Samsung, geçen Ekim ayında Samsung Galaxy W22 5G’yi Çin pazarında tanıtmıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre Samsung Galaxy W22’nin bir üst nesli olan Samsung Galaxy W23 21 Ekim saat 19.00’da (Türkiye saatine göre 14.00) tanıtacak.

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Samsung Galaxy W22 geçen sene tanıtıldığında Samsung Galaxy Z Fold 3 5G’nin Çin pazarına özel bir sürümü olarak tanıtılmıştı. Bu veriden yola çıkarak Samsung Galaxy W23’ün de Samsung Galaxy Z Fold 4’ün bir versiyonu olacağını söylemek çokta yanlış olmaz.

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Şimdilik Samsung Galaxy W23 ile ilgili bildiklerimiz bu kadar. Lansman tarihi yaklaştıkça elimize daha çok bilgi geçeceğini umut ediyoruz. Siz Samsung Galaxy W23 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.