Samsung’un tüketicilerle buluşturduğu en yeni ve en iyi katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold4 modeline bu videoda yakından bakıyoruz.

Katlanabilir formdaki akıllı telefonların geçmişine bakacak olursam Samsung burada büyük söz sahibi. İlk Z Flip ve Z Fold serisinden bu yana birçok tecrübe kazanan marka bu Z Fold4 modeliyle beraber birçok yerde iyileştirme ve geliştirmeler yapmış. Bu sayede kullanıcıya daha özgür, daha efektif ve daha hızlı bir deneyim sunmayı başarmış. Peki siz Samsung Galaxy Z Fold4 hakkında neler düşünüyorsunuz, kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Samsung Galaxy Z Fold4 Teknik Özellikleri:

Tasarım: Açık Form; 155.1 x 130.1 x 6.3 mm / Kapalı form; 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mm, 263 gram

Ekran: Kapalı Form; 6.2 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+

Açık Form; 7.6 inç Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM/Depolama: 256GB 12GB RAM

Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 4MP + 10MP

Batarya: 4400 mAh

Şarj: 25W Kablolu, 15W Kablosuz, 4.5W Ters Kablosuz Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6E, BT 5.2, 5G, NFC

Fiyat: 39.000 TL

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