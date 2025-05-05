iPhone 19 Air modeli hakkında ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın tasarımda radikal bir adım atmaya hazırlandığını gösteriyor. Şirketin bugüne kadarki en ince kasaya sahip iPhone’unun ardından, yeni seride ekran boyutunu daha da artırmayı hedeflediği konuşuluyor. Bu da iPhone 19 Air modelinin, şimdiye kadarki en geniş ekranlı “Air” serisi telefonu olabileceği anlamına geliyor. Peki iPhone 19 Air ne zaman çıkacak? iPhone 19 Air özellikleri neler olacak?

iPhone 19 Air özellikleri nasıl olacak?

iPhone 19 Air ile ilgili en dikkat çeken detay, ekran boyutundaki artış beklentisi. Apple, geçmişte geliştirdiği 6.9 inçlik prototipin üretimden çekilmesine rağmen bu tasarım vizyonundan tamamen vazgeçmemiş olabilir. Bu doğrultuda, iPhone 19 Air modelinde büyük ihtimalle Pro Max boyutunda bir ekran görebiliriz. Üstelik bu ekranın ultra ince bir gövdede yer alması bekleniyor.

Apple’ın 5.5 mm kalınlığındaki şasisiyle öne çıkması beklenen iPhone 17 Air modeli, Air serisinin ince ve hafif yapısını temsil edecek. Ancak iPhone 19 Air ile birlikte bu şıklığın daha büyük bir ekranla birleştirilmesi amaçlanıyor. Ekran çerçevesiz yapıda olacak ve şirketin, “bükülme” sorununu yaşamamak adına malzeme teknolojisinde de yeniliğe gideceği konuşuluyor.

iPhone 19 Air ne zaman çıkacak?

iPhone 19 Air için hedeflenen çıkış tarihinin 2027 yılının ikinci yarısı olduğu ifade ediliyor. Bu takvim doğrultusunda, yeni modelin tanıtımı Eylül 2027’de gerçekleşebilir.

Şirketin önce 2025 sonbaharında iPhone 17 Air modelini, ardından da 2026 yılında teknik özellikleri güncellenmiş iPhone 18 Air sürümünü tanıtacağı belirtiliyor.

iPhone 19 Air fiyatı ne kadar olabilir?

Henüz iPhone 19 Air modeline dair resmi bir fiyat bilgisi olmasa da, Apple’ın önceki stratejilerine bakıldığında, cihazın 1000 dolara yakın bir başlangıç fiyatına sahip olması muhtemel görünüyor. Serinin ilk modeli olan iPhone 17 Air için belirleneceği söylenen 900-1000 dolar aralığı, iPhone 19 Air için de bir referans noktası olabilir.

Cihazlar inceldikçe, içine bir şeyleri sığdırmanın zorlaştığı ve fiyatın arttığı bir gerçek. Her ne kadar bu cihazlar Pro model iPhone’lar kadar donanımlı olmasalar da, ince kasada mümkün olduğunca fazla özellik sunmak pahalı bir şey, bu nedenle incelik sizin için önemli değilse, donanım olarak iPhone 19 Pro gibi modellere yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Tabi şimdilik cihazlar çıkmadığı için donanım konusunda yorum yapmak için biraz erken.

Apple’ın gelecek planları yalnızca iPhone 19 Air ile sınırlı değil. 2026 ve 2027 yıllarında Pro modellerde de ciddi tasarım değişiklikleri yapılması ve ilk katlanabilir iPhone’un yine bu tarihlerde tanıtılması bekleniyor. Görünen o ki, Apple’ın iPhone yolculuğunda kullanıcıları oldukça hareketli yıllar bekliyor.

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