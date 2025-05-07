Oyun dünyası yine hareketli günler yaşıyor. Xbox kullanıcıları bu kez büyük bir sürprizle karşı karşıya. Peki bu kez hangi yapımlar cazip fiyatlarla karşımızda? İndirimlerde neler öne çıkıyor? Türkiye’deki oyuncular bu fırsattan nasıl yararlanabilir? İşte Xbox indirimli oyunlarının tamamı!

Xbox Call of Duty oyunlarına indirim yaptı! İşte o oyunlar!

Xbox platformunda oyuncuların merakla beklediği indirim dönemi resmen başladı. Bu kez odak noktası Activision Blizzard imzalı yapımlar. Aralarında ikonik Call of Duty serilerinin de yer aldığı birçok popüler oyun, 14 Mayıs Çarşamba gününe kadar %70’e varan indirimlerle sunuluyor.

Özellikle oyun oynamaya bayılan kullanıcılar için büyük önem taşıyan bu kampanya, hem nostalji arayanlara hem de seriyi ilk kez deneyimleyecek olanlara hitap ediyor.

Özellikle Call of Duty WWII Gold Edition gibi zamanında ses getirmiş oyunların 300 TL’den 99 TL’ye düşmesi, oyuncular için önemli bir fırsat.

Benzer şekilde Call of Duty Black Ops 2’nin 2.159 TL’den 647,99 TL’ye düşmesi de kampanyanın ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Xbox indirimli oyunlar listesinde farklı türlerden oyunlar bulunması da kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

İşte Xbox indirimli oyunlar tablosu!

İşte Xbox indirimli oyunlar tablosu!

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Call of Duty Black Ops 6 2.799 TL 1.819,99 TL (%35) Call of Duty: Black Ops Cold War 2.519,99 TL 881,99 TL (%65) Call of Duty Black Ops 2 2.159 TL 647,99 TL (%70) Diablo IV Vessel of Hatred Deluxe Edition 2.159 TL 1.079,99 TL (%50) Call of Duty: Black Ops 4 566 TL 186,78 TL (%67) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 320 TL 128 TL (%60) Call of Duty WWII Gold Edition 300 TL 99 TL (%67) Call of Duty: Ghosts 212,50 TL 70,12 TL (%67) Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition 212,50 TL 70,12 TL (%67) Blizzard Arcade Koleksiyonu 199,99 TL 99,99 TL (%50)

Şirket tarafından sunulan bu özel indirim döneminde en çok dikkat çeken noktalardan biri de sürenin kısıtlı olması. 14 Mayıs kadar geçerli olacak fırsatlar için kullanıcıların hızlı hareket etmesi gerekiyor.

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Türkiye’de oyun fiyatlarının kur farkı nedeniyle ciddi boyutlara ulaştığı bu dönemde, bu tarz kampanyalar büyük ilgi görüyor. Özellikle Xbox indirimli oyunlar sayesinde birçok oyuncu, daha önce yüksek fiyatlar nedeniyle ulaşamadığı yapımlarla buluşma şansı yakalıyor.

Siz platformdaki bu dikkat çekici indirim kampanyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Activision Blizzard oyunlarını daha önce oynamış mıydınız, yoksa bu sizin için yeni bir başlangıç mı olacak? Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın! Daha fazla gelişme için bizi takipte kalın!