Togg T10X C SUV modeli ile ciddi başarı elde eden Türkiye’nin yerli ve milli otomobil girişim grubu Togg, şimdi de sedan modeliyle gündemi sarsmaya geliyor. Bir süredir TEKNOFEST gibi çeşitli etkinliklerde karşımıza çıkan Togg sedan Togg T10F yeni rengi ile görüntülendi. İşte yeni Togg rengi.

Togg T10F yeni rengi nasıl?

Togg T10F yeni rengi, dinamik ve parlak mavi tonuyla fastback modelin sportif çizgilerini öne çıkarıyor. Bu özel renk, aracın keskin omuz hattı ve geniş cam yüzeyleriyle uyumlu bir kontrast oluşturuyor. Parlak mavi gövdeyle birleşen koyu renkli cam tavan, aracın hem gündüz hem gece kullanımında çarpıcı görünmesini sağlıyor.

Far gruplarının ince ve yatay yapısı, yeni mavi renk ile birlikte daha belirgin hale gelirken, arka LED şerit farlar da bu tasarımı tamamlıyor. Bu sayede Togg T10F, sadece performans değil tasarım anlamında da iddiasını ortaya koymuş oluyor.

Togg T10F renkleri neler olacak?

Togg T10F renkleri daha önce tanıtılan beş ana seçenekle sınırlıydı: Anadolu Kırmızısı, Gemlik Mavisi, Kapadokya Beji, Pamukkale Beyazı ve Oltu Siyahı. Yeni görüntülenen parlak mavi ton, bu listeye sofistike ve daha genç bir alternatif olarak eklendi.

Yeni rengin, özellikle genç kullanıcılar ve şehir içi kullanıma odaklanan müşteriler için özel olarak düşünülmüş olabilir. Rengin lansmanla birlikte kişiselleştirilebilir donanım paketleriyle eşleştirileceği ve iç tasarımla da uyumlu renk kombinasyonları sunulacağı da konuşulanlar arasında.

Togg T10F ne zaman çıkacak?

Togg T10F ne zaman çıkacak sorusu, yeni renk duyurusuyla birlikte daha da merak edilen bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre yeni mavi renk seçeneğine sahip versiyonun 2025 itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik sadece tanıtımı yapılan bu versiyon, ilk etapta sınırlı sayıda üretilebilir ve belirli showroomlarda kullanıcılarla buluşabilir.

Togg T10F, ilk olarak CES 2024’te tanıtılmış ve özellikle fastback formu ile klasik SUV segmentinden ayrışarak dikkat çekmişti. Yeni renk seçenekleriyle modelin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Aracın diğer teknik detaylarında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak lansmana doğru bazı yazılım ve sürüş destek sistemlerinde iyileştirmeler yapılabileceği konuşuluyor.

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