki gündeme taşındığını gösteriyor.

Ford tarafından önerilen veya kayıtlarda görülen çözümler

Paylaşımdaki iddiaya göre Türkiye’deki yetkili servis, kullanıcının aracında motor değişimi dışında bir çözüm sunmadı. Uluslararası teknik belgeler ve servis bültenleri incelendiğinde ise Ford’un bazı EcoBoost motor problemlerinde farklı çözüm yolları uyguladığı görülüyor.

Servis ve teknik dokümanlarda öne çıkan çözüm başlıkları

Belirli 1.5 EcoBoost motorlarda soğutma sıvısının silindirlere girmesi durumunda kısa blok değişimi önerilmiş durumda.

Bazı Ford teknik servis bültenlerinde kısa blok değişimine ek olarak silindir kapak contası değişimi de servis prosedürü içinde yer alıyor.

Ford’un ABD’deki Customer Satisfaction Program 21N12 belgesinde, belirli araçlar için 7 yıl veya 84.000 mil sınırı içinde bir defaya mahsus ücretsiz onarım programı tanımlanmış.

Programın kapsamı belirli model yılları, üretim tarihleri, motor tipi ve kilometre sınırıyla sınırlı olduğundan her araç otomatik olarak bu destekten yararlanamıyor.

1.6 EcoBoost tarafında bazı pazarlarda aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle güvenlik geri çağırmaları yapılmış; çözüm kapsamında soğutma sistemi ve motor güvenliğiyle ilgili işlemler uygulanmış.

Kullanıcının Türkiye’de yaşadığını iddia ettiği olayda ise servis tarafından 719.000 TL bedelli motor değişimi önerildiği aktarılıyor.

Türkiye’de benzer Ford Kuga EcoBoost şikayetleri var mı?

İnternet üzerindeki kullanıcı forumları, yabancı otomobil siteleri ve dava sayfaları incelendiğinde Ford EcoBoost motorlarla ilgili benzer iddiaların yıllardır gündemde olduğu görülüyor.

Türkiye’deki kullanıcı şikayetleri incelendiğinde, özellikle 2016 model Ford Kuga 1.5 EcoBoost araçlarda motor arızası, silindir kompresyon düşüklüğü, conta yanığı, antifriz suyunun motora karışması ve yüksek motor değişim maliyeti gibi iddiaların daha önce de gündeme geldiği görülüyor. Bu kayıtlar tek başına tüm araçlarda aynı problemin yaşanacağı anlamına gelmez; ancak sosyal medyada paylaşılan son olayın tamamen izole bir örnek olmadığını da gösteriyor.

Bu şikayette kullanıcı, 2016 model Ford Kuga 1.5 EcoBoost aracında 91.000 km’de tekleme ve silkeleme sorunu yaşadığını belirtiyor. Aracını Bursa Ford Otokoç’a götürdüğünü aktaran kullanıcı, yapılan tespitte 2. silindirde kompresyon düşüklüğü görüldüğünü ve bu motorlarda üst kapak açılırsa alt motor bloğunun tamamen değişmesi gerektiğinin söylendiğini iddia ediyor. Kullanıcıya göre garanti dışında kalan araç için 200-300 bin TL seviyesinde bir masraf çıkarılmış.

Bu şikayette kullanıcı, 2016 model Ford Kuga EcoBoost 1.5 benzinli aracının 29.000 km’de uzun yolda motor arıza ışığı yaktığını ifade ediyor. Kullanıcı, tüm bakımların yetkili Ford servisinde yapıldığını belirtirken, motor söküldüğünde pistonlardan birindeki segmanlarda erime görüldüğünü aktarıyor.

Bu şikayette kullanıcı, 2016 Ford Kuga 1.5 EcoBoost Selective aracında garanti süresi bittikten kısa süre sonra motor titremesi başladığını iddia ediyor. Şikayete göre Balıkesir Akoto servisi, araçta 2. silindir arızası olduğunu belirtmiş ve motorun tamamen değişmesi gerektiğini söylemiş. Kullanıcı, bu arızanın garanti süresinin bitiminden kısa süre sonra ortaya çıktığını özellikle vurguluyor.

Bu şikayette kullanıcı, Ford Kuga aracında su eksiltme ve aşırı hararet sorunları yaşadığını, yetkili serviste yapılan inceleme sonucunda conta yanması ve antifriz suyunun motora karışması tespiti yapıldığını iddia ediyor. Kullanıcının aktarımına göre, EcoBoost motorlarda tamirat veya revizyon yapılamadığı, bu nedenle sıfır motor takılması gerektiği ve %40 indirimli haliyle dahi 580 bin TL maliyet çıkarıldığı söylenmiş.

Bu şikayette (habere konu olan kullanıcının kendi paylaşımı) ise sosyal medyada paylaşılan olaya çok benzer şekilde, garanti dışı EcoBoost motor arızası nedeniyle yaklaşık 700 bin TL seviyesinde zarar yaşandığı iddia ediliyor. Kullanıcı, Ford’un kronik olduğunu düşündüğü motor sorununda mağduriyetini görmezden gelmemesini ve yüksek maliyet çıkarmak yerine geçmiş benzer vakalardaki uygulamaları dikkate almasını talep ediyor.

Bu şikayetler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de Ford Kuga 1.5 EcoBoost kullanıcıları arasında benzer motor arızası iddialarının daha önce de dile getirildiği görülüyor. Ancak bu kayıtlar, tüm Ford Kuga modellerinde kesin olarak aynı arızanın yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Başka ülkelerde de benzer şikayetler var. ABD’de Ford Escape, Ford Fusion, Ford Edge ve Lincoln MKC gibi modellerde 1.5, 1.6 ve 2.0 EcoBoost motorlar için soğutma sıvısı kaçağı, silindire antifriz girmesi, motor teklemesi, aşırı ısınma ve motor değişimi iddialarıyla açılmış toplu dava girişimleri bulunuyor.

ClassAction.org ve FordEcoBoostLawsuit gibi ABD merkezli tüketici hukuku kaynaklarında, bazı EcoBoost motorlarda soğutma sıvısının silindirlere sızdığı, bunun korozyon, yağın kirlenmesi, aşırı ısınma ve ağır motor arızasına yol açtığı iddia ediliyor. Bu iddialar mahkeme süreçlerine konu olmuş durumda. Ancak bu tür dava sayfalarındaki iddialar, her aracın aynı arızayı yaşayacağı anlamına gelmiyor.

Ford forumlarında da özellikle 2017-2019 Escape 1.5 EcoBoost kullanıcılarının “coolant intrusion” olarak adlandırılan sorunla ilgili deneyimlerini paylaştığı görülüyor. Bazı kullanıcılar müşteri memnuniyet programı kapsamında destek alabildiğini, bazıları ise süre veya kilometre sınırı nedeniyle kapsam dışında kaldığını belirtiyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için kritik soru: Garanti bitince ne olacak?

Bu olayın asıl tartışmalı tarafı, arıza iddiasının yalnızca yüksek onarım bedeliyle sınırlı olmaması. Kullanıcı, geçmişte bazı EcoBoost motorların garanti kapsamında değiştirildiğini, garanti süresi biten araçların ise aynı desteği alamadığını öne sürüyor. Bu noktada tüketici açısından cevaplanması gereken temel soru şu: Eğer bir motor ailesinde bilinen ve teknik bültenlere geçmiş bir problem varsa, garanti süresi dolmuş araçlarda marka nasıl bir politika izlemeli?

Türkiye’de ikinci el araç piyasasında “yetkili servis bakımlı” ifadesi tüketici için önemli bir güven unsuru. Ancak bu örnekte olduğu gibi yüksek maliyetli bir motor arızası yaşandığında, kullanıcı açısından servis geçmişinin koruyucu etkisi sınırlı kalabiliyor.

Bu nedenle Ford Türkiye ve yetkili servis ağının, EcoBoost motorlarda yaşanan ağır motor arızalarıyla ilgili daha şeffaf bir bilgilendirme yapması beklenebilir. Hangi motor kodlarında hangi riskler var, hangi araçlar destek kapsamına giriyor, geçmişte uygulanan kampanyalar Türkiye’de geçerli oldu mu, garanti dışı araçlarda iyi niyet desteği uygulanıyor mu gibi sorular netleştirilmeli.

Tüketici ne yapmalı?

Ford Kuga veya EcoBoost motorlu benzer bir Ford modeli satın almayı düşünen kullanıcıların, yalnızca kaporta ve kilometre kontrolüyle yetinmemesi gerekiyor. Özellikle motor soğutma sistemi, antifriz seviyesi, silindir basınç testi, egzoz dumanı, motor tekleme geçmişi ve servis kayıtları dikkatle incelenmeli.

Araç satın almadan önce motor kodu ve üretim tarihi mutlaka kontrol edilmeli.

Yetkili servisten şasi numarası üzerinden geçmiş kampanya, geri çağırma ve servis işlemleri sorgulanmalı.

Soğutma sıvısı eksiltme geçmişi olup olmadığı incelenmeli.

Motor arıza lambası, tekleme, beyaz duman veya hararet geçmişi araştırılmalı.

Ekspertizde yalnızca mekanik kontrol değil, detaylı motor ve soğutma sistemi testi de yapılmalı.

Yetkili servis bakımlı araçlarda bile ağır motor arızası riskine karşı servis geçmişi detaylı şekilde istenmeli.

Garanti dışı araçlarda olası motor değişimi maliyetleri satın alma kararında mutlaka hesaba katılmalı.

Ford’dan açıklama bekleniyor

Sosyal medyada paylaşılan bu kullanıcı deneyimi, Türkiye’de Ford EcoBoost motorlu ikinci el araç satın alan kullanıcılar açısından önemli bir tartışma başlatmış durumda. Kullanıcının iddiaları, servis faturası, arıza tespit raporu ve Ford Türkiye’nin konuya ilişkin açıklamasıyla daha net değerlendirilebilir.

Ford Türkiye veya Otokoç tarafından yapılacak resmi bir açıklama, hem bu olayın teknik nedenini hem de benzer motorlara sahip kullanıcıların hangi adımları atması gerektiğini netleştirebilir. Şimdilik eldeki tablo, ikinci el araç piyasasında “yetkili servis bakımlı” ifadesinin tek başına yeterli olmadığını ve özellikle bilinen motor ailesi problemlerinde daha derin teknik araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

